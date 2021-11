OTTAWA, ON, le 16 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à lutter contre la radicalisation menant à la violence et à appuyer des initiatives visant à assurer la sécurité des Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a invité les organisations intéressées à présenter une demande de financement dans le cadre du Fonds pour la résilience communautaire (FRC). À compter de 2022-2023, environ 6,5 millions de dollars en financement seront disponibles par l'entremise du FRC. Le FRC fournit du financement aux organisations pour soutenir leurs programmes et initiatives de recherche novateurs visant à lutter contre la radicalisation menant à la violence au Canada.

Le gouvernement du Canada reconnaît que, même si les données probantes qui permettent de prévenir la radicalisation menant à la violence augmentent, d'autres travaux sont nécessaires pour mieux comprendre et combattre l'extrémisme violent dans le contexte canadien.

L'appel de demandes du FRC est ouvert du 16 novembre 2021 au 11 janvier 2022 et se concentrera sur les priorités suivantes :

Repérer les préjudices, les vulnérabilités et les besoins afin de mieux éclairer les efforts de prévention, de collecter des données probantes dans des domaines nouveaux et sous-étudiés, et se protéger contre les préjugés.

Professionnaliser la pratique afin de miser sur des ressources et des pratiques fondées sur des données probantes pour soutenir et orienter les initiatives efficaces et sensibles aux préjugés de prévention et d'intervention pour la lutte contre la radicalisation menant à la violence (LRV).

Accroître la capacité en tirant parti des leçons retenues des initiatives nationales et internationales de LRV, à la fois pour aider à renforcer les programmes existants au Canada et pour combler les lacunes dans les types de services de prévention offerts dans les collectivités locales, en ligne et hors ligne.

« Le travail le plus important d'un gouvernement est de maintenir la sécurité de ses citoyens et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour intervenir et arrêter les individus avant qu'ils n'atteignent le point de violence. Il est essentiel que nous continuions à amener des experts à la table et à développer des outils et des ressources en utilisant les connaissances les plus récentes pour nous attaquer à ces problèmes urgents et complexes. Il y a beaucoup plus que nous pouvons continuer à faire ensemble à cet égard, et le Fonds pour la résilience communautaire est fondamental pour nous aider à atteindre notre objectif collectif de lutter contre la radicalisation menant à la violence. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence (Centre canadien) assure un leadership national pour les efforts du Canada pour prévenir la radicalisation menant à la violence et il collabore avec les gouvernements de tous ordres, les organismes sans but lucratif, les collectivités, les jeunes, les praticiens de première ligne, le milieu universitaire, les organismes d'application de la loi et les organisations internationales.

Lancé en 2016, le FRC fournit du financement aux organisations pour :

améliorer la capacité de recherche pour l'élaboration de politiques, de programmes et d'activités de mobilisation;



soutenir des modèles fondés sur des données probantes et des pratiques;



renforcer la capacité à l'aide de connaissances d'experts, de l'amélioration de la collaboration et du transfert de connaissances aux intervenants clés;



habiliter les collectivités locales.

Le budget 2021 a engagé 8,2 millions de dollars de plus en financement sur trois ans pour le FRC afin d'accroître le soutien et la recherche visant les initiatives et les programmes de première ligne qui préviennent et contrent la radicalisation menant à la violence.

Depuis sa création, le FRC a versé plus de 33 millions de dollars à plus de 47 projets.

Il y a actuellement 30 projets du Trésor mis en œuvre, ce qui représente un investissement de 25,6 millions de dollars sur toute la durée de vie des projets. Des descriptions des projets qui ont reçu du financement dans le cadre du FRC sont accessibles en ligne.

