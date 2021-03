OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Alors que nous poursuivons la lutte contre la COVID-19, nous sommes toujours exposés à d'autres catastrophes, dont les dangers naturels, les inondations, les tempêtes et les incendies de forêt.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation à la préparation aux situations d'urgence. La campagne vise à protéger les Canadiens, leurs foyers et leurs collectivités en mettant l'accent sur des mesures concrètes qu'ils peuvent prendre pour mieux se préparer aux risques de catastrophes naturelles et d'urgences.

La géographie étendue, la topographie diversifiée et les climats contrastés du Canada présentent un éventail de dangers naturels qui varient souvent d'une région à l'autre. Seul un Canadien sur dix a pris des mesures pour réduire le risque que sa maison soit touchée par une urgence météorologique ou une catastrophe naturelle. Il est important que les Canadiens soient conscients des risques de leur région et de la façon de se préparer à différentes situations.

Une sensibilisation et une compréhension accrues des risques de catastrophe constituent une priorité importante dans le cadre de la Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience et cadre avec l'engagement récent du gouvernement d'élaborer une stratégie nationale d'adaptation aux changements climatiques, dans laquelle Sécurité publique Canada et d'autres ministères fédéraux comme Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada joueront un rôle clé.

Citation

« Le gouvernement du Canada est fier de lancer une campagne nationale de sensibilisation du public à l'importance de se préparer aux situations d'urgence. Cette campagne sur la préparation aux urgences encouragera les gens à se renseigner sur les risques auxquels ils sont exposés dans leur région et encouragera tous les Canadiens à prendre des mesures pour atténuer ces risques. »

-- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref

La campagne sera lancée sur des plateformes numériques en mars 2021, suivie d'une deuxième phase d'annonces radiophoniques pendant la période printemps-été.

La campagne de sensibilisation du public à la préparation aux situations d'urgence encourage les Canadiens à se préparer aux urgences et aux catastrophes naturelles. Pour en savoir plus sur les mesures que les Canadiens peuvent prendre pour se préparer, consultez le site Préparez-vous.

Sécurité publique Canada renouvelle également sa campagne de sensibilisation publique intitulée Prévention Inondation en mars 2021, qui porte sur la préparation des Canadiens aux inondations.

renouvelle également sa campagne de sensibilisation publique intitulée Prévention Inondation en mars 2021, qui porte sur la préparation des Canadiens aux inondations. En janvier 2019, les ministres FPT responsables de la gestion des urgences ont approuvé la Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience. La Stratégie a établi cinq secteurs d'activité prioritaires afin de renforcer la résilience du Canada d'ici 2030, dont une priorité visant à améliorer la compréhension des risques de catastrophes dans tous les secteurs de la société, ce qui sera appuyé par cette campagne publicitaire nationale.

Liens associés

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Mary-Liz Power, Secrétaire de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, [email protected] ; Relations avec les médias : Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]

Liens connexes

https://www.publicsafety.gc.ca