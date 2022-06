Le gouvernement du Canada lance la deuxième phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle

Des partenaires de tout le pays collaboreront pour accélérer la recherche sur l'intelligence artificielle et la commercialisation de cette technologie

L'intelligence artificielle (IA), l'une des plus importantes avancées technologiques de notre époque, a une incidence majeure sur le quotidien des Canadiens. L'IA favorise la croissance économique et la création de bons emplois, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada s'est engagé à promouvoir l'adoption de cette technologie dans notre économie et notre société.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé le lancement de la deuxième phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle. Cette deuxième phase, pour laquelle le Budget de 2021 prévoit un investissement de plus de 443 millions de dollars, permettra d'attirer des talents de calibre mondial, d'augmenter la capacité de recherche de pointe, et de favoriser la commercialisation et l'adoption de l'IA. Ainsi, les idées et les connaissances des Canadiens pourront être mises en œuvre ici même au pays.

Cet investissement prouve la détermination du gouvernement à faire accélérer l'adoption et la commercialisation responsables de l'IA au sein de l'économie canadienne. Pour y parvenir, le gouvernement fera la promotion de programmes qui permettent d'élargir la base de recherche et les bassins de talents du Canada. En plus de permettre aux Canadiens de profiter de la croissance de l'économie numérique, cet investissement aidera les industries déjà bien établies à devenir plus productives et concurrentielles.

Le gouvernement du Canada tire parti de l'expertise de certains de ses partenaires pour mettre ces mesures en œuvre. Parmi eux, mentionnons l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR), les instituts nationaux d'IA, le Conseil canadien des normes et les grappes d'innovation mondiales du Canada. De concert, ils veilleront à ce que les valeurs canadiennes soient au cœur des plateformes technologiques utilisées à l'échelle mondiale. Cette collaboration permettra également de promouvoir le développement et l'utilisation responsables de l'IA, axée sur les droits de la personne, l'inclusion, la diversité, l'innovation et la croissance économique.

« Nous voulons que l'économie canadienne soit plus forte que jamais, et pour y arriver, nous avons fait de l'intelligence artificielle un élément clé de notre plan gouvernemental. La deuxième phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle nous aidera à exploiter le plein potentiel que nous offre l'IA. Elle permettra d'accélérer le développement de technologies dignes de confiance, tout en favorisant la diversité et la coopération dans ce domaine. Ce travail de collaboration réunira les connaissances et l'expertise nécessaires pour consolider la place du Canada en tant que chef de file mondial dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. »

« Le CIFAR est fier d'avoir été à la tête de la première phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle en compagnie de ses partenaires, c'est-à-dire l'Amii, le Mila et l'Institut Vecteur. Cela nous a permis d'asseoir la réputation du Canada en tant que chef de file mondial pour l'excellence en matière de recherche et le développement responsable de l'IA. C'est avec plaisir que nous continuons aujourd'hui de travailler dans ce grand esprit de collaboration, et de veiller à ce que l'IA canadienne offre des avantages collectifs positifs et crée de meilleures possibilités économiques pour les Canadiens et le monde entier. »

L'intelligence artificielle (IA) repose sur l'utilisation de systèmes informatiques pour l'exécution de tâches qui, en temps normal, ne pourraient être réalisées sans intervention humaine.

Pour la deuxième phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle, le Budget 2021 prévoit le financement suivant :

60 millions de dollars aux instituts nationaux d'IA du Canada (l'Amii à Edmonton , le Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à Toronto ) pour transformer la recherche en IA en applications commerciales et aider les entreprises à acquérir la capacité d'adopter ces nouvelles technologies;

125 millions de dollars pour les grappes d'innovation mondiales du Canada , dans le but d'accélérer la commercialisation de l'IA en soutenant les petites et moyennes entreprises canadiennes, en attirant les investissements privés issus d'autres sources publiques et privées, et en développant des solutions d'IA ici même au Canada ;

8,6 millions de dollars pour le Conseil canadien des normes pour stimuler le développement et l'adoption de normes et d'un programme d'évaluation de la conformité en lien avec l'IA;



160 millions de dollars au CIFAR pour le maintien des programmes visant à attirer, retenir et perfectionner les talents en recherche universitaire, ainsi que pour les programmes visant à assurer le fonctionnement des centres de recherches, d'innovation et de formation situés dans les instituts nationaux d'IA du Canada ;

48 millions de dollars au CIFAR pour le renouvellement et la modernisation de ses programmes de recherche avancée, de formation et de mobilisation des connaissances;



40 millions de dollars pour permettre aux chercheurs en IA des quatre coins du Canada d'utiliser des capacités informatiques réservées.

d'utiliser des capacités informatiques réservées. Lancée en 2017 en partenariat avec le CIFAR, la première phase de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle avait pour objectif de créer une réserve et un écosystème de talents canadiens solides. Cette phase comprenait aussi la création de centres de recherches, d'innovation et de formation au sein des instituts nationaux d'IA, soit l'Amii à Edmonton , le Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à Toronto .

, le Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à . Depuis 2017, plus de 100 chercheurs de haut niveau ont été recrutés au Canada pour occuper un poste de chaire de recherche en intelligence artificielle au CIFAR. De ce nombre, la moitié sont des chercheurs étrangers invités à venir travailler au Canada dans le cadre de la stratégie et de ses investissements. De plus, les instituts nationaux d'IA ont formé plus de 1 500 étudiants de cycle supérieur et boursiers de recherches postdoctorales, dont plusieurs sont des étudiants étrangers venus au Canada en raison des forces reconnues propres à chaque institut.

À l'heure actuelle, le Canada figure au cinquième rang du Stanford Global AI Vibrancy Index et au troisième rang parmi les pays du G7.

