FREDERICTON, NB, le 28 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jenica Atwin, députée de Fredericton, l'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, Paul Mazerolle, président et vice-chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB), et Mike Marin, doyen de la faculté de droit de l'UNB, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 62 millions de dollars pour la remise en état de l'ancien palais de justice de Fredericton, qui accueillera la Faculté de droit de l'UNB. Kate Rogers, mairesse de Fredericton, était également présente pour l'occasion.

Cet investissement permettra de rénover l'un des bâtiments les plus emblématiques et historiques de Fredericton selon des principes de durabilité environnementale et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) afin d'atteindre la certification LEED Or. De nouveaux systèmes de ventilation et de communication, une plus grande accessibilité, un meilleur éclairage, de nouveaux détecteurs de présence, un nouvel atrium et des espaces reconfigurés pour un usage public et universitaire sont quelques-unes des améliorations qui contribueront à réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre du bâtiment d'environ 30 %.

On y offrira des services essentiels à la collectivité tout en y formant la prochaine génération de leaders du Nouveau-Brunswick.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« La Faculté de droit de l'UNB est une des meilleures écoles de droit au Canada, et le fait qu'elle aille s'établir dans l'ancien palais de justice de Fredericton est hautement symbolique. Après avoir servi pendant des décennies comme point de repère pour la communauté juridique et comme symbole du système juridique dans notre province, cet investissement injecte un renouveau dans cet édifice emblématique. Grâce à ce partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et l'UNB, nous nous appuyons sur un héritage qui consiste à offrir aux étudiants une éducation de la plus haute qualité tout en investissant dans un avenir durable. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement est ravi de soutenir cet investissement, qui fournira aux étudiants de l'UNB les ressources dont ils ont besoin pour se préparer à exercer des activités professionnelles dans le domaine du droit. Nous continuerons d'assurer l'accessibilité des institutions d'enseignement et de formation de haute qualité, ce qui est essentiel afin de préparer la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour stimuler le dynamise et la prospérité de nos communautés. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton

« Cet investissement permettra de remettre en état l'un des bâtiments les plus historiques de la province afin qu'il puisse accueillir la faculté de droit, qui comptera au moins 350 étudiants au cours des cinq prochaines années. La transformation du bâtiment en un site qui offrira des services juridiques au public tout en formant la prochaine génération de leaders du Nouveau-Brunswick est une étape positive pour l'avenir de notre province. »

L'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

« À l'Université du Nouveau-Brunswick, nous avons recensé les priorités de croissance qui nous aideront à atteindre les objectifs ambitieux décrits dans le document UNB Toward 2030 (L'UNB vers 2030). Le rétablissement de l'UNB Law comme l'une des meilleures facultés de droit au Canada fait partie de ces priorités. Je suis convaincu que l'investissement de nos partenaires gouvernementaux nous permettra d'y parvenir. Dans cet espace historique et revitalisé, la faculté de droit de l'UNB aura la capacité d'attirer plus d'étudiants, d'offrir plus de programmes et d'avoir un plus grand impact dans notre collectivité. Il s'agit d'une étape extraordinaire dans l'histoire de l'UNB et j'ai hâte de voir l'impact que l'investissement d'aujourd'hui aura sur notre ville, notre province et au-delà. »

Paul Mazerolle, président et vice-chancelier de l'Université du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 24 870 000 $ dans ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit 20 722 928 $ et la contribution de l'Université du Nouveau-Brunswick s'élève à 16 582 072 $.

investit 24 870 000 $ dans ce projet, le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit 20 722 la contribution de l'Université du Nouveau-Brunswick s'élève à 16 582 072 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 236 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 499 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 229 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

