OTTAWA, ON, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé qu'un processus de sélection est en cours en vue de la nomination d'un nouveau président et premier dirigeant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Le gouvernement du Canada souhaite recevoir les candidatures de personnes diverses, qualifiées et talentueuses en vue de pourvoir ce poste. Les personnes intéressées sont invitées à consulter l'avis de possibilité de nomination du gouvernement du Canada et à soumettre leur candidature aux fins d'examen avant le 11 décembre 2023. Le gouvernement s'engage à suivre des processus ouverts et transparents pour sélectionner des personnes en vue des nominations par le gouverneur en conseil, et ce, pour aider à renforcer la confiance en la démocratie canadienne et garantir l'intégrité des institutions publiques du Canada.

Dans le cadre de ce processus, on encourage la candidature de personnes qui ont une compréhension approfondie des marchés du logement et du financement du logement, tant au Canada que sur le plan international, et de leur rôle dans la politique macroéconomique. On recherche également des candidats qui possèdent de l'expérience dans la gestion d'une grande organisation de services financiers, qui sont compétents en matière de gestion des risques, qui peuvent démontrer avoir réussi à diriger une organisation traversant un changement transformateur et que l'exploration de nouvelles idées et l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies complexes intéressent. Une connaissance approfondie de la politique du logement et du mandat législatif de la SCHL, ainsi que des politiques et priorités sociales, économiques et fiscales du gouvernement en matière de logement serait un atout.

Ce processus de sélection s'ajoute aux processus de sélection en cours pour divers postes au sein du conseil d'administration de la SCHL. Le recrutement continu permet à la SCHL d'être prête à relever les défis qui l'attendent dans l'exécution de son important mandat, qui est d'offrir aux Canadiens un meilleur accès à des options de logements abordables, sûres et inclusives.

Au sujet de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs canadiens et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte qu'au Canada, tout le monde puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. À titre de société d'État, la SCHL relève du Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Citations

« La SCHL joue un rôle essentiel en soutenant le travail du gouvernement visant à s'assurer que chaque Canadien dispose d'un logement sécuritaire et abordable où il est chez lui. Le nouveau président et premier dirigeant, qui sera sélectionné dans le cadre d'un processus de sélection basé sur le mérite, jouera un rôle déterminant dans les efforts que nous faisons pour que davantage de logements soient construits pour les Canadiens. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèque et de logement

Faits en bref

Le candidat retenu sera responsable du respect du mandat de la SCHL, tel qu'il est défini dans la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement .

. La nomination du président et premier dirigeant de la SCHL suit le processus d'approbation du gouverneur en conseil et il est nommé par le gouverneur en conseil.

L'avis de possibilité de nomination garantit que le candidat retenu seront sélectionnés dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite.

Le gouvernement du Canada est déterminé à respecter l'équité en matière d'emploi et à créer une main-d'œuvre qualifiée et représentative de la société canadienne au sein de ses organisations.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire des Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, (343) 598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]