SYDNEY, NS, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Transit Cape Breton disposera de nouveaux autobus électriques et d'une installation d'entretien des autobus améliorée grâce à un investissement conjoint de 54 millions de dollars du gouvernement du Canada, du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et de la municipalité régionale du Cap-Breton.

Annoncé par Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Jaime Battiste, député de Sydney-Victoria, John White, député provincial de Glace Bay-Dominion, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et Amanda McDougall-Merrill, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, ce projet permettra de réduire les émissions attribuables au transport en commun, ainsi que d'améliorer le service pour les usagers du transport en commun à Cap-Breton.

Il s'agit de la dernière phase d'un projet visant à concevoir le remplacement de l'installation existante d'entretien d'autobus. L'objectif est de construire une installation qui pourrait être carboneutre d'ici 2030. Cette nouvelle installation devrait être carboneutre d'ici 2030 tout en assurant le maintien de la flotte d'autobus au diesel actuelle, en offrant une capacité de chargement et d'entretien pendant la transition vers une flotte entièrement électrique, et en appuyant le récent élargissement des services de transport en commun visant à accommoder prochainement 44 autobus électriques. Le projet inclut également l'acquisition de six nouveaux autobus électriques et de leurs chargeurs.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Agir avec audace contre le changement climatique, c'est tout simplement une question de bon sens commercial. C'est aussi une bonne chose pour les gens et la planète. L'établissement d'un objectif de carboneutralité d'ici 2030 tout en construisant une installation d'entretien et d'entreposage est une initiative innovante que le gouvernement du Canada soutient. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le transport est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre en Nouvelle-Écosse. La transition vers des véhicules de transport en commun électriques permet de réduire les émissions, de bâtir des collectivités plus saines et de soutenir notre objectif qui consiste à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

John White, député provincial de Glace Bay-Dominion, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

« Il s'agit d'un pas monumental vers un avenir plus vert et plus durable. Rien de tout cela ne peut se faire sans une véritable collaboration entre tous les ordres de gouvernement. Nous sommes fiers de pouvoir également compter sur nos partenaires communautaires. Lorsque nous travaillons tous ensemble, nous grandissons tous ensemble. »

Amanda McDougall-Merrill, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 21 600 000 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 17 998 200 $ et la municipalité régionale du Cap-Breton contribue 14 401 800 $.

investit 21 600 000 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 17 998 la municipalité régionale du Cap-Breton contribue 14 401 800 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures du transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures du transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le volet Infrastructures vertes vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

Le volet Infrastructures du transport en commun vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 51 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes avec une contribution fédérale totale de plus de 316 $ millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 422 $ millions de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre.

a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités d'un océan à l'autre. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Volet Infrastructures vertes

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gi-iv-fra.html

Volet Infrastructures du transport en commun

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/pti-itc-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Patricia Jreige, Conseillère en communications, Ressources naturelles et Énergies renouvelables, 902-718-7866, [email protected]; Rob MacNamara, Conseiller en communications, Municipalité régionale du Cap-Breton, 902-563-5297, [email protected]