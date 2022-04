Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - La pandémie de COVID-19 a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Maintenant plus que jamais, les Canadiens de tout le pays ont besoin des services Internet haute vitesse fiables pour avoir accès à des services, à du soutien et à diverses possibilités. Par l'entremise du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates pour brancher à Internet haute vitesse les résidents des communautés rurales et éloignées.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 5 millions de dollars au Comté de Clearwater et à l'entreprise Switch Incorporated pour qu'ils fournissent des services Internet haute vitesse à 7 339 foyers situés dans des régions rurales de l'Alberta. Les communautés qui bénéficieront de ce projet incluent Nordegg, Hay Lakes, New Sarepta, Cooking Lake, Collingwood Cove et Tofield.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

Citations

« Cet investissement permettra à 7 339 foyers de Nordegg, Hay Lakes, New Sarepta, Cooking Lake, Collingwood Cove et Tofield, en Alberta, d'avoir enfin accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il contribuera aussi à créer des emplois, à améliorer l'accès aux soins de santé et aux services d'apprentissage en ligne, et à favoriser la connectivité entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a octroyé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des régions rurales à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre dans les communautés rurales et éloignées pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Les Canadiens doivent avoir accès à une infrastructure Internet abordable et fiable. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement démontre qu'il répond aux besoins des Albertains des régions rurales en s'assurant qu'ils ont accès aux services Internet haute vitesse auxquels ils sont en droit de s'attendre. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« Ce financement servira à appuyer la phase 6 du projet d'aménagement du réseau d'infrastructure de base à fibre optique du Comté de Clearwater, qui vise notamment à installer la fibre de Ferrier Acres à Nordegg. Le déploiement de la connectivité à large bande durant cette phase était prévu dans le plan stratégique du Comté de Clearwater pour la croissance et le développement économique des hameaux. »

- Le préfet du Comté de Clearwater, Daryl Lougheed

« L'approche unique que nous avons adoptée pour résoudre les obstacles à la connectivité rurale nous permettra d'atteindre la pleine couverture très bientôt. Le partenariat que nous avons forgé avec le gouvernement va nous aider à offrir les services sans fil fixes les plus rapides au pays aux foyers de communautés rurales moins bien desservies de l'Alberta. »

- Le président-directeur général de Switch Incorporated, Darren Hokanson

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui reçoit plus de 5 millions de dollars du gouvernement du Canada pour brancher à Internet haute vitesse 7 339 foyers de Nordegg , Hay Lakes , New Sarepta , Cooking Lake, Collingwood Cove et Tofield , en Alberta .

pour brancher à Internet haute vitesse 7 339 foyers de , , , Cooking Lake, et , en . La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à la large bande à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. Le 9 mars 2022, un partenariat Canada - Alberta pour la large bande a été annoncé. Dans le cadre de cette entente, environ 200 000 foyers de l' Alberta seront branchés à des services à large bande grâce à un investissement maximal pouvant atteindre 780 millions de dollars, cofinancé à parts égales par les deux ordres de gouvernement.

- pour la large bande a été annoncé. Dans le cadre de cette entente, environ 200 000 foyers de l' seront branchés à des services à large bande grâce à un investissement maximal pouvant atteindre 780 millions de dollars, cofinancé à parts égales par les deux ordres de gouvernement. À ce jour, 171 projets ayant obtenu du soutien par l'entremise du Volet de réponse rapide du FLBU ont été annoncés. Ces projets permettront de brancher à Internet haute vitesse plus de 80 000 foyers de communautés rurales et éloignées du Canada .

réponse rapide du FLBU ont été annoncés. Ces projets permettront de brancher à Internet haute vitesse plus de 80 000 foyers de communautés rurales et éloignées du . Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse partout au Canada .

. Depuis 2015, le gouvernement du Canada finance des projets visant à offrir des services Internet plus rapides à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

