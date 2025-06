GATINEAU, QC, le 11 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada passe à la prochaine étape du remplacement du système de paye Phénix afin d'accroître l'efficience et l'efficacité dans l'ensemble du gouvernement.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada passait à l'étape du développement et des essais finaux de la solution de RH et de paye Dayforce. Cette décision, qui fait suite à une étude de faisabilité rigoureuse, constitue une étape importante vers la modernisation des systèmes de RH et de paye du gouvernement.

La solution Dayforce remplacera de nombreux systèmes de RH en usage au gouvernement du Canada. Elle témoigne de l'engagement soutenu du gouvernement en faveur d'une transformation opérationnelle et numérique fondée sur la transparence, l'efficacité et l'expérience des employés.

Le gouvernement du Canada terminera la configuration et la mise à l'essai de Dayforce et confirmera auprès des ministères que ceux-ci sont prêts à adopter la solution. Cette démarche par étapes, qui est fondée sur les leçons apprises, contribuera à réduire les risques posés par une transformation à grande échelle et à assurer une transition sans heurts pour les employés.

La mobilisation des employés demeurera une priorité tout au long du processus de transformation. Le gouvernement fera participer les employés aux activités de préparation tout en appliquant des mécanismes de rétroaction continue, afin de mettre en œuvre une solution de RH et de paye efficace, centrée sur les personnes et adaptée aux besoins des effectifs.

Citations

« Le gouvernement du Canada demeure résolu à moderniser ses systèmes de RH et de paye de manière responsable et transparente. En investissant dans l'avenir des RH et de la paye, nous franchissons une étape importante dans la mise en place d'une solution efficace, sécurisée et durable pour les fonctionnaires. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec le gouvernement du Canada. Dayforce regroupe des technologies de pointe au sein d'une plateforme de gestion des personnes unique qui est alimentée par l'intelligence artificielle et conçue pour simplifier les processus et offrir une réelle valeur ajoutée. Nous sommes déterminés à soutenir cette initiative de transformation des RH et de la paye et à nous assurer qu'elle améliore l'équilibre travail-vie personnelle et suscite des améliorations importantes pour les fonctionnaires de tout le pays. »

David Ossip

Président-directeur général de Dayforce, Inc.

Les faits en bref



Le système de paye en place permet de rémunérer, en moyenne, 431 000 employés actuels et anciens toutes les 2 semaines. En 2024, cela représentait environ 13,4 millions de paiements totalisant environ 40,1 milliards de dollars.

La complexité de l'environnement des RH et de la paye du gouvernement du Canada tient notamment du défi que pose l'application de près de 150 conventions collectives différentes représentant les employés d'une centaine de ministères et d'organismes.

tient notamment du défi que pose l'application de près de 150 conventions collectives différentes représentant les employés d'une centaine de ministères et d'organismes. L'initiative est menée selon les leçons apprises de la mise en œuvre du précédent système de paye, ainsi que les recommandations formulées pour orienter les futurs projets de taille et d'envergure similaires. En outre, les recommandations concernant la gouvernance et la mobilisation des intervenants ont été formulées d'après le rapport Leçons tirées de l'initiative de transformation de l'administration de la paye (rapport Goss Gilroy).

Plus de 3 000 fonctionnaires ont participé aux séances d'information des utilisateurs tenues durant le projet de faisabilité. La plupart des participants ont indiqué qu'ils trouvaient Dayforce simple et facile à utiliser. Les commentaires des participants sont pris en compte dans l'amélioration du système.

Dayforce est une entreprise technologique mondiale de gestion du capital humain qui a de profondes racines canadiennes. Des milliers de clients font confiance à sa plateforme unique alimentée par l'intelligence artificielle pour la gestion des RH, de la paye, des heures, des talents et de l'analyse, qui sert des millions d'employés dans le monde entier.

Le coup d'envoi au déploiement graduel de la solution Dayforce sera donné au cours des 2 prochaines années tout d'abord par l'intégration de 2 ministères et d'un organisme distinct. Le gouvernement du Canada mettra alors l'accent sur l'état de préparation des ministères en vue du déploiement du système.

Liens connexes

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

