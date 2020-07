THUNDER BAY, ON, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Tous les ordres de gouvernement travaillent en étroite collaboration pour protéger la population canadienne au moment où nous relançons graduellement l'économie. Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a fourni davantage de précisions sur le financement fourni par le gouvernement fédéral pour soutenir les priorités en matière de santé afin de répondre aux besoins immédiats des Canadiens.

Le gouvernement du Canada accordera 4,8 milliards de dollars afin d'élargir notre capacité de dépistage du virus et de recherche des contacts, ainsi que la gestion des données et le partage des renseignements connexes. Ce financement permettra d'assurer une capacité nationale de 200 000 tests par jour pour aider à gérer les éventuelles éclosions de cas de COVID-19 au cours de l'année à venir. Le Canada consacrera également 7,5 milliards de dollars à l'achat d'équipement de protection individuelle.

Une partie de ce financement servira à garantir l'accès aux composantes de dépistage (réactifs, écouvillons, trousses pour les points de soins) et pour promouvoir l'innovation dans le développement de nouvelles composantes et d'équipement de dépistage. La somme servira aussi à soutenir la recherche des contacts, notamment en mettant les ressources humaines fédérales à la disposition des provinces et des territoires, et à soutenir les efforts visant à moderniser la gestion des données et l'infrastructure afin de permettre un signalement rapide des cas et l'accès à ces données par les autorités de santé publique.

Citations

« Puisque nous assistons à une augmentation des cas dans plusieurs parties du pays, nous continuons à travailler avec tous les ordres de gouvernement afin de protéger les Canadiens. Les sommes investies aideront à contenir les éclosions du virus, car elles donnent l'accès à davantage de ressources pour le dépistage, l'échange de données sur la santé publique et la recherche des contacts. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Ce financement fait partie des plus de 19 milliards de dollars annoncés par le premier ministre le 16 juillet 2020, au titre du Cadre de relance sécuritaire. Pour avoir accès à ces fonds, chaque province et territoire devra préciser comment les fonds seront investis.

Les nouveaux investissements fédéraux pour la relance sécuritaire de notre économie s'ajoutent au soutien financier précédent accordé aux provinces et territoires et aux Canadiens, notamment la Prestation canadienne d'urgence, qui a aidé plus de huit millions de Canadiens à payer leurs factures et à mettre de la nourriture sur la table durant la pandémie, et la Subvention salariale d'urgence du Canada, laquelle a permis à environ trois millions de Canadiens de garder leur emploi.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Cole Davidson, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Bureau des relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public sur la COVID-19 : 1-833-784-4397