OTTAWA, ON, le 28 nov. 2022 /CNW/ - Dans l'économie numérique d'aujourd'hui qui évolue rapidement, les Canadiens ont besoin d'un marché équitable et sécuritaire sur lequel ils peuvent compter.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé des mesures à l'appui des consommateurs. Les organisations admissibles peuvent maintenant présenter une demande en réponse à l'appel de propositions de 2023-2025 dans le cadre du Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles.

Le programme aide les organisations à effectuer des recherches solides et indépendantes qui peuvent renforcer le rôle des consommateurs sur le marché dans le cadre des mandats de ces organisations de représenter les intérêts des consommateurs canadiens.

Cet appel a relevé quatre domaines de recherche prioritaires : la protection des consommateurs dans l'environnement numérique; les obstacles systémiques, la capacité financière et autres risques pour les consommateurs vulnérables; la consommation durable et l'économie circulaire; les consommateurs et le secteur financier.

Citation

« En soutenant la recherche, nous contribuons à trouver d'autres moyens de traiter la question de l'abordabilité et d'éliminer les obstacles systématiques pour les Canadiens. Cette recherche fournira aux consommateurs l'information dont ils ont besoin pour être plus confiants lorsqu'ils participent au marché et permettra au gouvernement de faire encore plus pour soutenir les consommateurs. ».

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits saillants

Le Programme de contributions pour les organisations sans but lucratif de consommateurs et de bénévoles du gouvernement du Canada dispose d'un budget annuel de 1,69 million de dollars.

dispose d'un budget annuel de 1,69 million de dollars. Le Bureau de la consommation d'ISDE gère ce programme au nom du gouvernement.

Du financement est aussi disponible dans le cadre du volet de développement de ce programme pour aider les organisations de consommateurs à renforcer leur capacité afin qu'elles puissent continuer de remplir leur mandat de représentation des intérêts des consommateurs canadiens.

Restez branchés

Trouvez plus de services et de renseignements sur Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux :

Twitter : @ISDE_CA, Facebook : Innovation canadienne, Instagram : @innovationcdn et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Directrice principale, Communications, Bureau du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]