OTTAWA, ON, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé qu'un processus de sélection est en cours pour pourvoir le poste de premier dirigeant de l'Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD).

Le gouvernement du Canada recherche des candidats qualifiés et talentueux issus de la diversité qui désirent occuper le poste, au moyen d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Les candidats intéressés sont encouragés à postuler avant le 30 janvier 2023. Le gouvernement s'engage à ce que les processus de sélection des personnes nommées par le gouverneur en conseil soient ouverts et transparents afin d'encourager la population à garder confiance en la démocratie canadienne et d'assurer l'intégrité de ses institutions publiques.

Le processus s'adresse aux personnes ayant une expérience de leadership à titre de cadre supérieur au sein d'une organisation du secteur privé ou public; de travail avec un conseil d'administration; de la constitution et du maintien d'équipes efficaces; de la gestion et de l'exécution de grands projets d'infrastructure dans le cadre de partenariats public-privé, y compris les projets liés aux transports; et de l'engagement et collaboration avec des partenaires publics, privés et internationaux.

L'avis de possibilité de nomination est en ligne, et les personnes souhaitant présenter leur candidature dans le cadre de cette possibilité de nomination peuvent le faire à partir du site Web des nominations par le gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Citations

« Ce processus de sélection fondé sur le mérite permettra de trouver le bon candidat pour diriger l'équipe de l'APWD et assurer l'exécution rapide et rentable du projet du pont international Gordie-Howe, qui entraînera des avantages économiques majeurs pour les travailleurs et les entreprises canadiennes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

L'exécution du projet du pont international Gordie-Howe reliant Windsor , en Ontario , et Détroit, au Michigan , est assurée par l'APWD, une société d'État canadienne sans but lucratif, dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'APWD a la responsabilité de surveiller et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont. Elle travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du Michigan et du Canada , pour soutenir l'entente portant sur le pont.

, en , et Détroit, au , est assurée par l'APWD, une société d'État canadienne sans but lucratif, dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'APWD a la responsabilité de surveiller et de gérer la construction et l'exploitation du nouveau pont. Elle travaille en étroite collaboration avec l'Autorité internationale, qui comprend des membres du et du , pour soutenir l'entente portant sur le pont. L'APWD est dirigée par le premier dirigeant et gouvernée par un conseil d'administration chargé de surveiller les activités opérationnelles, la collaboration avec les intervenants principaux ainsi que la gestion et l'exécution du projet. Le conseil d'administration, dont la présidence est assurée par Tim Murphy , se compose d'au plus de neuf membres.

, se compose d'au plus de neuf membres. Le pont international Gordie-Howe sera le fruit d'un mégaprojet générationnel exécuté au coût de 5,7 milliards de dollars, qui intègre plusieurs éléments : il s'agira du plus long pont à haubans d'Amérique du Nord, du plus important point d'entrée au Canada le long de la frontière entre les Canada et les États-Unis et d'un des plus importants points d'entrée en Amérique du Nord donnant accès aux États-Unis. De plus, il comprendra un échangeur vers l'autoroute Inter-États 75 au Michigan et des ponts d'accès des deux côtés de la frontière. Une fois les travaux terminés, le pont reliera directement l'autoroute 401, en Ontario , à l'autoroute inter-États, au Michigan , faisant ainsi partie d'un réseau de transport d'autoroute à autoroute reliant Montréal au Mexique.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour tout complément d'information (médias seulement) : Jean-Sébastien Comeau Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected], 343-574-8116 ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]