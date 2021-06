Des collectivités moins bien desservies auront ainsi une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de nos connexions à Internet. L'ensemble de la population a besoin plus que jamais d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Bon nombre d'entre nous continuent de travailler de la maison. Nous en avons aussi besoin pour étudier, pour accéder aux services essentiels et pour garder contact avec nos amis et les membres de notre famille. À l'heure actuelle, il y a encore trop de Canadiens en régions rurales et éloignées qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Afin de répondre à ce besoin, le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU).

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral de près de 16 millions de dollars, par l'entremise du Volet de réponse rapide du FLBU, à 27 projets visant à fournir des services Internet haute vitesse à 7 511 foyers moins bien desservis dans 49 collectivités rurales de l'Ontario.

L'attribution du financement se fera comme suit dans les diverses collectivités :

Fournisseur Montant du financement Collectivités à brancher Avetria Wireless 642 149 $ Bloomingdale Bell Canada 2 245,418 $ Ashburn, Carp, Codes Corner, Dwyer Hill, Eastview, Greenbank, Greenwood, Macedonian Village, Willowbank Blue Sky Net 421 763 $ St. Charles, Musky Bay, Sucker Creek Landing, Hagar Cable Cable 886 424 $ Coboconk, Isaacs Glen, Kirkfield Cogeco Connexion 2 944 070 $ Bloomfield, Brockville, Humphrey, Maitland, Orrville, Tincap, Wellington Eastlink 1 046 797 $ Mindemoya Execulink Telecom 697 872 $ Port Ryerse Leepfrog Telecom Ltd. 157 635 $ Carpin Beach, Gros Cap, Pointe Louise NRT Communications 2 384 900 $ Alice, Eganville, Golden Lake, Osceola Rogers 452 269 $ Elmvale, Fergus Hill Estate, Gamebridge Beach, Hillsdale, Lagoon City Standard Broadband 1 148 364 $ Aberfoyle, Morriston Storm Internet 513 182 $ Clayton, Middleville Vianet 865 423 $ Bradford Wireless Farm 44 721 $ Ariss WTC Communications 884 138 $ Battersea, Inverary Xplornet 500 216 $ Nanticoke, Peacock Point, Selkirk

Le FLBU, qui est maintenant assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars, a été lancé en novembre 2020. Les projets financés par celui-ci, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 2,85 milliards de dollars dans plus de 4 060 projets d'infrastructure menés dans des collectivités ontariennes comptant moins de 100 000 habitants. Ces investissements ont permis la réfection ou la construction de 452 km de routes pour rendre les collectivités plus sécuritaires; ont donné lieu à 938 projets permettant aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et ils ont permis l'aménagement de plus de 5 427 logements supplémentaires dans des collectivités rurales pour que l'ensemble de la population de l'Ontario puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

« L'Internet haute vitesse est un outil essentiel au succès de tous les résidents des collectivités rurales en Ontario. L'investissement annoncé aujourd'hui va permettre à 7 511 foyers dans 49 collectivités de la province d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Cela va créer des emplois et permettre aux gens d'avoir accès aux services de santé et d'éducation en ligne et de rester en contact avec les membres de leurs familles, leurs amis et leurs proches. Notre gouvernement a investi plus de 281 millions de dollars dans 125 projets de large bande en Ontario. Ces projets vont aider à brancher plus de 115 000 foyers supplémentaires à des services Internet de meilleure qualité et plus rapides. Nous allons continuer à faire des investissements de ce genre pour qu'au bout du compte, l'ensemble des Canadiens aient accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 foyers d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du . Le gouvernement du Canada a investi 1 829 milliard de dollars dans des projets de large bande d'un océan à l'autre. Ces projets vont permettre à plus de 920 000 foyers supplémentaires d'avoir accès à Internet haute vitesse.

