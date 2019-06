Le gouvernement du Canada lance le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion

Le portail en ligne aidera les décideurs de tous les niveaux

OTTAWA, le 31 mai 2019 /CNW/ - Nous vivons dans un monde de plus en plus axé sur les données. Maintenant plus que jamais, les Canadiens ont besoin, en temps opportun, des données statistiques pertinentes et de haute qualité produites par Statistique Canada, en vue de prendre des décisions fondées sur des données probantes.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé le lancement du Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion de Statistique Canada.

Ce nouveau centre de données en ligne fournit un accès facile à de l'information sur l'éducation, la famille, la santé, l'immigration, le travail et le revenu, selon le point de vue du genre, de la diversité et de l'inclusion. Cette initiative aidera les citoyens à prendre des décisions éclairées, et soutiendra les planificateurs urbains, les propriétaires d'entreprise et les décideurs politiques de tous les niveaux. Par exemple, les propriétaires d'entreprise pourront trouver de l'information sur les entreprises détenues par des femmes au Canada afin de promouvoir la participation de plus de femmes à leurs conseils d'administration. Quant aux planificateurs communautaires, ils pourront se renseigner sur les réfugiés ayant immigré au Canada dans le but d'améliorer le soutien communautaire offert.

Le nouveau centre fait fond sur la Charte canadienne du numérique récemment dévoilée par le gouvernement et le principe Données numériques pour le bien commun, qui vise à assurer l'utilisation éthique des données en vue de créer de la valeur ajoutée, de promouvoir l'ouverture et d'améliorer la vie des gens, aussi bien au pays qu'ailleurs dans le monde.

Citations

« Nous voulons que tous les Canadiens puissent accéder à l'information dont ils ont besoin pour promouvoir l'égalité des genres, la diversité et l'inclusion dans leurs entreprises et leurs communautés. Statistique Canada est une source d'information fiable qui offre, par l'entremise du nouveau Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion, les outils et le savoir-faire qui permettront d'y arriver. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Statistique Canada est fier de répondre, de concert avec d'autres ministères, aux besoins en information des Canadiens avec le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion. Les renseignements produits par le Centre favoriseront l'acquisition de connaissances qui procureront de réels avantages et une réelle valeur pour la population canadienne. »

- Le statisticien en chef du Canada, Anil Arora

Les faits en bref

Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement a accordé à Statistique Canada un financement de 6,7 millions de dollars sur cinq ans et de 600 000 $ par année par la suite pour établir le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion.

La Charte canadienne du numérique est une approche pangouvernementale visant à faire en sorte que les Canadiens aient confiance envers les nouvelles technologies numériques; que leurs données, leur vie personnelle et nos institutions démocratiques soient protégées; et qu'ils soient en mesure de profiter pleinement des nombreuses nouvelles occasions offertes par les technologies axées sur les données.

Liens connexes

