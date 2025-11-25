Le projet va créer plus de 300 emplois et favoriser l'élaboration de solutions novatrices qui feront progresser la recherche-développement et la réseautique de pointe au Canada

OTTAWA, ON, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a participé, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, à une cérémonie d'inauguration des travaux pour mettre en lumière un projet d'investissement de Nokia dans la recherche-développement (R-D) sur la réseautique de pointe au Canada. Le ministre Solomon était accompagné du ministre du Commerce international, l'honorable Maninder Sidhu, du secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Karim Bardeesy, et de la secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jenna Sudds.

Les Canadiens comptent sur les technologies pour travailler, se déplacer, réaliser des transactions d'affaires et demeurer en contact avec leurs proches. Le gouvernement du Canada investit dans la mise au point de technologies novatrices qui amélioreront l'infrastructure numérique au profit des générations à venir. Nokia aura recours à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage machine pour concevoir des innovations et applications inédites en réseautique de pointe. Les réseaux 5G avancés procureront des avantages économiques et technologiques transformateurs aux Canadiens. Cette nouvelle étape dans le domaine des réseaux sans fil devrait permettre d'ajouter plus de 200 milliards de dollars à l'économie canadienne d'ici 2040.

Ce partenariat aura des retombées économiques dans la région d'Ottawa, améliorera l'écosystème et les réseaux de la 5G, et favorisera la prospérité dans l'ensemble du secteur technologique au pays. Cette collaboration soutiendra l'avancement des réseaux 5G et ouvrira la voie à de nouvelles applications technologiques dans les domaines de la défense, des télécommunications, de l'énergie propre, de l'agriculture de précision, des véhicules autonomes et de la télémédecine moderne.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario se sont associés à Nokia pour appuyer l'agrandissement de son installation d'Ottawa. L'entreprise revitalise et agrandit son principal espace de laboratoire, et conduit une toute nouvelle gamme d'activités de R-D sur les réseaux sans fil de pointe de la 5G. Nokia devrait créer plus de 340 emplois et accroître le nombre de stages d'alternance travail-études pour des étudiants postsecondaires. Le gouvernement du Canada a octroyé 40 millions de dollars à ce projet au titre du volet Innovation du Fonds de réponse stratégique.

Citations

« Le Canada se situe à l'avant-plan de la course technologique mondiale. Grâce au projet de Nokia mené à son campus de Kanata, les Canadiens auront accès aux télécommunications numériques les plus avancées. Le jalon que l'on souligne aujourd'hui est une étape importante dans l'émergence de technologies prometteuses qui auront un effet transformateur sur l'économie canadienne. Le partenariat qui unit Nokia et le Canada viendra renforcer notre infrastructure numérique et produira des résultats pour les Canadiens d'un bout à l'autre du pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« L'infrastructure numérique est essentielle à la réussite future du Canada, et tout particulièrement en ce moment charnière où de nouvelles technologies redéfinissent le monde qui nous entoure. C'est pourquoi ce projet est si important. Nous n'investissons pas que dans les fondations nécessaires à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage machine et à la cybersécurité, nous veillons aussi à ce que les innovateurs canadiens disposent des outils pour devenir des chefs de file mondiaux. Dans le cadre de ce partenariat, nous établissons une main-d'œuvre hautement qualifiée, donnons aux Canadiens les moyens de susciter la prochaine vague d'innovation, stimulons la croissance économique et créons les emplois bien rémunérés de l'avenir. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Ce projet soutient l'avancement d'innovations numériques inédites qui auront des répercussions sur notre économie, notre sécurité et notre vie quotidienne pour des décennies à venir. Aujourd'hui, nous soulignons un jalon qui permettra à Nokia de renforcer ses assises en Ontario et au Canada et de faire de notre pays un leader de l'industrie mondiale des télécommunications. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie Karim Bardeesy

« L'agrandissement du campus de Nokia à Ottawa témoigne des partenariats étroits qui unissent le Canada aux innovateurs mondiaux et de notre engagement à mettre en place une infrastructure numérique sécurisée, durable et à la fine pointe de la technologie. Ce projet fera progresser l'intelligence artificielle, les technologies quantiques sécurisées et la connectivité de nouvelle génération, aidant ainsi les entreprises canadiennes à réussir partout dans le monde. Le Canada accueille favorablement les investissements étrangers, qui stimulent l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique, et le Service des délégués commerciaux est fier d'aider des innovateurs mondiaux comme Nokia à bâtir l'avenir ici, au Canada. »

- Le ministre du Commerce international, l'honorable Maninder Sidhu

« Ce partenariat avec Nokia est exactement le genre d'investissement qui permet au Canada de garder une longueur d'avance. Ça va créer plus de trois cents emplois de qualité dans la région d'Ottawa, donner un vrai coup de pouce à notre écosystème 5G et soutenir les technologies qui vont façonner notre avenir, de l'énergie propre aux villes intelligentes, en passant par les soins de santé avancés. Notre gouvernement veut une économie où l'innovation se fait ici, chez nous, et où les Canadiennes et Canadiens profitent pleinement des emplois et des opportunités que cela crée. »

- La secrétaire parlementaire du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jenna Sudds.

« La cérémonie d'inauguration des travaux d'aujourd'hui a pu avoir lieu grâce au solide partenariat entre Nokia, le gouvernement du Canada et notre communauté locale. En investissant dans le nouveau campus d'innovation de Nokia à Ottawa, nous ne faisons pas que favoriser la poursuite de travaux de recherche de premier ordre sur l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les réseaux de prochaine génération : nous réaffirmons notre confiance envers les talents et l'écosystème d'innovation extraordinaire du Canada. Cette collaboration positionne le Canada en tant que chef de file mondial des infrastructures numériques sécuritaires et durables, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de croissance économique et de prospérité. Nous sommes fiers d'approfondir nos racines au pays et avons hâte de bâtir un avenir axé sur l'innovation, la résilience et la réussite collective. »

- Le président de Nokia, Jeffrey Maddox

Faits en bref

Nokia est un leader mondial dans le domaine du matériel de télécommunication. L'entreprise mène des activités dans 130 pays et compte 88 000 employés.

Au cours des cinq dernières années, Nokia a investi plus d'un milliard de dollars en recherche-développement (R-D) au Canada. Ses innovations sont utilisées par des fournisseurs de services de communication et des géants du Web, comme Amazon et Google.

L'installation de R-D de Nokia à Ottawa est une entreprise phare et l'employeur le plus important de la grappe régionale des télécommunications.

Le Fonds de réponse stratégique s'inspire du mandat du Fonds stratégique pour l'innovation en maintenant l'appui envers l'innovation industrielle tout en étendant sa portée pour inclure des investissements ciblés et adaptés dans des secteurs tributaires du commerce.

Liens connexes

Restez branchés

