EASTERN CHARLOTTE, NB, le 10 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, John D. Craig, maire d'Eastern Charlotte, et Briana Cowie, directrice exécutive d'Eastern Charlotte Waterways Inc., ont annoncé un investissement conjoint de plus de 737 500 $ pour soutenir le projet de ferme intérieure et de laboratoire vivant à Blacks Harbour.

Cet investissement permettra de transformer l'ancienne épicerie en une installation plus économe en énergie et de la rendre plus accessible aux citoyens. Les améliorations apportées au bâtiment comprennent la modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, du système électrique et des fenêtres. Ces améliorations permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d'environ 80 % et d'accroître la résilience climatique du bâtiment.



Cet investissement contribuera à renforcer la sécurité alimentaire et à créer de meilleures possibilités d'emploi. Cette nouvelle installation sera un carrefour communautaire qui permettra aux familles et aux gens de la région d'avoir accès à des produits frais et sains.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à venir en aide aux gens les plus vulnérables dans notre société. L'accès à de bons aliments peut souvent être difficile en milieu rural, en particulier pour les Canadiens à faible revenu. En appuyant des projets communautaires comme celui-ci, nous luttons contre l'insécurité alimentaire et nous renforçons le tissu social dans les communautés du comté de Charlotte. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La municipalité d'Eastern Charlotte, relevant de l'ancien village de Blacks Harbour, a le plaisir de soutenir les initiatives entreprises par Eastern Charlotte Waterways Inc. Les améliorations et les modernisations apportées aux installations de Blacks Harbour profiteront à la région pendant de nombreuses années. Le projet donne une nouvelle utilité à un bâtiment qui est le centre de la collectivité depuis plus de 50 ans. Nous nous réjouissons de voir le succès continu de l'organisation. »

John D. Craig, maire d'Eastern Charlotte

« En tant qu'organisation engagée dans la mise en place de collectivités résistantes au climat, nous sommes ravis de recevoir cette contribution financière de la part de nos partenaires gouvernementaux. Depuis 2015, ECW a travaillé aux côtés des intervenants communautaires pour comprendre les risques climatiques, les impacts et les solutions d'adaptation. Pour atténuer les effets des changements climatiques, il faut renforcer la résilience des collectivités locales. Nous sommes fiers que notre modèle de ferme intérieure et de laboratoire vivant contribue non seulement à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire existants, mais qu'il soit aussi un exemple concret de la manière dont nous pouvons réaménager et remettre en état d'anciennes structures et d'anciens modèles pour en faire des actifs communautaires efficaces et durables pour l'avenir. »

Briana Cowie, directrice exécutive d'Eastern Charlotte Waterways Inc.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 472 560 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La municipalité d'Eastern Charlotte investit 90 000 $, et Eastern Charlotte Waterways Inc. fait une contribution de 175 000 $.

investit 472 560 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). La municipalité d'Eastern Charlotte investit 90 Eastern Charlotte Waterways Inc. fait une contribution de 175 000 $. Le gouvernement du Canada a également investi dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour l'infrastructure alimentaire locale (FIAL) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) de l'APECA.

a également investi dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour l'infrastructure alimentaire locale (FIAL) d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) de l'APECA. Le FIAL s'ajoute aux autres efforts fédéraux pour contrer l'insécurité alimentaire dans les communautés autochtones, éloignées et du Nord, dont par l'entremise de Nutrition Nord Canada.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en rendant la vie plus abordable et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

: Un environnement sain et une économie saine, et il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Produits Connexes

Projet : Village indoor farm and living lab - A Blueprint to nourish our rural communities (en anglais seulement)

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

Plan climatique renforcé

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kelly Ouimet, Directrice des communications, 343-552-3420, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jason N. Gaudet, CAO, Clerk, Municipalité d'Eastern Charlotte, 506-755-4320, [email protected]; Briana Cowie, Directrice exécutive, Eastern Charlotte Waterways Inc., 506-456-6001, [email protected]