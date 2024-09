Le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine regroupe les principaux programmes fédéraux de lutte contre la haine dans tout le pays

OTTAWA, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Ces dernières années, le Canada, comme d'autres pays, a connu une montée alarmante de la haine tant dans les quartiers qu'en ligne. Le gouvernement fédéral s'est engagé à faire tout ce qu'il peut pour protéger toutes les personnes qui vivent au Canada, ainsi que les communautés résilientes et diversifiées de partout au pays, et veiller à ce que tout le monde puisse s'épanouir tout en étant soi-même.

L'augmentation du nombre d'incidents haineux a touché de manière disproportionnée les peuples autochtones; les communautés noires, racisées, issues de minorités religieuses et 2ELGBTQI+; les femmes; et les personnes handicapées. Les comportements haineux ne nuisent pas seulement à celles et ceux qui en sont la cible, mais ils ont également des répercussions sur la société canadienne dans son ensemble, car ils minent la cohésion sociale et sont une menace pour la sécurité nationale.

Voilà pourquoi aujourd'hui, l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, a dévoilé le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Ce plan d'action représente le tout premier effort pangouvernemental du Canada pour lutter contre la haine. Il regroupe 20 programmes fédéraux clés en fonction de trois piliers.

Donner les moyens aux communautés de détecter et de prévenir la haine.

aux communautés de détecter et de prévenir la haine. Soutenir les victimes, les survivantes et survivants et protéger les communautés.

les victimes, les survivantes et survivants et protéger les communautés. Bâtir la confiance des communautés, les partenariats et la capacité institutionnelle.

Dans le cadre du Plan d'action, le gouvernement du Canada investit 273,6 millions de dollars sur 6 ans, et 29,3 millions de dollars par année par la suite, afin de lutter contre la haine sous différents angles. Les fonds permettront d'accroître le soutien aux victimes et aux survivantes et survivants; d'aider les communautés à prévenir la haine et à y faire face, et à en protéger leurs membres; d'améliorer la recherche et la collecte de données; de fournir davantage de ressources aux forces de l'ordre; et d'accroître la sensibilisation du public.

Chaque personne a le droit d'être en sécurité et d'être traitée avec dignité. Nous collaborerons avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et internationaux; des partenaires inuits, métis et des Premières Nations; ainsi que les villes et les communautés des quatre coins du Canada pour y parvenir. Le Plan d'action canadien de lutte contre la haine nous aidera à continuer à bâtir un Canada plus sécuritaire et plus inclusif où les gens peuvent réussir, peu importe qui ils sont, qui ils aiment ou ce en quoi ils croient.

« Tout un chacun a le droit de se sentir en sécurité, qu'importent son identité, son apparence ou ses convictions. Nous sommes toutes et tous alarmés de constater les conséquences tragiques de la haine, tant au Canada qu'à l'étranger. La haine n'a pas sa place au Canada, que ce soit en personne ou en ligne, dans les écoles ou dans les lieux de culte. Notre gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité de toutes les communautés du pays, car lorsqu'une personne est victime d'un comportement haineux, toute la population en subit les conséquences. Le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine représente un effort pangouvernemental sans précédent pour combattre la haine tout en apportant un soutien accru aux victimes de la haine et aux communautés à risque. Alors que nous traversons une période difficile et éprouvante, nous devons défendre notre identité en tant que pays - un pays dont la diversité fait la force et dont la population peut être elle-même et réaliser ses rêves sans crainte. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« La haine, sous toutes ses formes, n'a pas sa place au Canada. Chaque personne a le droit de se sentir et d'être en sécurité chez elle et dans sa communauté. Nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre la discrimination et la promotion d'un Canada plus juste, plus sûr et plus inclusif. Le Fonds pour la diversité des voix s'inscrit dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Il permettra de faire tomber les barrières systémiques et de faire entendre des voix diverses dans les domaines des arts, de la culture et des médias. De plus, le Fonds veillera à ce que leurs expériences et leurs points de vue soient mieux représentés et il fera progresser la lutte contre le racisme, l'équité, la diversité et l'inclusion dans les secteurs de la culture et des médias. »

