Le gouvernement du Canada investit pour faire du pays un chef de file mondial de la lutte contre les changements climatiques

L'investissement contribuera à la création d'emplois et permettra de soutenir le développement de technologies qui transforment le dioxyde de carbone en carburants propres.

SQUAMISH, BC, le 25 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les entreprises qui mettent au point des solutions novatrices pour lutter contre les changements climatiques. En investissant dans les technologies propres, le gouvernement soutient un secteur émergent dynamique qui joue un rôle dans la création d'emplois de bonne qualité, dans la croissance de l'économie et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Johnathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, un investissement de 25 millions de dollars dans Carbon Engineering (anglais), une entreprise de Squamish qui développe des technologies pour capturer le dioxyde de carbone directement dans l'atmosphère et l'utiliser ensuite pour produire des carburants de synthèse propres.

Le projet de 114,6 millions de dollars de Carbon Engineering se traduira par l'édification d'une installation de recherche-développement ainsi que la conception d'une installation industrielle. Ce projet soutiendra les travaux de calibre mondial de nos chercheurs et aidera le Canada à se positionner en tant que leader mondial dans le domaine des technologies propres, contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui émanent des véhicules.

Cet investissement permettra de créer 450 emplois et des stages coop pour des étudiants d'établissements d'enseignement postsecondaire, de développer de la propriété intellectuelle et de conserver ces droits au Canada et d'accroître le nombre de possibilités pour les femmes en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques (STIM).

« Notre gouvernement croit fermement que l'économie va de pair avec un environnement sain. L'ingéniosité des Canadiens est à l'œuvre afin de trouver des solutions à un des plus pressants défis à relever à l'échelle mondiale, soit la lutte contre les changements climatiques. Notre investissement dans Carbon Engineering aidera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à assainir l'air, tout en stimulant la création d'emplois de qualité pour la classe moyenne et en positionnant le Canada à l'avant-plan dans le domaine des technologies propres. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Le plan du gouvernement pour stimuler l'économie du pays vise avant tout à soutenir l'innovation et les technologies propres dans le but de créer des emplois de qualité pour l'économie de demain et de lutter contre les changements climatiques. L'économie et l'environnement vont de pair. En investissant dans d'importants travaux comme ceux de Carbon Engineering de Squamish en Colombie-Britannique, nous aidons à mettre en place une économie viable, plus forte et plus propre. La communauté de Squamish pourra tirer profit de ces emplois de qualité, alors que tous les Canadiens bénéficieront du développement de technologies propres pour lutter contre les changements climatiques. Depuis 2015, il s'est créé au Canada plus d'un million d'emplois. Étant donné les résultats concrets obtenus à la suite d'investissements stratégiques du gouvernement, on peut dire que notre plan fonctionne. »

- Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Dans le monde entier, de plus en plus de voix s'élèvent pour une transition vers une économie axée sur de faibles émissions de carbone. Ainsi, les entreprises pouvant offrir des solutions abordables et évolutives visant à diminuer les émissions de carbone deviendront des chefs de file de cette économie mondiale émergente. Les technologies d'assainissement de l'air de Carbon Engineering peuvent réduire grandement les émissions de gaz à effet de serre, mener à la création d'emplois, stimuler les investissements dans divers projets au Canada et offrir aux consommateurs des carburants propres. Nous sommes reconnaissants du soutien qui nous est offert, alors que nous consacrons nos efforts à la commercialisation de notre technologie et que nous nous efforçons de nous positionner comme chef de file mondial dans ce domaine. »

- Le président-directeur général de Carbon Engineering, Steve Oldham

Les faits en bref

Carbon Engineering est une entreprise canadienne fondée en 2009 qui développe et commercialise deux différentes technologies propres : 1) Direct Air Capture, qui permet de capturer le dioxyde de carbone de l'atmosphère, et 2) le processus AIR TO FUELS MC qui synthétise le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour le transformer en carburants propres et abordables qui seront utilisés dans le secteur des transports.

qui synthétise le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour le transformer en carburants propres et abordables qui seront utilisés dans le secteur des transports. Carbon Engineering capture le dioxyde de carbone de l'atmosphère depuis 2015 et le transforme depuis 2017 dans son usine pilote de Squamish , en Colombie-Britannique.

le transforme depuis 2017 dans son usine pilote de , en Colombie-Britannique. Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, la capture à grande échelle du dioxyde de carbone dans l'atmosphère est nécessaire à l'atteinte de l'objectif de limiter à 1,5°C le réchauffement de la planète.

Cet investissement soutient les efforts du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et l'engagement du Canada à l'égard de Mission Innovation, une initiative mondiale de 23 pays et de l'Union européenne visant à accélérer considérablement l'innovation en matière d'énergie propre à l'échelle planétaire.

à l'égard de Mission Innovation, une initiative mondiale de 23 pays et de l'Union européenne visant à accélérer considérablement l'innovation en matière d'énergie propre à l'échelle planétaire. Le financement a été octroyé par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme qui vise à attirer et à conserver au Canada des investissements d'envergure des entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Ce programme cible les activités de recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies et la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs. Il facilite en outre la croissance des entreprises innovatrices au Canada .

des investissements d'envergure des entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Ce programme cible les activités de recherche-développement qui accélèrent le transfert de technologies et la commercialisation de produits, de procédés et de services novateurs. Il facilite en outre la croissance des entreprises innovatrices au . Carbon Engineering est au nombre des centaines d'entreprises avec lesquelles travaille le Carrefour de la croissance propre afin de faire progresser des projets de technologies propres au Canada . L'équipe d'experts du Carrefour, qui représente divers organismes du gouvernement, aide les entreprises et les chercheurs qui mènent des projets de technologies propres à cerner le soutien et les programmes fédéraux qui conviennent le mieux à leurs besoins.

. L'équipe d'experts du Carrefour, qui représente divers organismes du gouvernement, aide les entreprises et les chercheurs qui mènent des projets de technologies propres à cerner le soutien et les programmes fédéraux qui conviennent le mieux à leurs besoins. Outre le Fonds stratégique pour l'innovation et le Carrefour de la croissance propre, des centaines de programmes et services sont offerts pour aider les entreprises à innover, à créer des emplois et à contribuer à l'essor économique du pays. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'avoir accès, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

