Près de 3 000 foyers autochtones obtiendront une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables. Nous sommes nombreux à travailler, à étudier et à demeurer en contact avec nos amis et les membres de notre famille depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de résidents vivant dans des collectivités rurales, éloignées et autochtones du Canada n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin de répondre aux besoins de la population en matière d'Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller, et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 9,5 millions de dollars à 11 projets pour offrir des services Internet haute vitesse aux résidents de 17 communautés rurales et autochtones de l'Ontario. Ces projets permettront de brancher 6 124 foyers mal desservis, dont 2 953 sont dans des collectivités autochtones. Les 11 projets, dont 10 sont dirigés par des demandeurs autochtones, permettront aux collectivités et aux régions ci-dessous de bénéficier d'une connectivité à Internet haute vitesse :

Animakee Wa Zhing 37

Première Nation Asubpeeschoseewagong ( Grassy Narrows )

) Première Nation Big Grassy

Première Nation Ojibway de Chapleau

Chippewas de Georgina Island

Région de la Première Nation Ojibway Mishkeegogamang

Région de la Première Nation de North Spirit Lake

Première Nation de Northwest Angle n o 33

33 Première Nation de Northwest Angle n o 37

37 Région de la Nation des Ojibways de Saugeen

Première Nation des Ojibways d'Onigaming

Région de la Première Nation de Pic River (Biigtigong Nishnaabeg)

Pikangikum

Régions rurales à proximité de Kenora

Sioux Narrows

Région de Kejick (Première Nation indépendante Iskatewizaagegan n o 39)

39) Wauzhushk Onigum

Le financement annoncé aujourd'hui permet de franchir une autre étape importante en vue de combler le fossé de l'infrastructure entre les communautés autochtones et les communautés non autochtones au Canada. C'est dans un esprit de réconciliation et de partenariat avec les communautés autochtones que le budget de 2021 du gouvernement du Canada prévoit, pour aménager des infrastructures dans les communautés autochtones, un plan de 6 milliards de dollars, y compris la création du Fonds d'infrastructure aux communautés autochtones assorti d'une enveloppe de 4,3 milliards de dollars. Ce fonds permettrait d'aborder des priorités clés en matière d'infrastructure comme les projets d'eau potable, de construction de logements et d'écoles, d'offre de services à large bande et d'aménagement d'installations de soins de santé dans les collectivités autochtones d'un océan à l'autre.

Le gouvernement du Canada est déterminé à répondre aux besoins urgents en matière de logement chez les Canadiens vulnérables. Cela se traduit notamment par l'offre de logements adéquats et abordables, et en particulier de logements adaptés aux besoins des femmes et de leurs enfants. Les investissements seront effectués au titre d'initiatives dirigées comme l'Initiative pour la création rapide de logements, l'Initiative fédérale de logement communautaire et le Fonds d'innovation pour le logement abordable, ainsi que par l'entremise de l'Allocation canadienne pour le logement. Cette dernière accroîtra le soutien financier direct aux femmes à faible revenue et à leurs enfants fuyant la violence. Collectivement, ces initiatives aideront de nombreux Canadiens à faible revenu, dont des femmes, des enfants et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, à trouver un endroit sûr et abordable où se loger et se sentir chez soi.

À l'heure actuelle, le gouvernement du Canada a approuvé des projets d'Internet haute vitesse qui permettront de brancher 3 386 foyers autochtones en Ontario grâce au Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle, et l'initiative se poursuit.

De plus, on a levé 108 avis d'ébullition d'eau à long terme, on a empêché 182 avis d'ébullition d'eau à court terme de devenir des avis à long terme et on a investi plus de 4,27 milliards de dollars en fonds fédéraux pour aménager des infrastructures d'adduction d'eau potable.

Après l'annonce, les ministres ont tenu une table ronde privée pour discuter des effets qu'auront les projets de connectivité dans les collectivités autochtones, et pour cerner davantage les besoins particuliers de ces régions en matière de large bande. Les conclusions de ces discussions serviront à déterminer la démarche à prendre pour brancher les collectivités autochtones à Internet haute vitesse d'un océan à l'autre.

Le Fonds pour la large bande universelle, qui est maintenant assorti d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars à la suite du budget de 2021, a été lancé en novembre 2020. Les projets financés dans le cadre du FLBU, ainsi que par d'autres investissements publics et privés, aideront à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre, d'ici 2030, l'objectif national de connectivité établi à 100 %.

« L'accès à Internet haute vitesse est essentiel à la prospérité de tous ceux qui vivent dans des collectivités autochtones et dans des régions rurales et éloignées. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'offrir un accès à Internet haute vitesse fiable à 6 124 foyers en Ontario, dont 2 953 dans des collectivités autochtones. L'infrastructure à large bande dans ces collectivités contribuera à la création d'emplois, améliorera l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne et permettra aux gens de demeurer en contact avec leur famille et leurs amis. Elle contribuera également à assurer la sécurité de nos communautés les plus vulnérables, car elle constitue un pilier de notre objectif de mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+. Nous continuerons à faire de tels investissements pour offrir à toutes les communautés autochtones du pays la connexion à Internet haute vitesse dont elles ont besoin. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Ce financement permettra de combler davantage l'écart d'infrastructure entre les communautés non autochtones et les communautés autochtones. Le Fonds pour la large bande universelle est un programme important qui continue de soutenir l'accès des peuples autochtones à l'Internet haute vitesse et qui améliore l'éducation et les possibilités d'affaires dans leurs communautés. »

- Le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marc Miller

« Tout au long de l'élaboration du Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, y compris la voie fédérale, nos partenaires autochtones à travers le pays nous ont fait part de l'importance d'améliorer l'accès à Internet pour promouvoir la sécurité et le bien-être des communautés. L'accès à Internet est essentiel pour rester en contact avec nos amis et nos familles, pour accéder aux soins de santé, pour l'emploi et pour l'éducation. Ces éléments font partie intégrante de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour faire en sorte que tous les Ontariens aient accès à Internet haute vitesse, peu importe où ils vivent. »

- La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les propositions.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 foyers d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du . Grâce à de récents investissements fédéraux et provinciaux, la route 16 en Colombie-Britannique, surnommée la route des larmes, sera bientôt entièrement dotée d'une connectivité cellulaire.

Dans le cadre du programme Brancher pour innover, l'investissement de 585 millions de dollars par le gouvernement permettra de brancher plus de 975 collectivités, dont 190 sont autochtones.

