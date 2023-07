OTTAWA, ON, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Les minéraux critiques sont non seulement les fondements mêmes des technologies propres (p. ex. les panneaux solaires et les batteries de véhicules électriques), mais aussi des éléments essentiels à la création d'emplois dans la classe moyenne et à l'édification d'une économie canadienne forte et concurrentielle à l'échelle mondiale. La transition vers une économie mondiale carboneutre a pour effet d'augmenter considérablement la demande en minéraux critiques dans le monde, ce qui représente pour les entreprises et les travailleurs canadiens l'occasion d'une génération. La dynamique géopolitique concurrentielle a amené des pays partageant les mêmes vues à réfléchir sur la nécessité de disposer d'approvisionnements stables et sûrs de ces ressources et des technologies propres qu'elles permettent de produire. Il est essentiel d'accélérer l'activité dans le domaine des minéraux critiques pour réussir la transition énergétique mondiale.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un deuxième appel de propositions dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques (PRDDMC). Ce programme dispose d'un budget total de 40 millions de dollars pour soutenir le développement de technologies et de projets pilotes de démonstration. Ces projets faciliteront la mise en place de chaînes de valeur de minéraux critiques et aideront ainsi le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La demande en minéraux critiques est en hausse à l'échelle mondiale, à l'appui de la transition vers une économie numérique verte à faibles émissions de carbone. Grâce à ses abondantes ressources minérales, le Canada peut mettre à profit son savoir-faire en exploitation minière et en traitement, de même que ses compétences en matière environnementale, sociale et de gouvernance, pour devenir un fournisseur mondial de premier plan en ce qui concerne les minéraux critiques de source durable et les technologies propres connexes.

Le PRDDMC vise à faire progresser la maturité commerciale de technologies qui aideront le Canada à produire des minéraux critiques clés. Cette nouvelle période de financement a pour but de combler une lacune dans la chaîne de valeur des minéraux critiques en faisant cheminer des projets de l'étape de la précommercialisation à celles de la démonstration, de l'adoption et de l'intégration dans des chaînes de valeur intérieures et internationales.

Les projets retenus contribueront à assurer l'apport d'intrants pour bâtir une chaîne de valeur des minéraux critiques forte et résiliente; à améliorer les coûts d'investissement ou d'exploitation; à produire des minéraux critiques à partir de sources non conventionnelles; à mettre au point de nouveaux moyens innovants de traiter les minéraux; à réduire l'intensité énergétique et l'intensité carbone; et à améliorer l'optimisation des ressources et la réduction des matières résiduelles grâce aux principes de l'économie circulaire.

Les projets pilotes d'usines ou de démonstration qui atteignent les niveaux de maturité 6-8 pourraient recevoir chacun jusqu'à 5 millions de dollars. Ces projets doivent contribuer à l'avancement de technologies qui produiront des minéraux critiques clés et faciliter l'apport de matières premières dans des chaînes de valeur prioritaires au Canada aux fins d'utilisation dans des technologies propres; dans la fabrication de pointe; ainsi que dans des technologies de l'information et des communications, notamment les semiconducteurs, conformément à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

Nous invitons les personnes intéressées à soumettre leurs propositions en ligne d'ici le 29 septembre 2023, à 16 h (HE).

Désireux de continuer à investir dans les chaînes de valeur de minéraux critiques, le gouvernement du Canada collaborera avec les candidats retenus pour assurer le développement de moyens de production et de traitement des minéraux critiques plus écologiques et plus efficaces.

« Les minéraux critiques représentent l'occasion économique d'une génération pour le Canada. Qu'il s'agisse d'exploration, d'extraction, de fabrication de pointe, de traitement ou de recyclage, nous investissons tout au long de la chaîne de valeur. Ce deuxième appel de propositions aidera les innovateurs canadiens à stimuler la croissance économique et à créer des emplois dans des collectivités partout au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

L'appel de propositions dans le cadre du PRDDMC s'adresse à toutes les entités canadiennes, notamment les sociétés minières, les groupes communautaires, les groupes autochtones et les établissements universitaires de même qu'aux administrations provinciales, territoriales, régionales et municipales, y compris leurs ministères et organismes, le cas échéant.

Comme il s'agit d'un programme de trois ans, les contributions versées aux candidats retenus seront attribuées en fonction du mérite, selon les critères énoncés dans les conditions du programme.

Ce financement augmente le montant octroyé précédemment en 2021. Les soumissionnaires retenus à la suite du premier appel de propositions pour le financement sous forme de contributions ont été annoncés en mars 2023 lors du congrès 2023 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE). À cette occasion, le ministre Wilkinson a annoncé l'approbation de six projets inclus dans l'enveloppe budgétaire de 2021 du PRDDMC. Ils représentent un investissement total de plus de 12 millions de dollars et visent à valider la faisabilité, la viabilité et la reproductibilité des technologies de traitement en effectuant des démonstrations pilotes.

Le budget de 2022 propose de verser jusqu'à 3,8 milliards de dollars en soutien sur six ans dans le cadre de la première stratégie canadienne sur les minéraux critiques. La stratégie prévoit une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars pour soutenir précisément des projets de mise en valeur des minéraux critiques, la priorité étant accordée aux projets de fabrication, de transformation et de recyclage soumis au titre du Fonds stratégique pour l'innovation. Le deuxième appel de propositions sur les minéraux critiques sera harmonisé avec les catégories figurant dans le Fonds.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser la mise en valeur de ces ressources essentielles et la création de chaînes de valeur pour permettre la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir les secteurs technologiques et manufacturiers de pointe.

