OTTAWA, ON, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Alors que nous célébrons la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture, Wade Grant, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé au nom de l'honorable Julie Dabrusin, ministre d'Environnement et Changement climatique Canada, un financement de plus de 640 000 $ pour soutenir la recherche et les initiatives de renforcement des capacités des administrations locales afin de réduire la quantité de déchets alimentaires et d'autres déchets organiques envoyés aux sites d'enfouissement. Dans le cadre du programme Prévention et détournement des déchets alimentaires : Fonds pour la recherche et le renforcement des capacités, cinq villes canadiennes recevront jusqu'à 150 000 $ pour leur projet.

Les aliments représentent le type de déchet que la population canadienne envoie en plus grande quantité aux sites d'enfouissement chaque année. Lorsqu'ils sont jetés dans les sites d'enfouissement, les aliments et autres déchets organiques produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Réduire l'élimination des déchets alimentaires constitue une méthode efficace pour diminuer les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement et protéger l'environnement.

Le Canada prend des mesures pour réduire les émissions de méthane, l'un des moyens les plus rapides et rentables de lutter contre les changements climatiques. Les projets d'aujourd'hui contribuent à atteindre les objectifs nationaux globaux de réduction des déchets et appuient la promesse faite par le Canada au titre de l'engagement mondial sur le méthane.

« En détournant les déchets alimentaires des sites d'enfouissement, nous pouvons réduire les émissions de méthane et bâtir un Canada plus propre. En collaboration avec les administrations locales, nous créons des solutions novatrices pour veiller à ce que l'énergie, l'eau et les ressources foncières utilisées pour cultiver notre nourriture ne soient pas gaspillées. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Le méthane est un gaz à effet de serre dont le potentiel de réchauffement planétaire est 84 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur une période de 20 ans et au moins 28 fois sur une période de 100 ans.

Le méthane a représenté environ 16 % des émissions totales de gaz à effet de serre du pays en 2023. Le méthane est responsable d'environ 30 % de l'augmentation globale des températures à ce jour.

Réduire drastiquement les émissions de méthane est une recommandation majeure formulée par les climatologues pour atténuer les changements climatiques dans le plus récent rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Le Canada co-organise l'engagement mondial sur le méthane (en anglais seulement) avec l'Union européenne et fait partie des plus de 150 pays à y avoir adhéré. L'approche adoptée par le Canada en vue de réduire les émissions de méthane provenant des sites d'enfouissement aidera à respecter cet engagement international.

Depuis 2022, le gouvernement du Canada a investi 1,4 million de dollars pour aider les associations industrielles canadiennes, les organismes sans but lucratif, les établissements d'enseignement et les administrations locales à prendre des mesures pour réduire la quantité de déchets biodégradables jetés dans les sites d'enfouissement chaque année.

