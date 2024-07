CHARLOTTETOWN, PE, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Passer du chauffage résidentiel au mazout à une thermopompe peut faire économiser aux Canadiens des milliers de dollars chaque année sur leurs factures d'énergie. En réduisant tant la facture d'énergie que la pollution d'origine domestique, les avantages du passage à la thermopompe sont évidents et le gouvernement du Canada permet aux Canadiens d'en profiter grâce au Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe (PCAMT).

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et l'honorable Steven Myers, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard (l'Î.-P.-É.), ont annoncé que le Canada et l'Î.-P.-É exécuteront conjointement le PCAMT renforcé.

Les ménages de l'Île-du-Prince-Édouard à revenu faible ou médian qui chauffent leur habitation au mazout peuvent soumettre une demande en vue de couvrir le coût total d'une thermopompe qui chauffera et climatisera toute leur maison. L'investissement du gouvernement du Canada au titre du PCAMT, pouvant atteindre 15 000 $ par propriétaire admissible, n'offrira pas seulement des milliers de dollars de plus aux résidents de cette province afin de passer à une thermopompe, mais leur permettra de prendre d'autres mesures, comme l'installation de chauffe-eau électriques, de générateurs supplémentaires de chaleur à résistances électriques, la modernisation des systèmes électriques et l'élimination sécuritaire des réservoirs de mazout.

Les demandeurs admissibles reçoivent aussi un paiement forfaitaire unique de 250 $ du gouvernement fédéral. En date du 5 juillet, 7 403 thermopompes ont été installées au titre du Programme à l'échelle nationale et 10 568 ménages canadiens ont reçu leurs montants initiaux.

Le gouvernement fédéral a jusqu'ici conclu des ententes de prestation conjointe avec la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et la Colombie-Britannique et compte bientôt livrer le Programme en collaboration avec d'autres provinces et territoires.

Pour les compétences non couvertes par une entente de prestation conjointe fédérale-provinciale-territoriale, les ménages chauffant au mazout ont pu et peuvent encore demander une subvention pouvant s'élever jusqu'à 10 000 $ au titre du PCAMT fédéral par l'entremise du portail national géré par Ressources naturelles Canada. Le gouvernement du Canada collabore en ce moment avec d'autres provinces et territoires afin d'assurer la prestation conjointe du nouveau PCAMT renforcé visant à rendre les thermopompes plus abordables à encore plus de Canadiens dans l'ensemble du pays.

En plus du PCAMT, Environnement et Changement climatique Canada a annoncé en juin 2023 l'affectation d'un montant pouvant atteindre 16,8 millions de dollars du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone afin d'appuyer la transition des propriétaires d'habitation à faible revenu de l'Île-du-Prince-Édouard du chauffage au mazout aux technologies de chauffage à faibles émissions plus abordables comme les thermopompes électriques. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard collaborent étroitement à apporter la touche finale à l'attribution de ces fonds.

« Effectuer la transition vers un système de chauffage plus écoénergétique peut aider les Canadiens à économiser des milliers de dollars sur leur facture d'énergie et à réduire leur consommation d'énergie et leur empreinte carbone. C'est pourquoi nous renforçons le Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe et nous veillons à ce que les familles soient soutenues au cours de la transition du mazout à une thermopompe efficace. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Installer une thermopompe chez vous est l'une des meilleures façons d'économiser sur votre facture mensuelle d'énergie tout en réduisant les émissions. Cette annonce s'inscrit dans la foulée de l'engouement que nous constatons déjà au Canada atlantique pour le PCAMT, qui rend la vie plus abordable tout en protégeant notre environnement et en dynamisant notre économie. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Il est important que les Canadiens puissent économiser sur leurs factures d'énergie en chauffant et en climatisant leurs maisons avec plus d'efficacité. Et c'est particulièrement vrai pour le Canada atlantique, où un grand nombre de citoyens doivent composer avec des coûts énergétiques élevés. C'est pourquoi le gouvernement fédéral, grâce au Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, aide les Canadiens à troquer leur système de chauffage résidentiel onéreux au mazout contre des thermopompes dont le fonctionnement est moins coûteux et moins polluant. Ce nouveau jalon du Programme profite à tous : il propose encore plus d'aide aux résidents à revenu faible ou médian de l'île qui cherchent à diminuer leurs factures d'énergie et à réduire la pollution. »

Bobby Morrissey

Député d'Egmont (Île-du-Prince-Édouard)

« Avec l'installation gratuite de plus de 12 500 thermopompes dans le cadre du Programme de thermopompes gratuites de l'Île-du-Prince-Édouard, nous savons que les résidents sont prêts à faire ce qui est bon pour l'environnement. Nous apprécions les efforts déployés par le fédéral pour permettre à notre gouvernement provincial de rendre la vie plus abordable pour la population de l'île à l'heure où nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs de carboneutralité. »

L'honorable Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique

du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Les thermopompes sont deux à trois fois plus efficaces que les chaudières à mazout. Elles déplacent simplement la chaleur au lieu de la produire, ce qui explique en grande partie pourquoi elles sont plus efficaces et moins coûteuses que les autres moyens de chauffage.





Selon la province ou le territoire, une maison canadienne moyenne chauffée au mazout coûte de 2 000 à 5 500 $ en chauffage par année, ce qui fait du mazout le moyen de chauffage le plus onéreux. Les propriétaires qui remplacent leur chauffage au mazout par une thermopompe pour climat froid pourraient économiser de 1 500 $ à 4 500 $ en moyenne par année sur leurs factures d'énergie résidentielle.





Au Canada , les chaudières à mazout utilisées pour le chauffage résidentiel génèrent près de trois millions de tonnes de CO 2 chaque année, soit l'équivalent des émissions polluantes d'environ 920 000 voitures. La combustion du mazout dans les systèmes de chauffage génère également des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre et des particules fines qui peuvent avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé humaine.





, les chaudières à mazout utilisées pour le chauffage résidentiel génèrent près de trois millions de tonnes de CO chaque année, soit l'équivalent des émissions polluantes d'environ 920 000 voitures. La combustion du mazout dans les systèmes de chauffage génère également des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre et des particules fines qui peuvent avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé humaine. Le PCAMT a déjà distribué 5 000 subventions à des demandeurs de l'Île-du-Prince-Édouard.

