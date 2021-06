Des Ontariens vivant dans des collectivités rurales bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 25 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables. Nous sommes nombreux à travailler, à étudier et à demeurer en contact avec nos amis et les membres de notre famille depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens vivant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins de la population en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis, a annoncé, au nom de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, l'octroi d'un financement fédéral de plus de 640 000 $ à Avetria Wireless pour que l'entreprise offre des services Internet haute vitesse aux résidents de Bloomingdale, en Ontario. Ce projet permettra de brancher plus de 85 foyers mal desservis de la région de Waterloo.

Ce projet, qui a fait l'objet d'une annonce tout comme 26 autres projets financés au titre du Volet de réponse rapide du FLBU, a pour objectif d'offrir des services Internet haute vitesse à plus de 7 500 foyers ontariens situés en régions rurales. L'investissement du gouvernement fédéral dans ces projets s'élèvera à près de 16 millions de dollars.

Le Fonds pour la large bande universelle, qui est assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars, a été lancé en novembre 2020. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles en Ontario. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 2,85 milliards de dollars dans plus de 4 060 projets d'infrastructure menés dans des collectivités ontariennes comptant moins de 100 000 habitants. Ces investissements ont permis la réfection ou la construction de 452 km de routes pour rendre les collectivités plus sécuritaires; ont donné lieu à plus de 938 projets permettant aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et ils ont permis l'aménagement de plus de 5 427 logements supplémentaires dans des communautés rurales pour que l'ensemble de la population de l'Ontario puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

Citations

« La large bande est essentielle pour travailler et étudier à partir de la maison ou même rester en contact avec nos proches. L'investissement d'aujourd'hui va permettre de brancher plus de 85 foyers de Bloomingdale. De nombreux électeurs m'ont exprimé leur satisfaction en voyant nos investissements dans la large bande et notre détermination à répondre aux besoins des collectivités rurales. Ils savent que cela aidera les petites entreprises à prendre de l'expansion et nos familles à rester connectées. »

- Le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis

« Avetria Networks Inc., créée en 2014, est fière d'avoir été choisie par le gouvernement du Canada pour offrir des services Internet haute vitesse par fibre à plus de 85 foyers de Bloomingdale. Au cours des prochains mois, Avetria investira près de 220 000 $ pour offrir des services Internet, de téléphonie et de télévision de 1 Gbps à cette collectivité. Fortement implantés localement, nous sommes déterminés à favoriser la viabilité du mode de vie rural, tout en assurant l'établissement de liens des plus importants au sein de la collectivité et avec le reste du monde. Nous sommes très reconnaissants, chez Avetria, de l'appui que nous apporte le gouvernement du Canada. »

- Le président et chef de la direction d'Avetria Networks Inc., Arnold Stoll

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 foyers d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

