Pratt & Whitney Canada mènera un projet de recherche-développement pour mettre au point des technologies aéronautiques plus durables

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada multiplie ses efforts pour renforcer le secteur de l'aérospatiale, notamment en effectuant des investissements propices à l'innovation et à la compétitivité de cette industrie, tout en soutenant sa transformation écologique. L'aérospatiale est un moteur d'innovation et de croissance économique au pays, et son écologisation constitue un volet crucial de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé une contribution de 11,3 millions de dollars au titre du Fonds stratégique pour l'innovation en appui à un projet de recherche-développement de 34,9 millions de dollars mené par Pratt & Whitney Canada dans le but de perfectionner les technologies des moteurs thermiques de prochaine génération. Ces technologies de propulsion, conçues pour accroître l'efficacité du rendement des moteurs et pour réduire leurs émissions, permettront au secteur de progresser vers l'atteinte de son objectif de carboneutralité.

L'investissement consenti par le Fonds stratégique pour l'innovation à ce projet de Pratt & Whitney Canada devrait permettre de maintenir des milliers d'emplois et d'offrir environ 325 stages d'alternance travail-études annuellement. Les travaux seront menés en collaboration avec plusieurs instituts de recherche et partenaires universitaires afin d'assurer le perfectionnement des technologies aéronautiques.

Pratt & Whitney Canada, dont le siège social est établi à Longueuil, au Québec, est un chef de file mondial dans les domaines de la conception, de la fabrication et de l'entretien de turbines à gaz et de groupes auxiliaires de puissance. L'appui du Fonds stratégique pour l'innovation soutient l'industrie canadienne de l'aérospatiale pour l'aider à se placer à l'avant-plan des efforts de mise au point de technologies vertes en réponse à la demande croissante de produits plus durables dans le secteur mondial de l'aviation.

« Nous unissons nos forces avec l'industrie pour élaborer une stratégie nationale en aérospatiale, visant à maintenir l'avance des leaders dans les technologies durables. Et aujourd'hui, nous soutenons un projet de R&D innovant avec Pratt & Whitney Canada pour renforcer le leadership du Canada en aviation durable, réduire les émissions et atteindre les objectifs climatiques. Ce projet créera des emplois de qualité et générera des retombées économiques pendant la transition verte du secteur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Fonds stratégique pour l'innovation du Canada joue un rôle déterminant pour notre industrie, car il soutient l'innovation et les possibilités de collaboration qui nous mènent vers notre objectif commun d'assurer un avenir plus durable pour l'aviation. En particulier, ce projet mettra de l'avant des solutions de pointe pour augmenter l'efficacité thermique des moteurs afin de réduire la consommation de carburant et les émissions d'un large éventail de plateformes futures d'aéronefs. Il s'agit d'un complément à notre feuille de route visant à faire progresser les technologies de propulsion hybride-électrique et l'utilisation de carburants de remplacement. »

- La présidente de Pratt & Whitney Canada, Maria Della Posta

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement avait annoncé des investissements de 1,75 milliard de dollars dans l'industrie aérospatiale au titre du Fonds stratégique pour l'innovation pour des projets permettant d'ancrer la production et les emplois au Canada et pour des initiatives soutenant la transformation industrielle afin de renforcer le leadership mondial du Canada dans le domaine de l'aviation durable.

À l'automne 2022, le ministre des Transports a publié le Plan d'action climatique de l'aviation du Canada 2022-2030, qui présente une stratégie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

L'entreprise Pratt & Whitney Canada est établie à Longueuil , au Québec, et compte également des installations en Ontario , en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

