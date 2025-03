La création de ce fonds est un jalon important de la mise en œuvre de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA

Quand on parle de la capacité de calcul, on parle de la puissance de traitement, des puces et des centres de données qui sous-tendent l'intelligence artificielle (IA). Cette capacité est l'épine dorsale de cette nouvelle technologie révolutionnaire qu'est l'IA. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir l'accès à une infrastructure de capacité de calcul de pointe afin de garantir l'avantage du Canada en matière d'IA et de favoriser l'essor des chercheurs et des industries au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA. Ce fonds fournira aux petites et moyennes entreprises (PME) jusqu'à 300 millions de dollars pour qu'elles profitent d'un accès abordable à la puissance de calcul nécessaire pour concevoir et fabriquer au Canada des produits et des solutions d'IA.

Le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA permettra aux innovateurs d'accéder à la capacité de calcul dont ils ont besoin pour effectuer les calculs complexes qui alimentent les systèmes d'IA. Cette mesure contribuera à lever les obstacles au développement de l'IA dans les secteurs qui ont besoin d'une capacité de calcul de pointe et démontrent un fort potentiel pour l'adoption de l'IA, comme le secteur de la santé et des sciences de la vie, le secteur de l'énergie et l'industrie manufacturière de pointe.

Ce projet s'inscrit dans la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA, un investissement fédéral de 2 milliards de dollars. Ces efforts consolideront la position de chef de file du Canada en matière d'IA en garantissant un accès à une infrastructure informatique de pointe qui saura attirer davantage d'investissements mondiaux dans l'IA au Canada, produira et attirera les meilleurs talents, et aidera les entreprises et les chercheurs canadiens à se positionner de manière concurrentielle et à réussir sur la scène mondiale.

« L'IA offre un potentiel transformateur à tous les secteurs. Cependant, nous sommes conscients que les coûts informatiques et certains défis peuvent rendre difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME) de développer la prochaine génération de produits utilisant l'IA. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux d'annoncer le lancement du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA, qui encouragera l'innovation et aidera les PME à mieux concurrencer les grandes entreprises. Nous mettons ainsi le Canada en tête de la révolution de l'IA. Notre gouvernement croit fermement qu'en favorisant l'innovation pour tous, chacun en bénéficie. »

Les consultations publiques sur la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA se sont déroulées au cours de l'été 2024. Plus de 1 000 intervenants issus des milieux de la recherche, de l'industrie et de la société civile ont formulé leurs commentaires dans le cadre de tables rondes en personne et virtuelles et d'un sondage en ligne.

Le gouvernement du Canada soutient le développement et l'adoption responsables de l'IA dans l'ensemble de l'économie canadienne grâce à une série de projets, notamment le lancement de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle et le Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsables des systèmes d'IA générative avancés.

Le gouvernement du Canada réserve 2 milliards de dollars du budget de 2024 par l'entremise d'une série d'investissements pour répondre aux besoins informatiques à court, moyen et long termes de nos innovateurs, entreprises et chercheurs de renommée mondiale :

Jusqu'à 700 millions de dollars sont prévus pour soutenir des projets de l'industrie, des universités et du secteur privé pour construire des centres de données canadiens pour l'IA. Le dépôt d'une demande sera nécessaire pour avoir accès aux fonds, et la priorité sera accordée aux projets canadiens qui prouvent un taux élevé de rendement par rapport à l'investissement public, une durabilité et d'autres marqueurs de réussite. Jusqu'à 705 millions de dollars seront consacrés au nouveau supersystème informatique de calcul pour l'IA dans le cadre du Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA. Ce supersystème informatique de calcul à la fine pointe de la technologie de propriété canadienne en sol canadien soutiendra les chercheurs et une grande partie des industries et augmentera de manière exponentielle la puissance de calcul actuellement accessible au Canada. De plus, un système informatique sécurisé plus petit, dirigé par Services partagés Canada et le Conseil national de recherches Canada, sera également mis sur pied pour que le gouvernement et l'industrie effectuent de la recherche et du développement, y compris à des fins de sécurité nationale. À court terme, jusqu'à 200 millions de dollars seront fournis pour améliorer l'infrastructure informatique publique existante afin de répondre aux besoins immédiats. Jusqu'à 300 millions de dollars sont prévus pour le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA afin d'aider des PME novatrices canadiennes à se procurer des ressources informatiques d'IA. Cette mesure permettra de répondre aux besoins à court terme des entreprises pendant que le gouvernement sollicite de grandes sommes de capitaux privés pour créer la capacité informatique nationale.

Le secteur canadien de l'IA est un important créateur d'emplois et un moteur pour la productivité, l'innovation et la croissance économique :

En 2022-2023, il y avait plus de 140 000 professionnels de l'IA hautement actifs au Canada, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente. Le Canada compte 10 % des chercheurs de premier plan en IA, ce qui le place au deuxième rang mondial. Le Canada se classe au premier rang mondial relativement à la croissance d'une année à l'autre du nombre de femmes en IA (croissance de 67 % en 2022-2023 seulement), au premier rang du G7 pour la croissance d'une année à l'autre du nombre de talents en IA et, depuis 2019, au premier rang du G7 pour le nombre d'articles liés à l'IA publiés par habitant. Le nombre de demandes de brevets en IA que des inventeurs canadiens ont déposées a augmenté de 57 % en 2022-2023 par rapport à l'année précédente; c'est près de trois fois la moyenne du G7 qui n'est que de 23 % par rapport à la même période. En 2022, le secteur canadien de l'IA a attiré plus de 8,6 milliards en capitaux de risque, soit près de 30 % de tous les investissements en capitaux de risque au Canada. Le Canada se classe au troisième rang du G7 en ce qui a trait au financement total par habitant amassé pour les entreprises en IA, avec plus de 670 jeunes pousses canadiennes en IA et 30 entreprises canadiennes d'IA générative ayant profité d'au moins une entente d'investissement d'une valeur supérieure à 1 million de dollars américains depuis 2019.

Cette annonce suit de près la sollicitation de déclarations d'intérêt pour le Programme d'infrastructure de calcul souveraine pour l'IA lancée la semaine dernière. Ce programme permettra de construire au Canada un supersystème informatique de calcul à la fine pointe de la technologie de propriété canadienne qui jettera les fondations d'une infrastructure informatique nationale de calcul propre à l'IA afin de répondre aux besoins de l'écosystème canadien de recherche et d'innovation de classe mondiale.

