OTTAWA, ON, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap au Canada, y compris les personnes souffrant de troubles neurologiques du développement tels que l'autisme, ainsi que les personnes qui s'occupent d'elles.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a déposé aujourd'hui au Parlement le Cadre pour l'autisme au Canada (Cadre). Le Cadre décrit les principes et les pratiques de référence qui orienteront la politique, les programmes et les activités en matière d'autisme au Canada. Il met à profit le rôle de chef de file du gouvernement du Canada pour faire progresser les meilleures pratiques visant à soutenir les personnes autistes de tous âges, leurs familles et leurs aidants.

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a également lancé la Stratégie pour l'autisme au Canada (Stratégie). La Stratégie est un plan d'action sur plusieurs années qui soutient la mise en œuvre du Cadre par le gouvernement fédéral. Elle présente des initiatives à court et à moyen terme propres au gouvernement fédéral et s'appuie sur les programmes et les mesures existants pour aborder les principaux domaines prioritaires. La Stratégie sera mise à jour régulièrement, en fonction de l'évolution des besoins et des priorités des personnes autistes de tous âges vivant au Canada.

Le Cadre et la Stratégie ont été élaborés par le groupe de travail fédéral-provincial-territorial en collaboration avec les personnes autistes, leurs familles, leurs aidants, les provinces, les territoires, les organisations autochtones et d'autres intervenants. La mise en œuvre nécessitera des efforts coordonnés de la part des gouvernements du Canada, ainsi que de nombreux partenaires, organisations et individus dont le travail touche aux initiatives liées à l'autisme. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les provinces et les territoires pour répondre aux besoins des personnes autistes au Canada.

Enfin, nous avons officiellement lancé aujourd'hui le processus de création d'un Réseau national de l'autisme. Ce Réseau est destiné à rassembler les compétences et les ressources des organismes et des intervenants dans le domaine de l'autisme, y compris les personnes ayant une expérience vécue, afin de soutenir la mise en œuvre d'activités guidées par le Cadre et la Stratégie. Nous invitons les organismes admissibles à répondre à l'appel aux candidatures lié au Réseau d'ici le 25 novembre 2024.

Cela définit une vision visant à améliorer le dépistage, le diagnostic et les services dans tout le Canada; à renforcer l'inclusion économique; à améliorer la collecte de données, la surveillance de la santé publique et la recherche; à accroître la sensibilisation du public, la compréhension et l'acceptation; et à faciliter l'accès à des ressources et à des outils sur l'autisme fondés sur des données probantes.

Citations

« Le lancement du Cadre et de la Stratégie est essentiel à notre collaboration continue avec la communauté de l'autisme pour répondre aux besoins complexes et diversifiés des personnes autistes au Canada. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à des améliorations significatives et à long terme de la santé et du bien-être des personnes autistes, de leurs familles et de leurs aidants. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Grâce à ce Cadre et à cette Stratégie, notre gouvernement prend des mesures concrètes pour faire tomber les barrières auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap au Canada. Dans l'esprit de "Rien sans nous," nous travaillons avec la communauté autiste pour créer une stratégie qui répond aux divers besoins de la communauté, ce qui permettra de mieux soutenir et outiller les personnes autistes, leurs familles et leurs soignants. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Faits en bref

L'autisme (également connu sous le nom de trouble du spectre de l'autisme ou TSA) est un trouble neurologique du développement qui perdure tout au long de la vie. Les personnes autistes peuvent communiquer et entrer en contact avec d'autres personnes différemment, présenter des différences de traitement sensoriel ou se concentrer intensément sur certains centres d'intérêt ou activités. Les personnes autistes peuvent également souffrir d'autres troubles physiques, intellectuels, d'apprentissage ou de santé mentale pouvant entraîner des complexités et des défis supplémentaires.

On estime que 1 enfant ou jeune âgé de 1 à 17 ans sur 50 a été diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme au Canada . Le gouvernement du Canada étudie les options permettant de mesurer l'autisme chez les adultes vivant au Canada et d'en rendre compte. Ces informations permettront de constituer la base de données probantes nécessaire pour éclairer les actions de santé publique visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes autistes tout au long de leur vie.

