GATINEAU, QC, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la nature, la biodiversité et les espèces en péril au Canada. Le papillon monarque et le bourdon de l'Ouest sont des pollinisateurs importants au Canada, essentiels à la production de nombreuses cultures et à notre sécurité alimentaire en général. Le monarque étant confronté à un large éventail de menaces directes ou indirectes, dont la perte d'habitat, les changements climatiques et les phénomènes météorologiques violents, a vu sa population diminuer de plus de moitié ces dix dernières années.

Environnement et Changement climatique Canada invite les Canadiens et les parties prenantes à faire part de leurs commentaires, avant le 20 décembre 2022, sur les évaluations réalisées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) concernant la situation du monarque et du bourdon de l'Ouest, jugés en péril au Canada. La consultation publique, qui durera 45 jours, se déroulera sur le site Web Consultations auprès des Canadiens. Les commentaires recueillis contribueront à éclairer les décisions prises par Environnement et Changement climatique Canada dans le cadre de l'application de la Loi sur les espèces en péril (LEP).

Le gouvernement du Canada continue à travailler en collaboration avec les Canadiens, les collectivités autochtones et les parties prenantes, ainsi qu'avec les autres gouvernements du Canada, pour protéger les pollinisateurs en vertu de la LEP. Il travaille également avec le secteur agricole pour conserver et accroître l'habitat des pollinisateurs dans les zones agricoles, un impératif pour rétablir les populations de monarques tout en soutenant la production alimentaire.

Du 7 au 19 décembre 2022, le Canada accueillera la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, à Montréal, au Québec, qui portera sur la négociation d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Cette importante conférence internationale sera un événement marquant qui réunira des milliers de délégués de partout dans le monde afin d'agir en faveur de la protection de la nature. Le Canada jouera un solide rôle de chef de file, de concert avec ses partenaires internationaux, pour promouvoir l'élaboration d'un cadre ambitieux doté de mesures et d'objectifs clairs, et reconnaissant le rôle important que jouent les peuples et les collectivités autochtones dans la conservation et la biodiversité.

Citation

« Nous avons besoin des pollinisateurs pour préserver la biodiversité. Ils constituent le fondement de notre sécurité alimentaire, de notre santé et de notre qualité de vie. Nous devons agir maintenant pour protéger les pollinisateurs, et mettre un frein à l'appauvrissement de la biodiversité et renverser la vapeur d'ici 2030. Grâce à une prise en compte adéquate de la vraie valeur de la nature, nous pourrons rétablir les espèces en péril et protéger des écosystèmes sains pour les générations futures. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le monarque a fait l'objet d'une première évaluation en 1997 et il a été classé comme espèce préoccupante. En 2016, le COSEPAC l'a réévalué et a recommandé qu'il soit inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition. En 2014, le COSEPAC a évalué les deux sous-espèces du bourdon de l'Ouest ( mckayi, occidentalis ) et a recommandé de les inscrire respectivement sur la liste des espèces préoccupantes et des espèces menacées.

) et a recommandé de les inscrire respectivement sur la liste des espèces préoccupantes et des espèces menacées. Les espèces sauvages au Canada sont évaluées par le COSEPAC. Le gouvernement du Canada tient compte de ces évaluations lorsqu'il établit la liste officielle des espèces sauvages en péril. Les statuts pouvant être attribués aux espèces sont non en péril, préoccupante, menacée, en voie de disparition, disparue du pays ou éteinte.

La population de la sous-espèce occidentalis du bourdon de l'Ouest a diminué d'environ 30 p. 100 ces dernières années.

du bourdon de l'Ouest a diminué d'environ 30 p. 100 ces dernières années. La sous-espèce mckayi du bourdon de l'Ouest connaît également un grave déclin, et son avenir est incertain.

du bourdon de l'Ouest connaît également un grave déclin, et son avenir est incertain. La protection et la conservation de la nature, et la gestion plus durable des paysages fonctionnels sont quelques-uns des moyens essentiels dont disposent les Canadiens pour venir en aide aux pollinisateurs.

