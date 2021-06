Plus de 1 200 organisations participantes auront accès à des ressources et à un soutien personnalisé pour atteindre leurs objectifs en matière de diversité

OTTAWA, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Alors que le pays se relève de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada s'efforce de bâtir une économie plus inclusive, plus résiliente et plus concurrentielle dans l'intérêt de tous. Cela passe par l'élimination des obstacles à la pleine participation de tous les Canadiens à l'économie. En décembre 2020, le gouvernement a lancé le Défi 50-30, qui invite les sociétés, les organismes sans but lucratif et les établissements postsecondaires canadiens à s'engager à atteindre la parité entre les genres (50 %) et une proportion considérable (30 %) de membres d'autres groupes sous-représentés - notamment les personnes racialisées, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ2+ - au sein de leur conseil d'administration et dans leurs postes de haute direction.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé deux initiatives pour aider les entreprises et les organisations canadiennes qui ont signé le Défi 50-30 à adopter rapidement et efficacement des pratiques et des politiques exemplaires en matière de diversité et d'inclusion afin de respecter leurs engagements dans le cadre du Défi 50-30.

Les organisations sont invitées à répondre à la demande de propositions, publiée sur le site Web Achats et ventes du gouvernement fédéral, en vue de l'élaboration de la trousse d'outils « Ce qui fonctionne ». L'organisation retenue devra créer une trousse d'outils pour aider les participants du Défi 50-30 à atteindre leurs objectifs en matière de diversité. Cette trousse devra comprendre des ressources pour favoriser le recrutement et le mentorat de membres du conseil d'administration et de cadres supérieurs issus de groupes sous-représentés, ainsi que des outils visant, entre autres, à soutenir l'élaboration de stratégies pour lutter contre le racisme et le harcèlement en milieu de travail, et à favoriser l'inclusion. La trousse d'outils « Ce qui fonctionne » sera rendue publique afin d'inciter toutes les entreprises et les organisations canadiennes à élaborer et à adopter des stratégies en matière de diversité et d'inclusion.

Le gouvernement lance aussi, sur le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, un appel de demandes au titre du Fonds pour l'écosystème du Défi 50-30. Dans le cadre de ce processus, le gouvernement accordera des fonds à des organismes au service de la diversité qui travailleront directement avec les participants du Défi afin de leur fournir des conseils, des outils et d'autres mesures de soutien à la diversité adaptés à leurs besoins particuliers.

La période de présentation de candidatures en réponse à la demande de propositions prendra fin le 12 juillet 2021, et la période de soumission de demandes de financement, le 19 juillet 2021. La trousse d'outils « Ce qui fonctionne » sera publiée en 2022.

Citations

« La prospérité économique et sociale ne peut être pleinement assurée au pays si certains sont laissés pour compte. Nous avons réalisé des progrès sur le plan de l'équité et de l'inclusion dans tous les domaines, mais il faut en faire davantage pour que notre masse dirigeante soit un véritable reflet de tous ceux qui vivent et travaillent au Canada. C'est pourquoi nous réunissons des spécialistes de la diversité et des organismes pour mettre au point des ressources et des pratiques exemplaires, et pour soutenir les participants du Défi 50-30 qui veulent améliorer concrètement la diversité et l'inclusion au sein des postes d'influence. J'ai hâte de voir les participants faire des progrès considérables vers l'atteinte des objectifs du Défi 50-30, qui est une stratégie à la fois juste et sensée. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Lorsque nous donnons aux femmes et aux membres de groupes sous-représentés une voix aux tables de décision des entreprises, nous bâtissons des entreprises plus prospères et novatrices, et une économie plus robuste. Les initiatives annoncées aujourd'hui vont nous permettre de regrouper des pratiques exemplaires et des ressources éprouvées afin d'aider les participants au Défi 50-30 à faire des progrès en matière de parité des genres et de diversité. Grâce à de telles initiatives, nous allons voir le milieu des affaires évoluer et se doter d'une main-d'œuvre inclusive, équitable et diversifiée pour les années à venir. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« La diversité constitue l'une des grandes forces du Canada. Nous savons que l'établissement d'une société multiculturelle, véritablement ouverte et inclusive, est un processus évolutif. Il faut y consacrer tous nos efforts et toute notre attention. Ces deux nouvelles initiatives vont nous aider à mieux encadrer les entreprises et les organismes, et à progresser concrètement pour créer un milieu vraiment inclusif qui reflète la diversité du pays. Le Défi 50-30 va nous aider à poursuivre nos efforts pour rebâtir en mieux et être plus inclusifs, et faire en sorte que les communautés en quête d'équité puissent contribuer de façon significative à tous les aspects de la société. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, l'honorable Bardish Chagger

Les faits en bref

Le Défi 50-30, lancé en décembre 2020, fait appel à l'engagement volontaire des organisations canadiennes pour accroître la représentation et l'inclusion des groupes diversifiés au sein de leur milieu de travail. Les organismes qui participent au Défi ciblent deux objectifs : atteindre la parité entre les genres (50 %) et une proportion considérable (30 %) de membres d'autres groupes sous-représentés -- notamment les Canadiens noirs et les autres personnes racialisées, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ2+ --, au sein de leur conseil d'administration et dans leurs postes de haute direction.

Plus de 1 200 organisations canadiennes se sont déjà engagées à relever le Défi 50-30.

Le Défi 50-30 fait fond sur les modifications apportées en 2018 à la Loi canadienne sur les sociétés par actions , qui exigent maintenant que les sociétés ayant fait appel au public rendent compte de la diversité de leur conseil d'administration et de leur haute direction.

, qui exigent maintenant que les sociétés ayant fait appel au public rendent compte de la diversité de leur conseil d'administration et de leur haute direction. L'Énoncé économique de l'automne 2020 a alloué 33 millions de dollars pour soutenir le Défi 50-30. Cette somme doit servir notamment à financer l'élaboration d'une trousse d'outils en ligne et à accorder des subventions à des groupes au service de la diversité pour leur permettre de fournir des services et des ressources aux participants au Défi.

Liens connexes