- L'honorable Pascale St‑Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Face à l'augmentation du nombre de crimes haineux, notre gouvernement prend des mesures pour que les communautés à risque reçoivent un appui financier pour protéger leurs établissements. Le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada est conçu pour être plus simple, plus souple et plus généreux, en réponse aux demandes des organismes communautaires de tout le pays. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« Toutes les personnes devraient pouvoir se montrer sous leur vrai jour sans crainte de représailles, mais nous savons que la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre reste une réalité au Canada. Cette situation est inacceptable et on doit y mettre fin. Le Plan d'action canadien de lutte contre la haine complète les mesures que nous avons prises pour protéger et soutenir les Canadiennes et Canadiens depuis 2015, y compris le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. Ces mesures ont toutes été mises en œuvre en tenant compte des récits et des expériences vécues par des personnes et des communautés partout au Canada. Comme toujours, nous restons solidaires de toutes les communautés qui ont vécu de la haine et nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens à notre disposition pour les protéger et les appuyer. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Nous nous attendons à nous sentir en sécurité dans nos maisons, nos quartiers et nos communautés. C'est pourquoi nous avons présenté le projet de loi C-63, un élément important du Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Nous savons que les préjudices en ligne peuvent avoir des répercussions dans le monde réel, avec des conséquences tragiques, voire fatales. Ce projet de loi vise à assurer la sécurité de toute la population dans le monde virtuel qui semble de plus en plus dangereux et de plus en plus toxique chaque jour. Ainsi les femmes, les personnes racisées, transgenres ou de diverses confessions et origines pourront se rendre à leurs lieux de culte, au centre communautaire, à l'école ou au bureau sans craindre que les menaces du monde virtuel ne se transforment en danger dans le monde réel. »

- L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Le Canada est aussi innovant qu'il est diversifié, et il réussit beaucoup mieux lorsque tout le monde a une chance équitable de développer son plein potentiel, à l'abri de la haine et de la discrimination. Grâce au Plan d'action canadien de lutte contre la haine, nous nous élevons contre la haine et nous allons protéger les Canadiennes et Canadiens. Qui plus est, Statistique Canada jouera un rôle clé dans la recherche et la collecte des données nécessaires à l'édification d'une société plus sécuritaire et plus résiliente. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le Canada est un pays riche en diversité, où chaque personne mérite de se sentir en sécurité et d'être respectée. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui le premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine, un engagement de 273 millions de dollars pour bâtir un Canada plus sûr pour tout le monde. »

- Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Faits en bref

Dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada a affecté 85 millions de dollars sur 4 ans, dès 2022‑2023, à Patrimoine canadien, pour lancer et mettre en œuvre la nouvelle Stratégie de lutte contre le racisme et un plan d'action national sur la lutte contre la haine. Le budget de 2024 prévoit 273,6 millions de dollars supplémentaires sur 6 ans, à partir de 2024-2025, et 29,3 millions de dollars par année par la suite pour soutenir le Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Le Plan d'action regroupe des programmes importants administrés par des ministères et des organismes fédéraux, notamment Patrimoine canadien, Sécurité publique Canada, Justice Canada, la Gendarmerie royale du Canada, Femmes et Égalité des genres Canada, Statistique Canada et la Fondation canadienne des relations raciales.

Selon la publication des données de juillet 2024 de Statistique Canada, le nombre de crimes haineux déclarés par la police est passé de 3 612 en 2022 à 4 777 en 2023 (une augmentation de 32 %) sans compter que certaines victimes n'ont peut-être pas signalé un crime haineux. Cette hausse fait suite à une augmentation de 8 % en 2022 et de 72 % entre 2019 et 2021. Dans l'ensemble, le nombre de crimes haineux signalés par la police a plus que doublé depuis 2019 (une augmentation de 145 %).

Le Plan d'action canadien de lutte contre la haine comprend les travaux de l'envoyée spéciale pour la préservation de la mémoire de l'Holocauste et la lutte contre l'antisémitisme et de la première représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie

Le nouveau Programme pour la sécurité communautaire du Canada (PSCC) de Sécurité publique Canada (anciennement le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque) fait également partie du Plan d'action canadien de lutte contre la haine. Le PSCC permet aux communautés et aux organismes menacés par les crimes haineux d'accéder plus facilement et plus efficacement à un soutien en matière de sécurité lorsqu'ils en ont besoin.

