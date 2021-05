GATINEAU, QC, le 21 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est en train de revitaliser la Cité parlementaire, de la préserver pour la population canadienne, de s'assurer qu'elle répond aux besoins d'un parlement moderne et de la rendre plus écologique, plus sécuritaire et plus accessible.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a lancé officiellement le concours de conception architecturale pour le réaménagement de l'îlot 2. Il s'agit de l'îlot urbain situé en face de la Colline du Parlement qui est délimité par les rues Wellington, Sparks, Metcalfe et O'Connor.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a invité 12 entreprises qui se sont qualifiées au terme d'un processus concurrentiel à participer au concours. Il s'agit de la première étape d'un concours qui mènera à la transformation de cet ensemble d'édifices vieillissants en un complexe novateur conciliant patrimoine, accessibilité, sécurité et durabilité. Les installations nouvelles et rénovées abriteront les locaux dont le Sénat et la Chambre des communes auront besoin pendant que d'autres édifices vieillissants de la Cité parlementaire feront l'objet de travaux. Elles vont aussi permettre le regroupement futur des locaux parlementaires, dont ceux de la Bibliothèque du Parlement, dans des édifices qui appartiennent à l'État. Les locaux commerciaux qui bordent la rue Sparks, quant à eux, seront rénovés et mis en location après les travaux de construction.

Les équipes énumérées ci-après (en ordre alphabétique) sont maintenant invitées à soumettre un aperçu de leur concept dans le cadre de la première étape du concours de conception.

Architecture49 Inc. (Ottawa, Canada) en coentreprise avec Foster+Partners (Londres, Royaume-Uni), en association avec DFS Inc. Architecture & Design (Montréal, Canada)

BDP Quadrangle (Toronto, Canada) en coentreprise avec Herzog & de Meuron (Basel, Suisse)

Diamond Schmitt Architects (Toronto, Canada) en coentreprise avec Bjarke Ingels Group (New York, États-Unis), KWC Architects (Ottawa, Canada) et ERA Architects (Toronto, Canada)

Grimshaw Architects (New York, États-Unis) en association avec Daoust Lestage Lizotte Stecker (Montréal, Canada)

Hassell Ltd. (Melbourne, Australie) en association avec Partisans (Toronto, Canada)

Hopkins Architects (Londres, Royaume-Uni) en association avec CORE Architects Inc. (Toronto, Canada)

KPMB Architects (Toronto, Canada)

NEUF Architects (Ottawa, Canada) en coentreprise avec Renzo Piano Building Workshop (Paris, France)

Provencher Roy + Associés Architectes Inc. (Montréal, Canada)

Watson MacEwen Teramura Architects (Ottawa, Canada) en coentreprise avec Behnisch Architekten (Boston, États-Unis)

Wilkinson Eyre (Londres, Royaume-Uni) en association avec IDEA Inc. (Ottawa, Canada)

Zeidler Architecture Inc. (Toronto, Canada) en association avec David Chipperfield Architects (Londres, Royaume-Uni)

En collaboration avec l'Institut royal d'architecture du Canada, un jury multidisciplinaire indépendant évaluera les concepts soumis et sélectionnera les 6 meilleurs, qui passeront alors à la deuxième étape du concours.

SPAC continuera de collaborer étroitement avec le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et les intervenants concernés, comme la Ville d'Ottawa, la Commission de la capitale nationale et le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine, pour revitaliser la Cité parlementaire.

Citations

« Je suis impatiente de voir la nouvelle vision proposée pour le prestigieux îlot urbain situé en face de la Colline du Parlement. Ce concours a attiré des cabinets d'architectes parmi les meilleurs au monde, et ceux-ci élaboreront des concepts adaptés à un cadre d'édifices parlementaires parmi les plus uniques au monde, cadre dont la population canadienne pourra continuer d'être fière. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Le site situé en face de la Colline du Parlement a une importance nationale, et le programme de construction porte sur de nombreux enjeux déterminants pour la société d'aujourd'hui, notamment la revitalisation urbaine, l'intégration du patrimoine, la réconciliation entre les cultures, la durabilité et le milieu de travail moderne. Un concours permettra à coup sûr d'obtenir les meilleures propositions. »

Peter Ortved

Architecte et expert-conseil de l'Institut royal d'architecture du Canada

Les faits en bref

Le renouvellement de l'îlot 2 s'inscrit dans les efforts déployés par le gouvernement pour restaurer et moderniser les édifices de la Cité parlementaire, ainsi qu'offrir au Parlement les installations modernes dont il a besoin pour servir la population canadienne.

L'îlot 2 est délimité par les rues Metcalfe, Wellington, O'Connor et Sparks. Il couvre une superficie approximative de 10 000 mètres carrés. Il comprend 2 terrains vacants et 11 édifices, dont plusieurs sont des édifices du patrimoine désignés.

Bien que l'espace pour les peuples autochtones ne soit pas visé par le concours de conception, le Ministère s'assurera, en collaboration avec les intervenants concernés, que tout l'îlot est conçu et construit d'une manière digne de l'importance de ce lieu situé au cœur de la Cité parlementaire du Canada.

. Les édifices de l'îlot 2 sont actuellement sous-utilisés, car ils nécessitent des travaux de réhabilitation et de modernisation visant à les rendre conformes aux codes du bâtiment en vigueur et à les réaménager de la manière la mieux adaptée aux besoins futurs.

Le réaménagement de l'îlot 2 consistera à construire de nouvelles structures ainsi qu'à restaurer et à rénover les édifices existants, tout en préservant le caractère patrimonial des rues historiques.

Le jury est composé de spécialistes en architecture, de personnalités du monde universitaire canadien et de la société civile et de représentants parlementaires. Il bénéficiera du soutien d'experts techniques, notamment des experts en urbanisme, en structures, en durabilité et en accessibilité.

Les édifices du Parlement ont été conçus et construits à la suite du premier concours de conception organisé au pays.

Les 12 équipes sélectionnées ont obtenu les meilleures notes au terme de l'évaluation des soumissions reçues en réponse à la demande de qualification. Toutes les équipes comptent au moins un partenaire canadien.

Liens connexes

Suivez le concours de conception architecturale pour l'îlot 2

Concours de conception architecturale pour l'îlot 2

Jury du concours de conception architecturale pour l'îlot 2

Explorez les îlots urbains au sud de la rue Wellington

Institut royal d'architecture du Canada

Demande de qualification sur Achatsetventes.gc.ca

Préavis d'approvisionnement sur Achastetventes.gc.ca

