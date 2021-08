Des collectivités mal desservies bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 4 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a fait ressortir à quel point il nous est essentiel d'entretenir des rapports avec les autres. Aujourd'hui plus que jamais, les Canadiens des quatre coins du pays ont besoin d'un accès fiable à Internet haute vitesse. Nous sommes nombreux à continuer de travailler, d'apprendre, d'accéder à des services essentiels et de communiquer avec nos amis et nos familles depuis notre foyer. À l'heure actuelle, trop de Canadiens demeurant dans des collectivités rurales et éloignées n'ont pas accès à Internet haute vitesse. Le gouvernement du Canada prend des mesures immédiates, par l'intermédiaire du programme Brancher pour innover (BPI) et du Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), afin d'offrir aux Canadiens l'accès au service Internet haute vitesse dont ils ont besoin.

Aujourd'hui l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 41 millions de dollars, par l'intermédiaire du programme BPI et du Volet de réponse rapide du FLBU, pour 11 projets en vue d'offrir des services Internet haute vitesse à 93 collectivités rurales du Manitoba. Dans le cadre des quatre projets du programme BPI, l'infrastructure de base pourrait améliorer la vitesse de la connexion Internet de plus de 14 000 foyers. Les sept projets du Volet de réponse rapide permettront à 4 200 ménages mal desservis d'avoir un accès direct à la connexion à large bande.





Dans le cadre du programme BPI, voici la répartition des fonds et les collectivités qui seront branchées :

Fournisseur Montant du financement Collectivités qui seront branchées Kici Sipi Communications LP 16 567 992 $ Cross Lake, Norway House Broadband Communications North Inc. (BCN) 6 563 884 $ Barren Lands (Brochet), Berens River, Bloodvein, Première Nation de God's Lake, Gods River (Nation des Cris de Manto Sipi), Lac Brochet (Première Nation des Dénésulines des terres septentrionales), Little Grand Rapids, Oxford House (Première Nation des Cris de Bunibonibee), Première Nation de Pauingass, Poplar River (Première Nation de la rivière Poplar), Pukatawagan (Mathias Colomb), Red Sucker Lake, Première Nation de Shamattawa, St. Theresa Point, Tadoule Lake (Première Nation des Dénés de Sayisi), Wasagamack (Première Nation de Wasagamack) Xplornet Communications Inc.





561 277 $ Première Nation d'Ebb and Flow RFNow Inc. 9 239 057 $ Altamont, Austin, Bagot, Baldur, Belmont, Birdtail Sioux, Bradwardine, Cardinal, Nation crie de Chemawawin, Clanwilliam, Culross, Cypress River, Dunrea, Elm Creek, Fannystelle, Graysville, Greenway, Harding, Haywood, Holland, Kane, Kenton, Lavinia, Manhattan Beach, Margaret, Mariapolis, Miami, Myrtle, Nesbitt, Ninette, Notre Dame de Lourdes, Oakner, Pierson, Rathwell, Rosebank, Roseisle, Somerset, Springstein, St Leon, St. Alphonse, St. Claude, Starbuck, Stephenfield, Stockton, Swan Lake Reserve, Treherne, Wawanesa

Dans le cadre du Volet de réponse rapide du FLBU, voici la répartition des fonds et les collectivités qui seront branchées :

Fournisseur Montant du financement Collectivités qui seront branchées RFNow Inc. 609 867 $ Hartney, Elgin, Deleau, Belleview Westman Communications Group 3 075 203 $ Benito, Bowsman, Birch River Xplornet Communications Inc



140 144 $ Valley River, Première Nation de Waywayseecappo, Angusville, Crescent Cove Beach, Sifton, Ochre River, Laguna Beach, Oako Beach, Dauphin Beach Première Nation de Waywayseecappo 884 191 $ Première Nation de Waywayseecappo Westman Communications Group 2 304 662 $ Clear Lake, Onanole, Sandy Lake Fiber.CA Inc 878 807 $ Inglis, Dropmore, Angusville, Kilman, Silverton, Shellmouth Fiber.CA Inc.





655 127 $ Keeseekoowenin Reserve, Elphinstone

Le FLBU de 2,75 milliards de dollars a été lancé en novembre 2020. Les projets mis en œuvre dans le cadre du FLBU, ainsi qu'au moyen d'autres investissements publics et privés, aideront à offrir à 98 % des Canadiens un accès à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à atteindre la cible nationale de 100 % de connectivité d'ici 2030. Au moyen de son programme Brancher pour innover de 585 millions de dollars, le gouvernement du Canada vise à améliorer les services Internet haute vitesse dans plus de 975 collectivités rurales, y compris 190 communautés autochtones, d'ici 2023.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour améliorer les infrastructures essentielles au Manitoba. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi plus de 827 millions de dollars dans plus de 1 632 projets d'infrastructure menés dans des collectivités du Manitoba comptant moins de 100 000 habitants. Ces investissements se traduisent par 169 kilomètres de routes nouvelles ou améliorées pour rendre les collectivités plus sécuritaires; par plus de 293 projets qui permettent aux résidents d'avoir accès à des sources d'eau potable plus propres et plus durables; et par l'aménagement de plus de 827 logements supplémentaires dans des communautés rurales pour que l'ensemble de la population du Manitoba puisse avoir un endroit sûr où se sentir chez soi.

Citations



« Internet haute vitesse est la clé du succès des gens qui vivent et travaillent dans les collectivités rurales du Manitoba. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra à 93 collectivités dans la province d'avoir accès à des services à large bande et à haute vitesse fiables. Il contribuera aussi à créer des emplois, à améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne et à permettre aux les gens de demeurer en contact avec leur famille, leurs amis et leurs êtres chers. Notre gouvernement s'est engagé à investir 223 millions de dollars dans 22 projets de services à large bande au Manitoba. Ces projets permettront de brancher plus de 91 000 ménages additionnels à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre pour aider tous les Canadiens à avoir accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Les faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 2,75 milliards de dollars visant à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse. La période de réception des demandes au titre du FLBU s'est terminée le 15 mars 2021. On évalue actuellement les demandes.

Le FLBU fait partie d'une série d'investissements fédéraux visant à améliorer Internet haute vitesse. S'inscrivent aussi dans cette série le programme Brancher pour innover, qui devrait permettre de brancher près de 400 000 ménages d'ici 2023, et l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du Canada .

l'initiative de 2 milliards de dollars en matière de large bande récemment annoncée par la Banque de l'infrastructure du . Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 2,5 milliards de dollars dans des projets de services à large bande d'un océan à l'autre qui permettront d'offrir un accès à Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers.