Le Plan d'action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour réduire davantage le risque d'exposition à du contenu préjudiciable en ligne grâce au projet de loi C-63 qui propose de créer une nouvelle loi sur les préjudices en ligne afin de renforcer la protection des groupes les plus vulnérables. À cette fin, le gouvernement du Canada a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-63, Loi édictant la Loi sur les préjudices en ligne, modifiant le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois.

Le Canada est signataire de l'Appel de Christchurch pour éliminer l'extrémisme violent et le terrorisme sur Internet (Appel à l'action de Christchurch). C'est un accord signé par 56 gouvernements, ainsi que des fournisseurs de services en ligne et des organismes de la société civile, dans le but de coordonner les efforts visant à éliminer le contenu terroriste et extrémiste violent en ligne. Le gouvernement du Canada réitère son engagement à faire progresser l'Appel à l'action de Christchurch dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine.

Le Plan d'action canadien de lutte contre la haine vient compléter la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2024-2028 : Changer les systèmes pour transformer les vies. Au moyen de ces deux initiatives, le gouvernement met en œuvre une démarche globale et intersectionnelle pour lutter contre la haine, le racisme et la discrimination.

OTTAWA, le 24 septembre 2024

La haine et ses conséquences dévastatrices ont des répercussions sur la vie d'un trop grand nombre de personnes. Le Plan d'action canadien de lutte contre la haine s'appuie sur les expériences des personnes et des communautés ayant vécu de la haine. Il s'appuie sur des activités de consultation organisées par le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme, dont celles qui suivent.

Quinze séances de discussion ouvertes

Deux sommets nationaux sur l'antisémitisme et l'islamophobie

Un forum national à l'intention des jeunes sur le racisme envers les personnes noires

Vingt et une tables rondes

Un questionnaire en ligne ouvert à tout le monde au Canada

En outre, le Plan d'action s'appuie sur la mobilisation communautaire menée par le Secrétariat 2ELGBTQI+ aux fins du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+; sur trois tables rondes dirigées par Sécurité publique Canada sur le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (maintenant le Programme pour la sécurité communautaire du Canada); ainsi que sur les recherches et les recommandations de la Fondation canadienne des relations raciales.

Le Plan d'action jette les bases d'une réponse vigoureuse du gouvernement du Canada à la menace croissante de la haine, tout en garantissant à chaque personne le droit d'être en sécurité et d'être traitée avec dignité. À cette fin, les priorités d'action sont organisées en fonction de trois piliers.

Donner les moyens aux communautés de détecter et de prévenir la haine.

Soutenir les victimes, les survivantes et survivants et protéger les communautés.

Bâtir la confiance des communautés, les partenariats et la capacité institutionnelle .

Pour susciter un véritable changement à l'échelle du pays, le Plan d'action regroupe de nouveaux programmes et des programmes existants afin de favoriser une meilleure coordination et une plus grande collaboration entre les organismes fédéraux, qui travailleront en collaboration avec leurs homologues provinciaux, territoriaux, internationaux, autochtones et municipaux. Le Plan d'action comprend des programmes fédéraux des ministères et organismes qui suivent.

Patrimoine canadien

Fondation canadienne des relations raciales

Justice Canada

Sécurité publique Canada

Gendarmerie royale du Canada

Statistique Canada

Femmes et Égalité des genres Canada

Chaque personne a plusieurs facteurs identitaires qui se recoupent et ceux-ci ont une incidence sur la façon dont elle comprend et vit la haine ainsi que la réponse du gouvernement aux crimes haineux ou aux incidents haineux. Ce plan d'action a été conçu à l'aide de l'Analyse comparative entre les sexes Plus dans le but de mettre au point des mesures adaptées qui tiennent compte de la diversité des besoins et des réalités.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web du Plan d'action en cliquant sur ce lien : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/lutter-contre-haine.html.

