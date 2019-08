Le gouvernement du Canada invite les petites entreprises à proposer des solutions pour le traitement des enregistrements audio et vidéo

Les petites entreprises canadiennes sont invitées à mettre au point des solutions innovatrices pour relever un nouveau défi

OTTAWA, le 6 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est le plus important acquéreur de biens et de services au Canada et, à ce titre, il utilise ses activités d'approvisionnement pour aider les petites entreprises canadiennes à réussir.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, les ministères fédéraux invitent les petites entreprises à développer des produits et des services novateurs ou encore à trouver des solutions novatrices en réponse à des défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Les petites entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150 000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement. Celles qui atteignent la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à un million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel. Le gouvernement peut alors servir de premier client, en aidant ces petites entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un défi sous la direction de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

L'ASFC peut devoir fournir des enregistrements audio et vidéo lorsqu'elle en reçoit la demande aux termes de la Loi sur l'accès à l'information. Le cas échéant, l'ASFC doit également respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels. Par conséquent, l'ASFC doit veiller à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier des personnes autres que le demandeur dans les enregistrements en question. Le traitement de ces demandes exige un travail manuel long et laborieux. L'ASFC souhaite obtenir une solution qui permettrait de traiter les enregistrements audio et vidéo de façon automatique.

Les solutions proposées devraient alléger la lourde charge de travail manuel des employés de l'ASFC lors du traitement des enregistrements faits aux points d'entrée. Elles devraient également permettre d'accélérer le traitement des demandes d'accès à l'information, tout en protégeant les renseignements personnels des autres personnes qui figurent dans les enregistrements.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à réussir dans l'économie de demain.

« Notre gouvernement utilise son pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises à innover et à devenir plus concurrentielles. Grâce à Solutions innovatrices Canada, nous obtenons des produits de qualité, tout en permettant aux entreprises de croître et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Notre gouvernement est au service des petites entreprises. Nous redoublons d'efforts pour éliminer les tracasseries administratives et pour aider les petites entreprises à se lancer en affaires, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui utilise les projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Il est question ici d'un nouveau et important défi à relever et je suis impatiente de voir les solutions que proposeront nos petites entreprises. La prospérité des petites entreprises aux quatre coins du pays est synonyme de croissance économique et de création d'emplois pour la classe moyenne. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels accordent aux citoyens canadiens, aux résidents permanents et à toute personne (ou entité) se trouvant au Canada le droit d'obtenir des renseignements, sous quelque forme que ce soit, qui relèvent d'une institution fédérale.

confère aux particuliers un droit d'accès aux documents de l'administration fédérale. Le financement du programme Solutions innovatrices Canada est fourni par les 20 ministères et organismes qui y participent. Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, ces fonds représentent un investissement annuel de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans.

a annoncé la consolidation des programmes d'innovation. Dans le cadre de cet exercice, le Programme d'innovation Construire au , géré par Services publics et Approvisionnement Canada, a été intégré au programme Solutions innovatrices . Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices , les innovateurs peuvent s'inscrire à la liste d'envoi. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

