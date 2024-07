OTTAWA, ON, le 29 juill. 2024 /CNW/ - À mesure que l'industrie des aliments à base de plantes et que la demande des consommateurs pour ces aliments continuent de croître, le gouvernement du Canada travaille sur l'élaboration d'un document d'orientation qui établit clairement la façon d'étiqueter et de représenter ces produits. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a lancé une consultation de 90 jours sur le document d'orientation proposé sur la façon d'étiqueter et de représenter les alternatives à base de plantes pour les produits d'œufs.

Au Canada, tous les renseignements figurant sur les étiquettes des aliments ou dans les publicités doivent être véridiques et non trompeurs. Des lignes directrices claires aideront l'industrie à se conformer à la législation et à assurer l'uniformité de la manière dont on fait la promotion de ces produits alimentaires. Elles permettront également aux consommateurs de faire des choix alimentaires éclairés qui correspondent à leurs préférences alimentaires.

Le document d'orientation précise comment distinguer les alternatives à base de plantes pour les produits d'œufs et comment les différents composants sur les étiquettes (tels que les mots, les images et l'emballage) devraient être utilisés pour créer une impression globale du produit qui n'est pas trompeuse.

L'ACIA aimerait savoir si le document d'orientation proposé donne aux entreprises alimentaires tous les renseignements dont elles ont besoin pour se conformer à la législation en matière d'étiquetage et de représentation des alternatives à base de plantes pour les produits d'œufs. Bien que le document d'orientation proposé soit destiné à l'industrie, l'ACIA aimerait également entendre les consommateurs et d'autres organismes. Comprendre ce qui est important pour les consommateurs et la façon dont ils perçoivent ces types d'aliments aidera l'industrie à positionner ses produits de sorte que l'impression générale créée n'est ni déroutante ni trompeuse.

On invite l'industrie, les consommateurs et d'autres parties prenantes intéressées à faire part de leurs commentaires d'ici le 28 octobre 2024.

