GATINEAU, QC, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Les partenaires autochtones, premiers intendants des terres, de l'eau et de la glace, produisent de l'énergie verte et contribuent de manière importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada grâce à des projets d'énergie renouvelable détenus et dirigés par des Autochtones. Il est essentiel de soutenir le leadership des Autochtones en matière de climat pour aider le Canada à atteindre son objectif de réduction des émissions d'ici 2030 et de carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé le lancement du Fonds de leadership autochtone, un nouveau programme élaboré en collaboration avec des représentants des Premières Nations, des organisations inuites et des gouvernements métis. Le Fonds de leadership autochtone fournit jusqu'à 180 millions de dollars pour soutenir les projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de chauffage à faibles émissions de carbone détenus et dirigés par des Autochtones et menés par des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Depuis le 30 octobre 2023, jusqu'à 73,9 millions de dollars sont disponibles pour les projets menés par les Premières Nations dans le cadre d'un processus de demandes de financement continu qui sera en cours jusqu'au 31 mars 2027. Le financement destiné aux Inuits et aux Métis est réparti sur six ans à partir de 2023, selon un processus dirigé.

Le ministre était accompagné par Greg Gauchier, président de Peavine Metis Settlement en Alberta, et de Jeff Thrasher, directeur général d'Evergreen BioHeat, représentant du projet de biothermie de la communauté de Tl'etinqox en Colombie-Britannique, afin de souligner leur leadership dans l'atténuation des changements climatiques ainsi que leurs réalisations remarquables dans la transition vers une énergie propre, fiable et abordable, notamment les projets suivants :

Le projet de centrale solaire communautaire de Peavine a bénéficié d'un investissement fédéral pouvant atteindre 8,5 millions de dollars pour l'installation d'un système solaire qui sera relié au réseau électrique de l' Alberta et compensera une partie des besoins en électricité de la communauté de Peavine Metis Settlement.

et compensera une partie des besoins en électricité de la communauté de Peavine Metis Settlement. Le projet de biothermie de la communauté de Tl'etinqox a bénéficié d'un investissement fédéral de plus de 1,8 million de dollars pour l'installation d'un système de chauffage à la biomasse destiné à remplacer la totalité du propane utilisé dans huit bâtiments communautaires, une église et un centre de guérison au sein de la communauté.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont ouvert la voie en matière d'énergie propre et ont contribué de manière importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en tant que partenaires ou bénéficiaires de près de 20 p. 100 de l'infrastructure électrique du Canada. Les investissements dans les initiatives d'action climatique, tels que ceux annoncés aujourd'hui, réaffirment l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre les changements climatiques en partenariat avec les peuples autochtones, ainsi que ses efforts pour soutenir la réconciliation et intégrer les connaissances et les perspectives autochtones dans les travaux visant à assurer un avenir durable pour tous.

Citations

« Les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada prennent des mesures remarquables pour lutter contre les changements climatiques et s'adapter à leurs effets. Ils sont également les premiers gardiens de la nature et de véritables intendants de la conservation et de la protection de l'environnement. L'annonce d'aujourd'hui célèbre le leadership, la résilience et le travail important que les peuples autochtones accomplissent pour préserver l'environnement et garantir la pérennité d'une planète habitable aujourd'hui et pour les générations à venir ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les peuples autochtones sont en première ligne de la crise climatique : ils subissent de manière disproportionnée les effets des changements climatiques dans leurs collectivités et prennent des mesures concrètes et ambitieuses pour réduire les émissions et préserver la pureté de l'air. Ces projets en sont la preuve, et ils créeront des emplois de qualité tout en stimulant la croissance économique. Nous ne pourrons pas tourner la page de la crise climatique sans les Premières Nations, les Inuits et les Métis à la barre. L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle. Il y a plus à faire ».

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Alors que le Canada veille à bâtir un avenir prospère et durable, les dirigeants autochtones contribuent à tous les aspects de cet effort collectif, y compris en déployant des technologies propres créatrices d'emplois. En lançant le Fonds de leadership autochtone, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à soutenir les solutions dirigées par les Autochtones dans la lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Peavine Metis Settlement est heureux d'annoncer son partenariat avec le Canada dans le cadre de son projet d'énergie solaire communautaire. Nos efforts conjoints pour faire face aux changements climatiques et à la réconciliation serviront, je l'espère, d'exemple à d'autres qui envisagent des voies similaires. Ce projet apportera un réel changement dans la vie des membres de la collectivité de Peavine Metis Settlement et contribuera grandement à notre objectif de parvenir à une collectivité neutre en carbone ».

- Greg Gauchier, président, Peavine Metis Settlement

Le projet de biothermie de la communauté de Tl'etinqox permettra d'éliminer plus de 114 tonnes d'émissions de CO 2 par année grâce au remplacement du propane par du combustible de biomasse. De plus, le gouvernement de Tl'etinqox bénéficiera de coûts d'exploitation énergétique considérablement réduits annuellement et d'avantages économiques supplémentaires pour la collectivité et ses initiatives forestières à long terme. Le projet permettra aussi d'obtenir des coûts de chauffage nettement inférieurs à l'école de Tl'etinqox, ce qui aura un effet positif pour le budget et les activités d'exploitation de l'école.

- Jeff Thrasher, directeur général, Evergreen BioHeat

Faits en bref

En 2022, le Canada a lancé son plan de réduction des émissions, qui prévoit des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

a lancé son plan de réduction des émissions, qui prévoit des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Fonds de leadership autochtone est un nouveau programme relevant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Il prévoit jusqu'à 180 millions de dollars d'ici 2029 pour soutenir l'action climatique des peuples autochtones. Le programme financera des projets détenus et dirigés par des Autochtones dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique et du chauffage à faibles émissions de carbone.

Reconnaissant les droits, les intérêts et les circonstances uniques des gouvernements, des collectivités et des organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis, le Fonds de leadership autochtone utilisera une approche fondée sur les distinctions pour fournir des fonds à l'appui des projets.

Les propositions pour le volet de financement des Premières Nations seront acceptées jusqu'au 31 mars 2027 et seront examinées de façon continue jusqu'à ce que les fonds disponibles soient alloués. De plus amples renseignements sur le programme sont disponibles sur la page Web du Fonds de leadership autochtone.

seront examinées de façon continue jusqu'à ce que les fonds disponibles soient alloués. De plus amples renseignements sur le programme sont disponibles sur la page Web du Fonds de leadership autochtone. Le soutien au leadership autochtone et l'élaboration conjointe de solutions pour lutter contre les changements climatiques dans les collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont essentiels pour faire avancer le processus de réconciliation et l'autodétermination.

En proposant un programme de leadership autochtone en matière de climat, le Canada met en œuvre l'article 29 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Dans le cadre de cet effort, le gouvernement du Canada travaille avec des partenaires autochtones dans tout le pays pour définir l'approche à long terme du partenariat sur le climat, qui soutient et met en œuvre le droit des peuples autochtones à l'autodétermination et le droit de participer à la prise de décision, et qui garantit l'accès à un financement prévisible et équitable pour l'action climatique.

