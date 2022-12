GATINEAU, QC, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Les oiseaux migrateurs constituent une composante majeure de la biodiversité canadienne. Malgré leur grande capacité d'adaptation, les recherches scientifiques révèlent que les populations d'oiseaux migrateurs sont en déclin, ce qui a des répercussions négatives sur la santé des écosystèmes. Le gouvernement du Canada est déterminé à freiner cette perte de biodiversité en renforçant les mesures de protection des oiseaux migrateurs et en soutenant le travail de nombreux partenaires, dont d'autres gouvernements, des peuples autochtones et des organisations à but non lucratif.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira 1 998 000 dollars sur trois ans dans un large éventail de programmes de surveillance et de conservation des oiseaux migrateurs, y compris des espèces en péril, partout au Canada. Les résultats de ces projets nous aideront à planifier le rétablissement des espèces en péril et à protéger leurs habitats.

Ces programmes seront menés à bien notamment grâce au travail de citoyens scientifiques bénévoles gérés et mobilisés par l'organisme Oiseaux Canada. Ils se dérouleront dans une vaste gamme d'habitats au Canada et permettront d'obtenir des renseignements sur la situation et la répartition des oiseaux au pays.

L'investissement dans ces programmes de bénévolat en science citoyenne servira à organiser et à fournir du matériel à des équipes qui mèneront entre autres des recensements pour des atlas d'oiseaux nicheurs, des programmes de surveillance des marais, et des relevés de la Grive de Bicknell et de la Bécasse des bois. Les fonds serviront aussi à produire des études sur la migration des oiseaux ainsi qu'à la coordination de la plateforme eBird, du Recensement des oiseaux de Noël et du Relevé des oiseaux nicheurs au Canada. Ces programmes, et les personnes dévouées qui y contribuent, sont les piliers de la conservation des oiseaux.

Cet investissement démontre l'engagement du gouvernement à prendre des décisions fondées sur des données scientifiques pour la conservation des oiseaux migrateurs, par le soutien d'un partenariat avec une organisation nationale, en impliquant les canadiens et les canadiennes dans ces projets d'acquisition de connaissances.

Ce n'est là qu'une des mesures que prend le gouvernement du Canada pour protéger la nature alors qu'il se prépare à accueillir le monde à Montréal en décembre 2022 pour la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. La COP15 est l'occasion pour le Canada de faire preuve de leadership en prenant des mesures pour conserver la nature et mettre fin à la perte de biodiversité dans le monde entier, en partenariat avec les peuples autochtones, les premiers gardiens des terres.

Citations

« La perte de biodiversité, comme la diminution des populations d'oiseaux, témoigne que notre environnement est mis à mal. Les oiseaux font partie intégrante de nos vies et sont la voix de la nature. Nous ne pouvons laisser leurs voix s'éteindre. On se doit d'agir pour leur conservation. Je suis inspiré par le leadership au sein de la population, des collectivités et d'organisations comme Oiseaux Canada, qui unissent leurs efforts partout au pays afin de protéger la nature, la biodiversité, les espèces en péril et leurs habitats. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La surveillance et la conservation des oiseaux migrateurs par des bénévoles jouent un rôle essentiel pour freiner et inverser la perte de biodiversité. Ces fonds seront utilisés pour acquérir des données importantes qui permettront d'éclairer la prise de décision. Nous sommes impatients de collaborer avec ECCC à cet égard pour aider les oiseaux sauvages du Canada. Se tenir informé des activités de bénévolat avec Oiseaux Canada est l'un des gestes positifs que l'on peut poser et ce, quel que soit son niveau d'expérience. »

- Patrick Nadeau, président et directeur général, Oiseaux Canada

Faits en bref

Du 7 au 19 décembre 2022, le Canada accueillera les Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique à Montréal, au Québec, pour la COP15 , qui portera sur la négociation d'un nouveau Cadre mondial pour la biodiversité. Cette importante conférence internationale sera un événement marquant qui accueillera des milliers de délégués du monde entier réunis pour agir en faveur de la protection de la nature.

accueillera les Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique à Montréal, au Québec, pour la , qui portera sur la négociation d'un nouveau Cadre mondial pour la biodiversité. Cette importante conférence internationale sera un événement marquant qui accueillera des milliers de délégués du monde entier réunis pour agir en faveur de la protection de la nature. Le pays accueille, selon un cycle saisonnier, environ 393 espèces d'oiseaux migrateurs. La perte d'habitat causée par le développement urbain et côtier, par l'agriculture et par divers changements de l'utilisation des terres sont les principales menaces pour les oiseaux migrateurs.

Le gouvernement du Canada protège l'habitat des oiseaux migrateurs en progressant vers son objectif de conserver 25 p. 100 des terres, de l'eau douce et des océans au Canada d'ici 2025, et de viser 30 p. 100 d'ici 2030.

protège l'habitat des oiseaux migrateurs en progressant vers son objectif de conserver 25 p. 100 des terres, de l'eau douce et des océans au d'ici de viser 30 p. 100 d'ici 2030. Les oiseaux sont d'excellents indicateurs de la santé de l'eau, de l'air et de la terre. Ils contribuent à la bonne santé des forêts et des fermes en disséminant les graines et en mangeant des insectes et des rongeurs.

Environnement et Changement climatique Canada est un chef de file international dans le domaine de la science, de la surveillance et de la conservation des oiseaux.

est un chef de file international dans le domaine de la science, de la surveillance et de la conservation des oiseaux. Oiseaux Canada est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif qui se consacre à la protection des oiseaux. Chaque jour, des milliers de donateurs, d'employés et de bénévoles attentionnés prennent des mesures pour accroître la compréhension, l'amour et la conservation des oiseaux au Canada .

