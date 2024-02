OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Les collectivités du Canada sont de plus en plus souvent confrontées aux réalités des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles, comme les feux de forêt, les inondations et les ouragans. Les situations d'urgence à grande échelle, y compris les menaces qui ne sont pas liées aux conditions météorologiques, comme les pandémies, ont des effets dévastateurs sur les collectivités et peuvent rapidement submerger les ressources d'intervention d'urgence. Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures pour assurer la sécurité des Canadiens et améliorer notre résilience globale.

L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une consultation ciblée auprès d'un large éventail de partenaires et d'intervenants en gestion des urgences afin de contribuer à l'élaboration d'options relatives à un modèle pancanadien de capacité d'intervention civile au Canada. Les principaux partenaires et intervenants seront les provinces et les territoires, les organisations non gouvernementales, les dirigeants autochtones, les organisations de bénévoles et de jeunes, le secteur privé, le monde universitaire et d'autres intervenants clés dans le domaine de la gestion des urgences.

Grâce à cet engagement, le gouvernement cherche à comprendre les capacités, les lacunes et les limites actuelles dans des domaines clés liés aux interventions d'urgence et à recueillir des idées et des points de vue sur les moyens de tirer plus efficacement parti de ces capacités à la suite d'événements d'urgence à grande échelle au Canada. La mobilisation des partenaires et des intervenants à travers le pays est essentielle pour veiller à ce que les points de vue et les connaissances reflètent les besoins uniques de chaque province et territoire. Toute personne travaillant dans le domaine de la gestion des urgences au Canada peut envoyer ses commentaires en ligne. Les soumissions en ligne seront acceptées jusqu'au 31 mars 2024.

La gestion des urgences au Canada est une responsabilité partagée entre tous les secteurs de la société. Ensemble, nous pouvons aider les collectivités et les Canadiens à se rétablir plus rapidement après une urgence et continuer à offrir un soutien essentiel en cas de besoin.

Citation

« Les effets des changements climatiques ont des répercussions importantes partout au Canada, et il est nécessaire d'explorer des options pour renforcer notre disponibilité opérationnelle nationale dans un esprit de collaboration. Le gouvernement du Canada se réjouit de travailler avec ses partenaires et les intervenants dans les semaines à venir afin de mieux comprendre comment nous pouvons améliorer ensemble notre approche en matière de gestion des urgences pour répondre efficacement aux situations d'urgence dans l'ensemble du pays. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

Outre les soumissions en ligne, le gouvernement sollicitera également l'avis des provinces et des territoires, de dirigeants autochtones, d'universitaires et d'autres intervenants clés en sécurité civile dans le cadre de tables rondes en personne et en ligne au cours des prochaines semaines.

Au Canada, les situations d'urgence sont d'abord gérées au niveau municipal et, si une aide est nécessaire, la municipalité en fait la demande à sa province ou à son territoire. Si la situation d'urgence s'aggrave, les provinces et les territoires peuvent solliciter l'aide du gouvernement fédéral pour coordonner les interventions en temps et lieu.

En 2022, le gouvernement du Canada a créé le programme Appuyer une main-d'œuvre humanitaire pour répondre à la COVID-19 et à d'autres urgences de grande envergure (MOH) afin de soutenir à la fois le renforcement des capacités et les ressources d'intervention nationales de quatre des principales organisations non gouvernementales de sécurité civile du Canada.

(MOH) afin de soutenir à la fois le renforcement des capacités et les ressources d'intervention nationales de quatre des principales organisations non gouvernementales de sécurité civile du Canada. Depuis sa création, le gouvernement du Canada a versé plus de 166,9 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne, à l'Ambulance Saint-Jean, à l'Armée du Salut et à l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) par l'intermédiaire du programme de MOH, ce qui a permis à ces organisations de développer leur capacité à se mobiliser plus rapidement en réponse à des événements passés et à déployer un soutien essentiel sur le terrain pour les gouvernements provinciaux, territoriaux et locaux.

Bien que le programme de MOH représente une étape importante dans le renforcement de la préparation et de la capacité d'intervention des ONG, le gouvernement du Canada reconnaît que pour être durable, une approche collaborative de l'ensemble de la société et pancanadienne pour la capacité d'intervention civile est nécessaire pour suivre le rythme de l'évolution de l'environnement de menaces et aider à renforcer la préparation du Canada pour les futurs événements d'urgence tous risques.

Le programme de MOH et la consultation sur la promotion d'une capacité d'intervention civile pancanadienne soutiennent les priorités de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada, qui vise à renforcer la résilience de la société canadienne d'ici 2030. Cet investissement contribue à améliorer la capacité d'intervention et la coordination en cas de catastrophe et favorise le développement de nouvelles capacités.

investissement contribue à améliorer la capacité d'intervention et la coordination en cas de catastrophe et favorise le développement de nouvelles capacités. De plus, ces initiatives appuient les objectifs de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada visant à bâtir des collectivités résilientes et à réduire le risque de catastrophes liées au climat.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Joanna Kanga, Attachée de presse, Cabinet du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]