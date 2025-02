Des fonds seront consacrés à la commercialisation et à l'adoption d'applications en génomique

OTTAWA, ON, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Les chercheurs, les entreprises et les institutions du Canada sont aux premiers rangs de la révolution génomique, libérant le potentiel d'avancées scientifiques transformatrices pour favoriser l'innovation industrielle, relever des défis mondiaux et rehausser la qualité de vie de la population. La génomique est la discipline scientifique visant à décoder l'ensemble complet de l'information génétique d'un organisme. Le gouvernement du Canada est conscient que la génomique sera l'une des clés d'un avenir plus durable et prospère, et il agit en conséquence pour consolider le leadership national dans cette sphère.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, a procédé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au lancement de la Stratégie canadienne pour la génomique. Cette stratégie est dotée d'un investissement fédéral de 175,1 millions de dollars sur sept ans, à compter de 2024-2025.

La Stratégie renforcera la capacité du Canada de traduire la recherche en génomique en applications concrètes dans des secteurs clés. Elle soutiendra la mise au point de traitements médicaux sur mesure, d'outils de diagnostic de pointe et de nouveaux produits thérapeutiques, dont des vaccins de prochaine génération, afin de traiter des maladies rares, des maladies chroniques et le cancer. Dans le secteur agricole, la génomique accroîtra la résilience des cultures et améliorera la santé des animaux, dans une perspective de sécurité alimentaire. La Stratégie stimulera également les innovations technologiques, comme les biocarburants et les techniques de bioremédiation qui réduisent la pollution et les incidences environnementales.

Cette initiative vient étayer le leadership du Canada dans la mise en application de la génomique pour relever des défis fondamentaux comme les changements climatiques, la biosécurité et la sécurité alimentaire. En encadrant les collaborations entre des chercheurs, des entreprises et des institutions, la Stratégie accélérera les activités de commercialisation, rendra les données plus accessibles et soutiendra la formation de chercheurs hautement talentueux, ce qui favorisera la croissance économique et donnera lieu à des percées en matière de santé, d'agriculture, d'énergie et de développement durable.

« En lançant aujourd'hui la Stratégie canadienne pour la génomique, notre pays consolide sa position de chef de file mondial de l'innovation dans ce domaine. Nos chercheurs et innovateurs talentueux, ainsi que nos entreprises, auront ainsi les moyens de se placer à l'avant-plan de la recherche de pointe. En investissant dans la commercialisation des technologies génomiques, notre gouvernement prépare un avenir plus sain et plus prospère pour des générations à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Il est impératif d'investir dans les innovations en génomique pour stimuler la croissance économique et procurer des avantages réels à la population. Grâce à la Stratégie canadienne pour la génomique, nous faisons progresser la commercialisation, favorisons les collaborations et formons une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le Canada demeurera ainsi à l'avant-garde de ce domaine en rapide évolution. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi

Faits en bref

Compte tenu des recherches en génomique de calibre mondial du Canada, le budget de 2021 a proposé la création d'une stratégie pancanadienne en matière de génomique.

La Stratégie canadienne pour la génomique renforcera l'écosystème national de la génomique, soutiendra l'adoption et la commercialisation de technologies génomiques, favorisera l'accès aux données génomiques grâce à une coordination nationale, et encadrera la formation de personnes hautement talentueuses qui combleront des lacunes majeures dans la main-d'œuvre de la bioéconomie.

La Stratégie est mise en œuvre par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, en collaboration avec des partenaires clés comme Génome Canada.