. Le gouvernement du étudie les options permettant de mesurer l'autisme chez les adultes vivant au et d'en rendre compte. Ces informations permettront de constituer la base de données probantes nécessaire pour éclairer les actions de santé publique visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes autistes tout au long de leur vie. Depuis 2018, les Instituts de recherche en santé du Canada ont investi environ 88 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Ces recherches augmentent notre compréhension de l'autisme et guident le développement d'outils innovants et de moyens plus efficaces pour soutenir les personnes se trouvant dans le spectre de l'autisme et leurs familles.

ont investi environ 88 millions de dollars dans la recherche sur l'autisme. Ces recherches augmentent notre compréhension de l'autisme et guident le développement d'outils innovants et de moyens plus efficaces pour soutenir les personnes se trouvant dans le spectre de l'autisme et leurs familles. Le budget de 2021 prévoyait un investissement de 15,4 millions de dollars sur deux ans pour que l'ASPC travaille en collaboration avec les provinces, les territoires, les familles et les intervenants à la création d'une stratégie pour l'autisme.

En 2022, l'Académie canadienne des sciences de la santé a publié un rapport d'évaluation sur l'autisme dans lequel elle met en évidence les lacunes dans les connaissances sur les besoins et la situation des adultes autistes, notamment en ce qui a trait à la qualité de vie, aux activités quotidiennes, à la solitude et à la santé mentale.

Le Cadre est aligné sur d'autres activités en lien avec les handicaps, comme le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (DIAP), qui a été présenté le 7 octobre 2022. Le DIAP est une approche globale et pangouvernementale de l'inclusion des personnes en situation de handicap, qui intègre les considérations liées au handicap dans les programmes gouvernementaux tout en identifiant des investissements ciblés dans des domaines importants afin de favoriser le changement.

Le Réseau national de l'autisme sera un organisme à but non lucratif, qui travaillera indépendamment du gouvernement du Canada pour partager ses compétences, ses connaissances et ses ressources, en soutenant les principales priorités en matière d'autisme et en fournissant un forum pour un engagement continu sur les politiques et les programmes fédéraux. Le Réseau travaillera directement avec les provinces et les territoires sur des initiatives spécifiques au niveau provincial/territorial et coordonnera et intégrera les investissements dans le domaine de l'autisme, tout en rassemblant les connaissances et l'expérience des organisations et des partenaires locaux dans le domaine de l'autisme, ainsi que les perspectives des personnes ayant une expérience vécue de l'autisme. Il mènera également des campagnes nationales ciblées de sensibilisation du public et fournira des ressources durables, accessibles et culturellement pertinentes (disponibles en ligne et ailleurs) pour soutenir les personnes autistes au Canada , leurs familles et leurs aidants.

pour partager ses compétences, ses connaissances et ses ressources, en soutenant les principales priorités en matière d'autisme et en fournissant un forum pour un engagement continu sur les politiques et les programmes fédéraux. Le Réseau travaillera directement avec les provinces et les territoires sur des initiatives spécifiques au niveau provincial/territorial et coordonnera et intégrera les investissements dans le domaine de l'autisme, tout en rassemblant les connaissances et l'expérience des organisations et des partenaires locaux dans le domaine de l'autisme, ainsi que les perspectives des personnes ayant une expérience vécue de l'autisme. Il mènera également des campagnes nationales ciblées de sensibilisation du public et fournira des ressources durables, accessibles et culturellement pertinentes (disponibles en ligne et ailleurs) pour soutenir les personnes autistes au , leurs familles et leurs aidants. L'ASPC a organisé deux conférences nationales sur l'autisme en novembre 2022 et en août 2024. La première pour rassembler des personnes de partout au Canada afin d'identifier les actions prioritaires potentielles à court, moyen et long terme pour une stratégie pour l'autisme et la seconde pour discuter des cinq domaines prioritaires du Cadre et des actions nécessaires pour les faire progresser.

en août 2024. La première pour rassembler des personnes de partout au afin d'identifier les actions prioritaires potentielles à court, moyen et long terme pour une stratégie pour l'autisme et la seconde pour discuter des cinq domaines prioritaires du Cadre et des actions nécessaires pour les faire progresser. La Loi concernant un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l'autisme a reçu la sanction royale le 30 mars 2023. Cette loi énonce un engagement à l'égard de l'élaboration d'un cadre fédéral visant à soutenir les personnes autistes au Canada , ainsi que leur famille et leurs aidants.

Liens connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources: Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]