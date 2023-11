OTTAWA, ON, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé qu'un processus de sélection est en cours pour des postes au sein du conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC).

Le gouvernement du Canada sollicite des candidatures de personnes qualifiées, diversifiées et talentueuses pour pourvoir ces postes au moyen d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur candidature avant le 29 novembre 2023.

Le gouvernement est déterminé à assurer la mise en œuvre de processus ouverts et transparents pour la sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil afin de renforcer la confiance à l'égard de la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques.

Ce processus encourage les candidatures de personnes ayant de l'expérience au sein de la haute direction dans une organisation du secteur privé ou public; de l'expérience au sein d'un conseil d'administration; et de l'expérience au sein de la haute direction dans un domaine pertinent, comme les infrastructures, les finances, le gouvernement, les politiques publiques ou la mobilisation du public. L'expérience de la gestion de partenariats public-privé ou de structures de financement complexes, de la gestion de la rémunération et des incitatifs de cadres, ainsi que des pratiques d'évaluation et de gestion des risques serait considérée comme un atout.

Favoriser une gouvernance solide de la BIC en veillant à ce que le conseil d'administration de la BIC continue de posséder un éventail approprié de compétences et d'expériences est conforme aux conclusions de l'Examen législatif de la Loi sur la Banque de l'infrastructure du Canada.

L'avis de possibilité de nomination est publié et les candidatures peuvent être présentées sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Le dernier processus de sélection des membres du conseil d'administration a eu lieu en mars 2021, et le comité de sélection a reçu de nombreuses candidatures aux fins d'examen. Les candidats qui ont déjà soumis leur candidature en 2021 devront soumettre leur candidature de nouveau avant la date d'examen indiquée ci-dessus pour que leur candidature soit prise en considération pour la possibilité de nomination actuelle. Une liste de candidats qualifiés pourrait être établie et utilisée pour de futurs postes vacants au conseil d'administration de la BIC.

Citations

« Au cours des prochaines années, la Banque de l'infrastructure du Canada va continuer de jouer un rôle important dans la création d'une économie propre. J'invite tous les individus qualifiés à postuler afin de siéger à son conseil d'administration et appuyer la Banque à s'acquitter de son mandat. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

La BIC cherche à s'assurer que les Canadiens profitent d'une infrastructure moderne et durable grâce à des partenariats entre les gouvernements et le secteur privé.

cherche à s'assurer que les Canadiens profitent d'une infrastructure moderne et durable grâce à des partenariats entre les gouvernements et le secteur privé. En collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les investisseurs privés et les promoteurs de projets, la BIC attire des capitaux privés dans des projets d'infrastructure partout au Canada qui contribuent à la croissance économique durable et à long terme du Canada , comblent les lacunes en matière d'infrastructure et soutiennent la création d'emplois bien rémunérés.

attire des capitaux privés dans des projets d'infrastructure partout au qui contribuent à la croissance économique durable et à long terme du , comblent les lacunes en matière d'infrastructure et soutiennent la création d'emplois bien rémunérés. En tant que société d'État, la BIC est régie par un conseil d'administration indépendant et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

est régie par un conseil d'administration indépendant et rend des comptes au Parlement par l'entremise du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. En date de juin 2023, la BIC a établi 48 partenariats, s'est engagée à verser 10 milliards de dollars de son capital et a attiré 8,8 milliards de dollars en investissements privés et institutionnels pour soutenir des projets transformateurs dans ses cinq secteurs prioritaires.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kevin Collins, Attaché de presseCabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]