VANCOUVER, BC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, annoncera les prochaines étapes pour lutter contre les changements climatiques et stimuler les investissements dans l'énergie et les technologies propres dans tout le pays. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie de compétitivité climatique du Canada, qui a été publiée dans le budget de 2025.

Avant l'annonce, des hauts fonctionnaires d'Environnement et Changement climatique Canada tiendront une séance d'information technique bilingue dans le seul but de communiquer des renseignements contextuels sans mention des sources.

Activité : Séance d'information technique à l'intention des médias (bilingue) Date : Le mardi 16 décembre 2025 Heure : 13 h 15 (HNE) / 10 h 15 (HNP) Lieu : Sur Zoom

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à la séance d'information technique auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected].

Activité : Annonce et point de presse en mode hybride Date : Le mardi 16 décembre 2025 Heure : 15 h (HNE) / Midi (HNP) Lieu : Institut de technologie de la Colombie-Britannique

Édifice NW3

3700, avenue Willingdon

Burnaby (Colombie-Britannique)

et sur Zoom

Les représentants des médias désirant être participer à cette séance hybride sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected]. Ils seront ainsi avisés s'il y a des changements au déroulement.

Suivez Environnement et Changement climatique Canada sur les réseaux sociaux.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]