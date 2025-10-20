GATINEAU, QC, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures audacieuses pour s'assurer que les marchés publics fédéraux procurent des avantages durables aux travailleurs, aux entreprises et aux collectivités du Canada. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) va de l'avant avec une nouvelle politique « Achetez canadien » qui garantira que les dépenses fédérales soutiennent la croissance économique du Canada, renforcent les chaînes d'approvisionnement et créent des possibilités pour les entreprises de tout le pays.

Cette nouvelle approche accordera la priorité aux fournisseurs et aux matériaux canadiens, encouragera l'utilisation d'intrants canadiens et de contenu local, et simplifiera les processus d'approvisionnement afin de faciliter l'accès aux possibilités fédérales pour les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada sollicite les commentaires de la population canadienne et des fournisseurs sur la façon dont ces initiatives peuvent mieux soutenir la croissance économique, la création d'emplois et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Les principales mesures prévues dans le cadre de la politique « Achetez canadien » sont les suivantes :

exiger du contenu local dans les contrats fédéraux pour faire en sorte que les dépenses gouvernementales soutiennent les travailleurs, les entreprises et les communautés canadiennes

accorder la priorité à l'acier et au bois d'œuvre canadiens dans les grands projets de défense et de construction, avec la latitude nécessaire pour élargir la portée de la politique à d'autres matériaux clés

mettre en œuvre des politiques d'approvisionnement réciproque avec des partenaires commerciaux de confiance pour favoriser l'équité et protéger les emplois canadiens

lancer un programme d'approvisionnement auprès des petites et moyennes entreprises afin de réduire le fardeau administratif et de faciliter l'accès des PME aux marchés fédéraux

Le gouvernement du Canada place l'équité, la réciprocité et les intérêts canadiens au centre des contrats fédéraux. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que les marchés publics fédéraux génèrent des retombées économiques durables, renforcent notre base industrielle et bâtissent un Canada plus fort, fabriqué ici même chez nous.

Les Canadiens et les fournisseurs sont invités à partager leurs idées et de leurs commentaires afin de contribuer à définir l'avenir de l'approvisionnement fédéral. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de participer, veuillez consulter la page Web Achetez canadien.

Citations

« La nouvelle politique "Achetez canadien" met de l'avant les travailleurs et les entreprises du Canada. Nous veillons à ce que les marchés publics fédéraux créent de bons emplois, renforcent nos chaînes d'approvisionnement et soutiennent l'industrie canadienne. En écoutant directement les Canadiens et les fournisseurs, nous pouvons nous assurer que chaque dollar fédéral dépensé génère des retombées à long terme pour les gens et les communautés partout au pays. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement

Les faits en bref



En 2024 à 2025, le gouvernement du Canada a attribué 66,9 milliards de dollars en contrats visant des biens, des services et de la construction. De ce total, 55,6 milliards de dollars ont été attribués par Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC).

Le 14 juillet 2025, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, a annoncé la mise en œuvre d'une nouvelle Politique provisoire sur l'approvisionnement réciproque.

Le 5 septembre 2025, le premier ministre a annoncé la politique « Achetez canadien » dans le cadre des nouvelles mesures du gouvernement du Canada visant à protéger, à bâtir et à transformer les industries stratégiques du Canada.

SPAC joue un rôle crucial en veillant à ce que les achats fédéraux respectent les accords commerciaux du Canada, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, [email protected] ; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]