Les résidents des communautés rurales auront accès à une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Maintenant plus que jamais, les Canadiens de tout le pays ont besoin d'Internet haute vitesse pour avoir accès aux services, aux soutiens et aux possibilités. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour brancher les résidents des communautés rurales et éloignées à Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le député de Milton, en Ontario, Adam van Koeverden, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, l'octroi d'un financement de 123 400 $ pour deux projets qui permettront de brancher à Internet haute vitesse 310 foyers des régions rurales près de Flamborough et Limehouse, en Ontario. Le financement sera attribué à Bell Canada comme suit :

39 400 $ pour un projet dans le secteur de Flamborough

84 000 $ pour un projet dans le secteur de Limehouse

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés plus robustes, plus compétitives et plus résilientes pour tous au Canada.

Citations

« C'est une excellente nouvelle pour les régions rurales de l'Ontario! La pandémie nous a montré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est essentiel pour les études, le travail, la télésanté et notre vie quotidienne. Notre gouvernement comprend qu'il est urgent et vital de connecter les communautés rurales de tout le Canada, et cela inclut l'Ontario. »

- Le député de Milton, Adam van Koeverden

« Cet investissement permettra à 310 foyers des régions de Flamborough et de Limehouse, en Ontario, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il aidera aussi à créer des emplois, à améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et à faciliter les contacts entre les gens. Par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, le gouvernement du Canada a engagé jusqu'à présent plus de 2,6 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre dans les communautés rurales et éloignées pour aider tous les Canadiens à avoir accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'accès à des réseaux à large bande et haute vitesse contribue à la reprise du Canada après la pandémie de COVID-19 et sera un facteur clé de la prospérité sociale et économique future. C'est pourquoi Bell s'est engagée à accélérer davantage son plan d'investissement en capital, le meilleur de l'industrie, afin de connecter encore plus de communautés à travers le pays. En plus de nos propres investissements en capital entièrement financés, nous sommes également fiers d'investir un montant supplémentaire de 546 700 $ pour nous associer au gouvernement du Canada afin de fournir aux résidents de Flamborough et de Limehouse l'accès aux vitesses Internet à domicile par fibre optique les plus rapides qui soient. »

- Le premier vice-président, Ingénierie et déploiement de l'accès, Bell Canada, Bruce Furlong

Les faits en bref

Les projets annoncés aujourd'hui représentent un investissement de 123 400 $ du gouvernement du Canada pour brancher à Internet haute vitesse 310 foyers de deux communautés.

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Depuis 2015, le financement du gouvernement du Canada a soutenu des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,1 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

En 2021, 131 projets soutenus par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU) ont été annoncés. Ces projets vont permettre de bancher plus de 75 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada à Internet haute vitesse.

Le FLBU est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars du gouvernement du Canada et vise à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

100 % de la population d'ici 2030. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 foyers d'ici 2023, ainsi que l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande de la Banque de l'infrastructure du Canada, s'inscrivent aussi dans cette série d'investissements.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Jeremy Bellefeuille, Directeur des communications, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 343-551-0898, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 343-291-1777, [email protected]