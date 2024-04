OTTAWA, ON, le 23 avril 2024 /CNW/ - Chacun joue un rôle dans la réduction des déchets de plastique qui submergent nos sites d'enfouissement et dans la réduction de la pollution causée par les plastiques qui jonchent nos rues, nos rivages et nos cours d'eau et qui contaminent même notre chaîne alimentaire. L'amélioration de la fabrication, de l'utilisation et de la gestion des plastiques peut contribuer à protéger la biodiversité, l'environnement et notre santé, à rendre le développement économique plus durable, à créer des emplois et à lutter contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, alors que le Canada accueille le monde entier à Ottawa pour la quatrième séance du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN-4), l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un financement de plus de 3,3 millions de dollars pour soutenir les organisations canadiennes qui élaborent des solutions novatrices afin de lutter contre la pollution causée par les plastiques.

Neuf petites et moyennes entreprises recevront chacune jusqu'à 150 000 dollars pour mettre au point des solutions respectueuses de l'environnement et rentables permettant de mieux réutiliser les plastiques ou d'améliorer la gestion des pellicules plastiques en fin de vie utile, souvent utilisées pour emballer les produits de consommation. Le financement de ces projets se fera dans le cadre des deux derniers défis canadiens d'innovation sur les plastiques, lesquels ont versé à ce jour plus de 25 millions de dollars à des petites et moyennes entreprises canadiennes.

Par l'entremise de son financement pour favoriser la mise en place d'une économie circulaire des plastiques au Canada, Environnement et Changement climatique Canada octroiera plus de 2 millions de dollars à 12 bénéficiaires pour des projets destinés à cerner de nouvelles possibilités, à renforcer la collaboration et le partage d'information, à aider à réduire les risques d'investissement et à encourager l'adoption de solutions dans le domaine de l'économie circulaire. Ces solutions sont des moyens de maintenir les produits et les matériaux en circulation (ou en usage) en les préservant, en les réutilisant, en les remettant à neuf, en les transformant ou en les recyclant.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par le gouvernement du Canada de réduire les déchets plastiques et la pollution causée par les plastiques tout en créant des emplois de qualité au sein d'une économie durable et en croissance. Il s'agit également d'un élément important du plan global et fondé sur des données probantes du Canada qui vise à mettre en place une économie circulaire du plastique grâce à une série de mesures complémentaires tout au long du cycle de vie des plastiques.

« Les plastiques continueront à faire partie de l'économie mondiale, mais nous devons tous trouver de meilleurs moyens de les réutiliser, de les transformer ou de les recycler, car la pollution causée par les plastiques ne connaît pas de frontières. Le Canada accueille le monde entier à Ottawa cette semaine pour négocier un accord qui permettra de combattre le fléau planétaire que constitue cette pollution. Nous sommes résolument engagés à mettre fin aux déchets plastiques au Canada, mais nous ne pouvons pas y arriver en agissant seuls. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir plus propre et plus sain pour tous, où nous préserverons l'environnement en maintenant les plastiques dans l'économie. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement ne néglige aucun effort pour relever l'un des défis les plus pressants de notre époque et aider le Canada à atteindre l'objectif de zéro déchet de plastique, tout en établissant une économie durable. Les nouvelles technologies jouent un rôle crucial dans la réduction des déchets de plastique et de la pollution, tout en soutenant la croissance économique et la création d'emplois. Nous sommes déterminés à soutenir les nouvelles idées qui nous aident à mieux comprendre les menaces que pose la pollution par les plastiques. Nous appuyons aussi la mise au point de solutions axées sur des données probantes, notamment dans le cadre des Défis canadiens d'innovation sur les plastiques, qui bénéficient du soutien du programme Solutions innovatrices Canada. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous investissons dans des solutions canadiennes parce que tout le monde a un rôle à jouer dans la lutte contre la pollution causée par les plastiques. Les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif, les chercheurs et les autres intervenants sont des partenaires clés dans la réalisation de la vision du Canada, soit un avenir sans déchets plastiques. Les efforts de ces partenaires contribueront à stimuler l'innovation et à faire émerger des solutions dans tout le pays pour résoudre des problèmes concrets. »

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

En 2020, les Canadiens ont produit 4,9 millions de tonnes de déchets plastiques, dont environ 1 p. 100 se sont introduits dans l'environnement sous forme de pollution.

Les pellicules plastiques et les emballages souples en plastique contribuent de manière significative aux déchets plastiques et à la pollution causée par les plastiques, avec un taux de recyclage actuel inférieur à 4 p. 100 pour l'ensemble des déchets de plastiques souples produits au Canada, du fait notamment de problèmes liés à la collecte et au tri de ces déchets.

Les emballages en plastique et les plastiques à usage unique représentaient plus de 37 p. 100 de tous les plastiques en circulation sur le marché canadien en 2019. Ils représentent plus de 50 p. 100 de tous les déchets plastiques produits au Canada, mais moins de14 p. 100 sont recyclés.

Le financement pour favoriser la mise en place d'une économie circulaire des plastiques au Canada a permis de soutenir des initiatives dans le secteur du textile, dans le secteur industriel, commercial et institutionnel, dans le domaine de la restauration rapide, ainsi que des solutions en amont, telles que la réutilisation, afin de réduire les emballages plastiques à usage unique.

Les défis canadiens d'innovation sur les plastiques font partie du programme Solutions innovatrices Canada. Les défis ont pour but de trouver des solutions pour les secteurs qui génèrent les plus grandes quantités de déchets plastiques et de pollution causée par les plastiques ou qui offrent les possibilités les plus prometteuses en matière de résultats et d'innovation.

À ce jour, par l'entremise de 18 défis du programme Solutions innovatrices Canada, le gouvernement du Canada a octroyé plus de 25 millions de dollars à des petites et moyennes entreprises canadiennes pour les aider à mettre au point des solutions innovantes afin de lutter contre la pollution causée par les plastiques et les déchets plastiques.

