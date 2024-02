OTTAWA, ON, le 5 févr. 2024 /CNW/ - En améliorant l'efficacité énergétique de leur maison, par exemple en installant une thermopompe et en remplaçant les fenêtres non étanches, les familles peuvent économiser des centaines de dollars sur leurs factures d'énergie chaque année. L'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes aide les ménages canadiens à rendre leurs maisons plus écoénergétiques et plus confortables et à économiser de l'argent, en plus de créer des emplois pour les conseillers en efficacité énergétique dans tout le pays et de combattre les changements climatiques.

Depuis son lancement il y a trois ans, le programme fédéral Subvention canadienne pour des maisons plus vertes (SCMV) a aidé plus de 165 000 Canadiens à améliorer leurs maisons et ainsi à économiser, en moyenne, 386 $ par année sur leurs factures d'énergie. Le gouvernement du Canada prévoit que le programme aidera plus d'un demi-million de ménages à améliorer leurs maisons et à réduire leurs factures.

Afin de poursuivre sur la lancée du succès de la SCMV et compte tenu de l'évolution des besoins, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que le gouvernement fédéral lancerait une nouvelle phase de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes. Élément clé de la prochaine Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, axée sur l'abordabilité de l'énergie et du logement, cette prochaine phase offrira de l'aide financière qui sera plus accessible aux ménages aux revenus faibles à médians, soit ceux qui ont le plus besoin de réduire leurs factures d'énergie.

Jusqu'à maintenant, le programme a réussi à inciter de nombreux Canadiens à effectuer les rénovations requises pour réduire leurs émissions et leurs factures d'énergie. De plus, il est ouvert à tous les Canadiens, quel que soit leur niveau de revenu; cependant, même si de nombreuses personnes auraient pu recourir aux deux programmes - subvention et prêt - pour mener à bien leurs rénovations, cette option n'est pas viable pour tout le monde sur le plan financier. Dans la prochaine phase de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes, on verra à ce que les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers de choisir cette option puissent le faire.

Les Canadiens qui ont déjà soumis une demande dans le cadre du programme SCMV n'ont toutefois pas à s'inquiéter : leur demande sera traitée, et les centaines de milliers d'évaluations énergétiques nécessaires suivront leur cours comme prévu pendant toute la durée du programme. Toutefois, en raison justement du succès du programme, le gouvernement devra arrêter d'accepter les nouvelles demandes d'ici deux semaines pour préparer la transition vers la nouvelle phase de l'Initiative.

La prochaine phase de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes complétera la série de programmes fédéraux offerts pour aider les Canadiens à améliorer leurs maisons et à réduire leurs factures. L'un de ces programmes est le Prêt canadien pour des maisons plus vertes, qui offre encore des prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $ pour des rénovations énergétiques résidentielles, et ce, quel que soit le niveau de revenu des demandeurs. Il y a aussi le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT), qui s'adresse aux ménages aux revenus faibles à médians qui se chauffent au mazout. Le PCAMT offre des subventions pouvant atteindre 10 000 $ à tous les Canadiens qui abandonnent le mazout au profit d'une thermopompe. Les ménages habitant dans des provinces ayant conclu des ententes d'exécution conjointe et dont le gouvernement contribue à hauteur d'au moins 5 000 $ peuvent quant à eux bénéficier des subventions bonifiées du PCAMT (annoncées à l'automne 2023 par le gouvernement fédéral), qui peuvent atteindre 15 000 $. Les ménages aux revenus faibles à médians habitant dans des provinces ayant conclu des ententes d'exécution conjointe recevront également un montant forfaitaire de 250 $ du gouvernement fédéral lorsque leur demande de conversion du mazout à la thermopompe est acceptée. Additionnées, ces subventions bonifiées du PCAMT aident à couvrir le coût moyen d'une thermopompe, et les ménages qui passent du mazout à la thermopompe peuvent économiser de 1 500 $ à 4 700 $ par an sur leurs factures d'énergie.

Le site Web de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes contient de l'information sur les programmes canadiens pour l'abordabilité de l'énergie et du logement qui est régulièrement mise à jour.

« La grande popularité de la première phase de la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes montre clairement que les Canadiens souhaitent rendre leurs habitations abordables, confortables et durables. Alors que des centaines de milliers de Canadiens continuent de rénover leurs maisons grâce au soutien du gouvernement du Canada, nous préparons la prochaine phase de l'Initiative canadienne afin d'offrir une aide financière plus accessible aux familles canadiennes qui en ont le plus besoin, tout en continuant de combattre les changements climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Lancée en juin 2021, la SCMV a offert aux propriétaires des subventions pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour apporter des améliorations écoénergétiques à leur maison et jusqu'à 600 $ pour une évaluation énergétique ÉnerGuide avant et après les travaux. Parmi les rénovations admissibles, mentionnons le remplacement des portes et fenêtres, l'amélioration de l'isolation, l'étanchéisation, l'amélioration des systèmes de chauffage et de climatisation (p. ex. thermopompes), l'installation de thermostats intelligents et l'installation de panneaux solaires.

Plus d'un demi-million de ménages ont à ce jour présenté une demande dans le cadre de la SCMV; de ce nombre, plus de 165 000 ont reçu une subvention. Comme chaque maison bénéficiant d'une subvention est associée à une réduction de la pollution de 1,2 tonne par année en moyenne, la SCMV a entraîné à ce jour une réduction des émissions de 194 700 tonnes par année, ce qui équivaut au retrait de près de 60 000 voitures de la circulation.

D'ici 2027, le programme devrait avoir soutenu financièrement plus de 500 000 Canadiens et permis une réduction d'émissions équivalente à celle qu'on obtiendrait en retirant près de 185 000 voitures des routes.

