Le gouvernement du Canada marque le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie

NORMANDIE, France, le 6 juin 2019 /CNW/ - Nous vivons dans un pays fort et libre grâce à ceux qui se sont battus avec abnégation pour la paix. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a souligné le 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie par des cérémonies phares en Normandie (France) et à Halifax (Nouvelle-Écosse).

La campagne de Normandie a commencé le jour J, soit le 6 juin 1944, avec le débarquement des Alliés sur cinq plages de Normandie, et s'est étendue sur 11 semaines dans la chaleur et la poussière de l'été français. Plus de 5 000 soldats canadiens sont morts ‒ et au-delà de 13 000 ont été blessés ‒ au cours de cette campagne, qui a contribué à mettre fin à la Seconde Guerre mondiale.

Anciens Combattants Canada a tenu une cérémonie à la plage Juno, à Courseulles-sur-Mer (France), pour rendre hommage à tous ceux qui ont combattu le jour J et pendant la bataille de Normandie, mettant leur vie en danger pour défendre la paix et la liberté. Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, monsieur Édouard Philippe, premier ministre de la République française, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont assisté à cette émouvante cérémonie, qui s'est conclue par le dépôt de gerbes sur la plage Juno. Parmi les invités d'honneur, on comptait notamment la délégation du gouvernement du Canada, composée de vétérans du jour J, de la bataille de Normandie et de la Seconde Guerre mondiale, de représentants de groupes autochtones et de groupes de vétérans, de membres des Forces armées canadiennes, de jeunes Canadiens et de parlementaires, et dirigée par l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens combattants et ministre associé de la Défense nationale.

À Halifax, une cérémonie s'est déroulée au Manège militaire Willow Park. Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, l'honorable Arthur J. LeBlanc, ONS, QC, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, et Andy Filmore, membre du Parlement d'Halifax, au nom de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, y étaient présents. Ils sont aux côtés de vétérans du jour J et de la bataille de Normandie, de représentants des Forces armées canadiennes et de parlementaires, afin de rendre hommage aux militaires canadiens qui ont marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Tout au long du printemps et au début de l'été, les trains de VIA Rail Canada ont transporté des bottes de combat d'un bout à l'autre du Canada jusqu'à Halifax, symbolisant les milliers de Canadiens qui ont entrepris des voyages semblables pendant la Seconde Guerre mondiale. Un grand nombre de ces Canadiens ont fini par quitter Halifax pour se joindre à nos alliés dans la libération de l'Europe. À Halifax, ces bottes de combat ont été exposées au cours de la cérémonie pour rappeler sombrement les immenses sacrifices qui ont été nécessaires pour obtenir la paix que nous chérissons aujourd'hui. À la plage Juno, 359 jeunes et cadets canadiens et français ont marché le long de la plage pour déposer des casques, des fleurs et des bottes, représentant les 359 soldats canadiens qui ont perdu la vie il y a 75 ans.

Au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, des vétérans, des membres des Forces armées canadiennes, des jeunes et des Canadiens ont également déposé des gerbes au cours d'une cérémonie commémorative pour souligner le 75e anniversaire.

Le désir constant de tous ces Canadiens de perpétuer le souvenir de ceux et celles qui ont tant donné ‒ les Visages de la liberté ‒ assure la pérennité de leur histoire et héritage.

Citation

« Pour les milliers de Canadiens qui ont débarqué sur la plage Juno il y a 75 ans, ce jour-là restera à jamais gravé dans leur mémoire, et nous ne pouvons pas l'oublier. Les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale nous quitteront bientôt. Nous partageons la responsabilité sacrée de préserver les histoires des anciens combattants, de reconnaître les conséquences de la guerre et d'honorer leurs immenses sacrifices. »

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« En célébrant le 75e anniversaire du débarquement à Juno Beach, nous rendons hommage aux soldats héroïques qui ont libéré la France et l'Europe. La France a à leur égard une dette qu'elle n'oubliera jamais. Dans le fil d'une longue histoire commune, des liens indissolubles entre la France et le Canada se sont tissés sur le sol de Normandie.

Je suis honoré de rendre cet hommage aux côtés de Justin Trudeau, pour montrer que l'amitié et le respect entre les nations sont les garants de la paix d'aujourd'hui et de celle de demain. »

Monsieur Édouard Philippe, premier ministre de la République française

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux quelque 90 000 soldats canadiens qui se sont portés volontaires pour servir notre pays pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont participé à la campagne de Normandie. À l'occasion du 75e anniversaire du jour J, les bottes de combat sont devenues des symboles qui nous rappellent les centaines de milliers de Canadiens qui ont troqué leurs chaussures de civils pour des bottes de combat en temps de guerre, de conflit militaire et de paix. Les sacrifices de ces courageux Canadiens ne doivent jamais être oubliés. Nous nous souviendrons d'eux. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les faits en bref

Environ 14 000 soldats canadiens de la 3 e Division d'infanterie canadienne et de la 2 e Brigade blindée canadienne ont débarqué le 6 juin 1944.

Division d'infanterie canadienne et de la 2 Brigade blindée canadienne ont débarqué le 6 juin 1944. Plus de 450 membres du 1 er Bataillon canadien de parachutistes ont sauté à l'intérieur des terres avant l'aube du 6 juin 1944 et ont été les premiers Canadiens à combattre l'ennemi le jour J.

Bataillon canadien de parachutistes ont sauté à l'intérieur des terres avant l'aube du 6 juin ont été les premiers Canadiens à combattre l'ennemi le jour J. Plus d'un million de Canadiens ont porté l'uniforme pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant le conflit, au-delà de 45 000 Canadiens ont perdu la vie et 55 000 autres ont été blessés.

La campagne de Normandie a officiellement pris fin avec la libération de Paris le 25 août 1944, à la suite d'une victoire décisive des Alliés dans les âpres combats de la poche de Falaise, quelques jours auparavant.

Joignez-vous à la conversation sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #LeCanadasesouvient et #JourJ75 ou consultez le site https://www.veterans.gc.ca/fra/remembrance/history/second-world-war/d-day/75th-anniversary.

En plus du 75e anniversaire du jour J et de la bataille de Normandie, 2019 marque le 5e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan et le 75e anniversaire de la bataille de l'Escaut et de la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale.

