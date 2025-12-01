CAMPBELLTON, NB, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite aviser les automobilistes, les cyclistes, et les piétons que le pont J.C. Van Horne sera complètement fermé aux fins de travaux d'entretien pendant les périodes suivantes :

le mardi 2 décembre, de 22 h à 23 h (heure normale de l'Atlantique)

le mercredi 3 décembre, de 3 h à 4 h (heure normale de l'Atlantique)

Pendant ces périodes, le pont sera fermé à toute la circulation automobile, cycliste et piétonne.

SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence dans leurs déplacements et les remercie de leur patience.

