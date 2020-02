Le gouvernement du Canada lance un processus de sélection pour pourvoir la présidence du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

OTTAWA, le 26 févr. 2020 /CNW/ - La curiosité, la créativité et l'empathie sont des atouts dans le monde du travail actuel. Alors que le Canada poursuit sa transition vers une économie numérique axée sur l'innovation, le jugement humain demeure un élément clé du succès.

Or, les sciences humaines favorisent l'acquisition des compétences nécessaires à la pensée critique, à la prise de décisions complexes et à l'exploration créatrice. Au Canada, le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) est l'organisme subventionnaire fédéral qui favorise et soutient la recherche et la formation dans le domaine des sciences humaines. Le Conseil administre plusieurs programmes, en collaboration avec deux autres organismes subventionnaires, notamment le Programme des chaires de recherche du Canada, le Fonds de soutien à la recherche et le fonds Nouvelles frontières en recherche, ce qui porte l'investissement tripartite dans la recherche à 1 milliard de dollars. En investissant dans les bourses d'études et de recherche et dans la formation en recherche, le CRSH aide les meilleurs universitaires et chercheurs du Canada à devenir les prochains chefs de file.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a lancé un processus de sélection en vue de la nomination par le gouverneur en conseil d'une personne à la présidence du Conseil de recherches en sciences humaines.

Cette personne assumera le rôle de premier dirigeant du CRSH, et supervisera et dirigera l'organisme et son personnel. Elle jouera aussi un rôle important en tant que membre du Comité de coordination de la recherche au Canada.

Ce processus de sélection est ouvert, transparent et fondé sur le mérite, conformément aux lignes directrices du gouvernement du Canada pour la nomination de cadres. Les critères de sélection et les qualifications requises pour ce poste sont décrits sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Citations

« Les scientifiques et les chercheurs dans le domaine des sciences humaines repoussent les frontières du savoir et contribuent à améliorer notre compréhension du monde qui nous entoure. En lançant ce processus de sélection aujourd'hui, nous espérons attirer les meilleurs candidats qui soient pour diriger l'avancement des sciences humaines au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le CRSH investit annuellement plus de 420 millions de dollars dans la recherche en sciences humaines au Canada . Il soutient plus de 9 000 étudiants aux cycles supérieurs et près de 24 000 chercheurs.

. Il soutient plus de 9 000 étudiants aux cycles supérieurs et près de 24 000 chercheurs. Le gouvernement du Canada a alloué plus de 10 milliards de dollars à la science. Il a accordé aux activités de recherche fondamentale la plus forte augmentation de financement de l'histoire du pays.

a alloué plus de 10 milliards de dollars à la science. Il a accordé aux activités de recherche fondamentale la plus forte augmentation de financement de l'histoire du pays. Le conseil d'administration du CRSH compte, en plus d'un président, jusqu'à 18 membres des secteurs public et privé. Le rôle du conseil du CRSH est de promouvoir et de soutenir la recherche et l'érudition dans le domaine des sciences humaines. Ses membres se réunissent régulièrement afin d'établir les priorités du CRSH en matière de politiques et de programmes, et d'attribuer les budgets.

