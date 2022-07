OTTAWA, ON, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le lancement de consultations publiques sur la conception et la mise en œuvre du financement permanent des transports en commun au Canada. Les commentaires reçus permettront d'éclairer la stratégie d'investissement à long terme dans les transports en commun qui visent à bâtir des collectivités complètes, durables et inclusives et à ouvrir des possibilités pour relever d'autres défis, notamment l'abordabilité du logement.

Les investissements dans le transport en commun contribueront à réduire les temps de déplacement et à améliorer la qualité de vie des Canadiens, à faciliter l'accès à des emplois, des services et des loisirs intéressants, et à réduire la congestion routière et la pollution atmosphérique.

En février 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 14,9 milliards de dollars sur huit ans dans des transports en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprenait un montant de 3 milliards de dollars par année en financement fédéral permanent et prévisible pour les transports en commun qui commencera en 2026-2027.

En mobilisant et consultant le public, le gouvernement du Canada garantira que le financement permanent des transports en commun offre les plus grands bénéfices aux Canadiens. Les commentaires obtenus lors des consultations éclaireront l'approche du gouvernement du Canada pour mettre à niveau et agrandir les réseaux de transport en commun et de transport actif dans les collectivités rurales, urbaines et autochtones partout au Canada. Ils s'appuieront également sur les études existantes et sur les recherches du gouvernement du Canada sur le transport en commun.

Les intervenants intéressés peuvent partager leurs commentaires sur la page Web d'Infrastructure Canada jusqu'au 30 septembre 2022.

Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada organisera diverses activités de mobilisation, notamment des réunions et des tables rondes avec les intervenants.

Citations

« Dans les collectivités de toutes les tailles du pays, les Canadiens dépendent du transport en commun pour se rendre là où ils doivent aller. L'objectif de ces consultations est de s'assurer que le nouveau financement permanent des transports en commun offre le plus grand bénéfice économique et environnemental à nos collectivités. Les Canadiens ont l'occasion d'aider à façonner l'avenir des transports en commun dans notre pays - et j'ai très hâte d'entendre leurs points de vue. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Tous les Canadien(ne)s sont invités à soumettre leur point de vue.

Les consultations sont guidées par des thèmes, notamment : les collectivités complètes et habitables, l'inclusion sociale, un environnement propre et sain, les avantages économiques, une meilleure coordination et planification, la collecte et l'utilisation des données, les autres méthodes de financement et la pérennité des investissements dans les transports en commun.

Depuis 2015, Infrastructure Canada a investi dans 1 468 projets de transport en commun au Canada , pour un total de plus de 13 milliards de dollars.

