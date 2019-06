Le gouvernement du Canada libère des fréquences du spectre pour les nouveaux réseaux ultrarapides

Le ministre Bains dévoile son intention de mettre aux enchères des fréquences clés du spectre en vue du déploiement de réseaux 5G

OTTAWA, le 5 juin 2019 /CNW/ - Le spectre 5G entraînera la venue de technologies de pointe prometteuses - les véhicules autonomes, les villes intelligentes, l'énergie propre, l'agriculture de précision et la télémédecine évoluée, par exemple. Elles transformeront l'économie du Canada et la vie quotidienne de ses citoyens. Afin que ces nouvelles technologies utiles puissent voir le jour, le gouvernement du Canada prend des mesures pour libérer des fréquences de premier ordre du spectre 5G.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a présenté, au Sommet canadien des télécommunications de 2019 (anglais), les prochaines étapes que franchira le gouvernement pour se préparer à l'arrivée des services 5G destinés aux Canadiens, dont :

un rapport de décision exposant les changements qui seront apportés à la bande de 3500 MHz en vue de la tenue d'enchères en 2020;

une consultation publique sur le fonctionnement des enchères de la bande de 3500 MHz assortie de mesures favorisant une concurrence accrue et des coûts moindres;

une décision concernant la libération du spectre des ondes millimétriques de haute fréquence en 2021;

une nouvelle proposition visant la libération du spectre de la bande de 3800 MHz en 2022.

La technologie 5G procurera aux Canadiens d'intéressantes occasions sous forme de bons emplois bien rémunérés et de nouveaux produits et services. Cette technologie de prochaine génération aura des retombées qui stimuleront l'innovation partout au Canada, y compris dans les régions rurales et éloignées.

Citations

« Notre gouvernement a réalisé des progrès par rapport aux trois priorités que j'avais énoncées il y a deux ans, à ce sommet : des services de qualité supérieure, une couverture élargie et des prix abordables. Toutefois, les Canadiens déboursent encore beaucoup trop d'argent à cet égard. Les prochaines étapes de notre plan nous permettront de continuer d'améliorer l'accès Internet en région rurale et d'assurer le déploiement en temps opportun de la connectivité 5G, tout en augmentant la concurrence en vue de réduire les coûts pour les Canadiens. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Les technologies 5G sans fil ont le potentiel d'ajouter 40 milliards de dollars par année à l'économie canadienne d'ici 2026.

La nouvelle Charte canadienne du numérique, qui favorise l'accès au monde numérique ainsi que la connectivité, appuie le développement de la technologie 5G.

Le gouvernement du Canada investit 199 millions de dollars sur cinq ans afin de moderniser l'équipement et les processus du spectre nécessaires pour offrir des conditions du spectre favorables et exemptes d'interférences à l'appui de réseaux de calibre mondial, de même qu'afin de continuer à protéger la santé et la sécurité des Canadiens dans le cadre de la transition vers la 5G.

investit 199 millions de dollars sur cinq ans afin de moderniser l'équipement et les processus du spectre nécessaires pour offrir des conditions du spectre favorables et exemptes d'interférences à l'appui de réseaux de calibre mondial, de même qu'afin de continuer à protéger la santé et la sécurité des Canadiens dans le cadre de la transition vers la 5G. La récente mise aux enchères de la bande de 600 MHz a permis de libérer du spectre supplémentaire pour les technologies actuelles et de prochaine génération.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Dani Keenan, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, 343-291-1710; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca

Related Links

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home