Le gouvernement du Canada, l'Université Mount Royal et le Conseil canadien des parcs lancent un réseau de recherche sur les aires protégées pour mieux protéger la nature au Canada

CALGARY, AB, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Les Canadiens et Canadiennes ont la chance d'avoir une nature abondante dans leur cours, un privilège qui s'accompagne d'une énorme responsabilité : celle de la protéger. S'assurer que notre réseau d'aires protégées d'un bout à l'autre du pays est protégé pour les prochaines générations est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la science au service de la paix et du développement, le gouvernement du Canada, en collaboration avec l'Institute for Environmental Sustainability de l'Université Mount Royal et le Conseil canadien des parcs, a annoncé le lancement du réseau pancanadien de recherche sur les parcs et les aires protégées. Le réseau composé de scientifiques, de chercheurs, de détenteurs du savoir autochtone, d'étudiants, ainsi que de spécialistes et de gestionnaires des parcs et des aires protégées, aidera à acquérir une compréhension commune des défis auxquels font face nos aires protégées, et des solutions possibles. Les membres du réseau échangeront leurs connaissances et leurs pratiques exemplaires et détermineront des possibilités de collaboration dans des projets conjoints qui amélioreront la gestion des aires protégées afin de mieux les préserver pour les futures générations.

Au cours des trois prochaines années, le réseau fera participer ses membres au moyen d'une plateforme en ligne. Il concevra et offrira des possibilités d'apprentissage comme des webinaires, des sommets virtuels et des cours en ligne sur l'échange et le partage des connaissances. Ces mesures contribueront à faire progresser la science, la recherche et la prise de décision fondée sur des preuves afin de protéger les trésors naturels du Canada.

« Les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre veulent que leurs gouvernements protègent la nature et la biodiversité. En réunissant les personnes qui s'intéressent à la question des parcs et des aires protégées au Canada, le réseau pancanadien de recherche sur les parcs et les aires protégées aura des effets durables sur la conservation des parcs nationaux et des autres aires protégées au Canada, et ce pour de nombreuses années à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada



« Le Conseil canadien des parcs apprécie vivement l'approche collaborative et inclusive de ce réseau de recherche, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler en partenariat avec divers groupes de recherche et détenteurs du savoir pour que les parcs nationaux, provinciaux et territoriaux du Canada soient plus efficaces pour conserver et amplifier les puissants bienfaits de la nature. »

Dawn Carr

Directrice générale, Conseil canadien des parcs

« Le réseau pancanadien de recherche sur les parcs et les aires protégées est une initiative clé de l'Institute for Environmental Sustainability de l'Université Mount Royal, qui correspond à notre engagement de traiter les questions complexes et importantes par la collaboration et dans une optique multidisciplinaire. Nous sommes ravis de faire partie de ce réseau qui renforce nos précieuses relations avec le Conseil canadien des parcs et Parcs Canada. »

Dre Connie Van der Byl

Directrice académique, Institute for Environmental Sustainability, Université Mount Royal

« Le Collectif des parcs canadiens pour l'innovation et le leadership est conçu pour révéler, connecter et soutenir un réseau inclusif de dirigeants de parcs et d'aires protégées. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire croître ce réseau en facilitant la véritable participation de dirigeants de parcs, provenant d'organismes gouvernementaux, de groupes communautaires, d'établissements d'enseignement et de partenaires autochtones afin d'échanger et d'appliquer de multiples formes de connaissances pour prendre des décisions fondées sur des preuves. »

Dr Don Carruthers Den Hoed

Chercheur principal, Collectif des parcs canadiens pour l'innovation et le leadership

Parcs Canada est un partenaire fondateur du réseau de recherche pancanadien sur les parcs et les aires protégées. Le gouvernement du Canada octroie jusqu'à 240 000 $ sur trois ans pour soutenir la mise en place du réseau de recherche.

octroie jusqu'à 240 000 $ sur trois ans pour soutenir la mise en place du réseau de recherche. Le Conseil canadien des parcs (CCP) est un forum intergouvernemental établi de longue date ; il favorise l'échange d'information et coordonne les mesures des organismes canadiens qui gèrent les parcs nationaux, provinciaux et territoriaux. Le CCP représente les intérêts de 14 gouvernements et de plus de 2 700 parcs, et il a pour mandat commun de faire progresser le leadership au chapitre des parcs en soutenant la croissance et le développement d'un réseau inclusif et connecté qui réunit des professionnels engagés, désireux d'apprendre et d'offrir leur expertise au-delà des frontières.

canadien des parcs (CCP) est un forum intergouvernemental établi de longue date ; il favorise l'échange d'information et coordonne les mesures des organismes canadiens qui gèrent les parcs nationaux, provinciaux et territoriaux. Le CCP représente les intérêts de 14 gouvernements et de plus de 2 700 parcs, et il a pour mandat commun de faire progresser le leadership au chapitre des parcs en soutenant la croissance et le développement d'un réseau inclusif et connecté qui réunit des professionnels engagés, désireux d'apprendre et d'offrir leur expertise au-delà des frontières. Selon l'Institute for Environmental Sustainability de l'Université Mount Royal , la durabilité de l'environnement est une question qui relève de la recherche interdisciplinaire et s'inscrit dans un système de bourses d'études, d'apprentissage des étudiants et de mobilisation communautaire.

, la durabilité de l'environnement est une question qui relève de la recherche interdisciplinaire et s'inscrit dans un système de bourses d'études, d'apprentissage des étudiants et de mobilisation communautaire. Le Collectif des parcs canadiens pour l'innovation et le leadership (CPCIL) est un projet de collaboration et de développement professionnel dans le secteur des parcs et des aires protégées qui vise à révéler, connecter et transformer une collectivité inclusive de dirigeants de parcs et d'universitaires partout au Canada . Le CPCIL est financé par le Conseil canadien des parcs et mis en œuvre par l'Institute for Environmental Sustainability de l'Université Mount Royal , en collaboration avec la faculté des changements environnementaux et urbains de l'Université York, l'Université Royal Roads et l'Université de Moncton .

