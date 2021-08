OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Le désir d'assurer la sécurité de nos rues et de nos collectivités s'accompagne de celui d'investir dans la protection de nos jeunes contre les activités criminelles. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC), investit dans des projets de prévention contre le crime adapté aux besoins des jeunes.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé un appel de candidatures de projets pour le Fonds d'action en prévention du crime (FAPC). Pendant l'exercice 2022-2023, des subventions d'environ 12 millions de dollars seront offertes par l'intermédiaire du FAPC. Ce dernier finance la mise en œuvre de projets novateurs en prévention du crime au sein de la collectivité qui réunissent de multiples secteurs partageant le même but de sécurité et de bien-être dans la collectivité.

Le gouvernement du Canada reconnaît que plusieurs obstacles systémiques, notamment le racisme envers les Noirs ou les Autochtones, les traumatismes intergénérationnels et l'aliénation sociale, représentent des facteurs de risques menant à des possibilités réduites et à de potentiels démêlés avec le système de justice criminelle. Le gouvernement reconnaît que ces obstacles systémiques touchent de façon disproportionnelle les jeunes Noirs et Autochtones, y compris les garçons, les jeunes hommes, les filles, les jeunes femmes ainsi que la communauté 2SLGBTQ+. Nous souscrivons à l'idée d'un Canada plus sain et plus inclusif, et cela implique des investissements pour mettre en valeur des mesures de protection et pour s'attaquer à tous les facteurs de risque concernant les enfants et les jeunes vulnérables.

Les candidats admissibles peuvent présenter une demande de subvention jusqu'au 6 octobre 2021, sur les thèmes suivants :

De nouveaux projets d'intervention directe multisectoriels, menés par la communauté et accordant la priorité aux jeunes Noirs et Autochtones.





Des projets de recherche portant sur des projets multisectoriels de prévention du crime, menés par la communauté et accordant la priorité aux jeunes Noirs et Autochtones.





Des projets de recherche sur les répercussions de la pandémie sur les enjeux en matière de prévention du crime (comme la violence familiale, la toxicomanie ou la santé mentale) ou la prestation des services s'y rapportant.

Citations

« L'année qui vient de s'écouler a représenté une période particulièrement difficile pour les jeunes et les jeunes adultes canadiens. Dans une approche judicieuse, notre gouvernement investit dans des projets de prévention contre le crime axé sur la collectivité. En combinant nos efforts, nous pouvons contribuer à améliorer les vies de nos jeunes, à prévenir et à réduire les activités criminelles ainsi qu'à contribuer à accroître la force et la sécurité de nos collectivités. »

-- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Faits en bref

Le FAPC soutient des projets qui s'attaquent aux facteurs de risque et de protection connus associés au crime et abordent des enjeux prioritaires en matière de criminalité.

La SNPC finance la mise en œuvre et l'évaluation de projets locaux et ciblés de prévention du crime dans le but d'acquérir et de partager des connaissances sur les mesures efficaces de prévention et de réduction des activités criminelles au sein des populations à risques et des collectivités vulnérables.

Le dernier appel de candidatures de projets tenu par la SNPC remonte à 2018. Plus de 550 projets ont été présentés et 50 projets ont été retenus.

