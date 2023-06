La collaboration multipartite vise à protéger les fjords de la côte sud pour les générations actuelles et futures

BURGEO, NL, le 23 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, un protocole d'entente a été signé pour lancer une étude de faisabilité afin d'établir les fjords de la côte sud en tant que nouvelle aire marine nationale de conservation (AMNC).

Plage Wild Cove, crédit: ©Peter Yates. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Cette prochaine étape essentielle du processus de protection des eaux marines et côtières du Canada a eu lieu lors d'une cérémonie tenue à Burgeo, à Terre-Neuve-et-Labrador, où l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains, à Terre-Neuve-et-Labrador, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, de concert avec les ministres provinciaux de l'Environnement et du Changement climatique, ainsi que de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, l'honorable Bernard Davis et l'honorable Andrew Parsons, ainsi que le chef Misel Joe, de la Première Nation Miawpukek, le chef Brendan Mitchell, de la Première Nation Qalipu, et le maire William Bowles, de la ville de Burgeo, ont signé le protocole d'entente.

Une nouvelle aire marine nationale de conservation dans la région des fjords de la côte sud contribuerait à l'engagement du gouvernement du Canada de protéger la biodiversité et de conserver 25 pour cent des aires marines et côtières d'ici 2025, et 30 pour cent d'ici 2030.

La signature du protocole d'entente souligne l'intérêt commun de Parcs Canada, du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Première Nation Miawpukek, de la Première Nation Qalipu et de la ville de Burgeo à protéger l'intégrité naturelle et culturelle de cet écosystème d'importance mondiale. La région des fjords de la côte sud est l'un des milieux marins les plus productifs du Canada atlantique et est importante sur les plan économique, culturel et historique pour les collectivités autochtones et côtières de la région.

En lançant un processus officiel d'étude de la biodiversité, des valeurs économiques, culturelles et historiques de cette zone par l'intermédiaire de systèmes de connaissances autochtones et occidentaux, ces groupes peuvent se réunir et travailler en collaboration pour assurer la santé et la longévité de la région des fjords de la côte sud et promouvoir l'inclusion des groupes communautaires dans la planification de la conservation et les forums sur les aires protégées.

Citations

« L'établissement de nouvelles aires marines protégées au Canada est essentiel pour réduire la perte de biodiversité et atténuer les répercussions des changements climatiques grâce à des mesures fondées sur la nature. Les conventions collectives et coopératives sont essentielles à l'atteinte de nos objectifs. L'annonce d'aujourd'hui souligne l'engagement commun du gouvernement du Canada, du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Première Nation de Miawpukek, de la Première Nation Qalipu et de la Ville de Burgeo d'évaluer la faisabilité de la création d'une aire marine nationale de conservation dans la région des fjords de la côte sud. En travaillant ensemble, nous pouvons rendre le Canada et le monde plus sains, plus résilients aux changements climatiques et riches en biodiversité pour le bien de tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes tous intimement liés à l'océan. Cela fait partie de ce que nous sommes. Il nous offre non seulement des possibilités de subsistance, de loisirs et d'économie, mais il est également important sur les plan culturel et historique pour les collectivités et les peuples autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador. Le lancement d'une étude de faisabilité en vue de l'établissement d'une aire marine nationale de conservation ici, dans la région de Burgeo, est une excellente nouvelle pour tous les Canadiens et constitue la première étape pour protéger le véritable trésor qu'est la région des fjords de la côte sud. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural et député de Long Range Mountains, Terre-Neuve-et-Labrador

« À Terre-Neuve-et-Labrador, l'océan est synonyme de notre mode de vie. Il abrite de riches écosystèmes marins diversifiés dont dépendaient des générations de Terre-Neuviens et de Labradoriens. La conservation et la protection de ces écosystèmes sont essentielles pour aider à lutter contre les changements climatiques, à protéger la biodiversité et les espèces en péril, et à maintenir une économie forte et durable. Notre gouvernement a hâte que cet important travail commence et se réjouit à la perspective de poursuivre sa collaboration avec nos partenaires. »

L'honorable Bernard Davis

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, province de Terre-Neuve-et-Labrador

« La région de la côte sud de la province offre une beauté naturelle à couper le souffle avec ses plages de sable et ses fjords profonds, et la région abrite de nombreuses espèces de vie marine. Je me réjouis de ce protocole d'entente pour lancer une étude de faisabilité. Je me réjouis de cette étude et des précieux renseignements qu'elle fournira pour déterminer l'impact potentiel d'aller de l'avant avec ces désignations. »

L'honorable Andrew Parsons,

Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, province de Terre-Neuve-et-Labrador

« La Première Nation de Miawpukek est ravie de participer à la signature de ce protocole d'entente avec tous les ordres de gouvernement, car ces zones sont établies pour protéger et conserver les aires marines au profit, à l'éducation et au plaisir de tous. En tant qu'intendants de la Terre Mère, nous devons continuer à faire notre part car il n'y a pas de but plus grand que de protéger et de préserver nos eaux pour les sept prochaines générations. Wela'lioq. »

Chef Misel Joe

Première Nation Miawpukek

« Il suffit de se tenir au bord de l'océan pour apprécier la puissance, la beauté et l'importance de l'eau. Cet engagement à collaborer à l'établissement d'une nouvelle aire marine protégée dans la région des fjords de la côte sud me donne une grande signification dans mon rôle de chef. J'ai hâte de travailler ensemble dans un esprit de protection et de préservation des océans du monde. »

Chef Brendan Mitchell

Première Nation Qalipu



« Nous reconnaissons tous l'importance d'être en mesure de fournir des résultats alimentaires et économiques durables à l'avenir tout en protégeant l'environnement qui l'offre. Trouver un équilibre ouvre des possibilités aux industries futures possibles et à la protection marine et terrestre. Le résultat final, basé sur une étude de faisabilité découlant de la signature de ce protocole d'entente, devrait être un développement bien équilibré et à long terme qui démontre une entreprise de ressources mettant l'accent sur la conservation digne d'être modélisée par d'autres. »

Maire William Bowles

Ville de Burgeo

Faits en bref

La zone d'étude décrite dans le protocole d'entente s'étend sur 9 114 kilomètres carrés et comprend le parc provincial Sandbanks, situé sur la côte sud de Terre-Neuve.

La région est un point chaud de la biodiversité en raison de son large éventail d'écosystèmes côtiers et marins, y compris les forêts d'épinette-sapin, les landes rocheuses, les dunes de sable, les plages de sable plat, les estuaires, les grandes falaises de granit et les fjords profonds et sculptés par les glaciers. Les côtes et les eaux abritent des dauphins, des marsouins et de nombreuses espèces menacées, y compris la morue de l'Atlantique, le sébaste, la tortue luth et le pluvier siffleur, et servent de voie de migration essentielle pour plus de 20 espèces de baleines.

Le réseau d'aires protégées au Canada joue un rôle important en aidant à atténuer les répercussions des changements climatiques en protégeant et en restaurant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril.

joue un rôle important en aidant à atténuer les répercussions des changements climatiques en protégeant et en restaurant des écosystèmes sains et résilients et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. Parcs Canada s'est engagé à mettre en place un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui reconnaît et honore les contributions historiques et contemporaines des peuples autochtones, leur histoire et leur culture, ainsi que les relations spéciales que les peuples autochtones entretiennent avec les terres et les eaux ancestrales.

Parcs Canada et les peuples autochtones collaborent à l'élaboration de matériel et d'activités d'interprétation dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation dans le but de favoriser une meilleure compréhension des points de vue, des cultures et des traditions des peuples autochtones.

