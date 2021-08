OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en lumière des problèmes de longue date dans les établissements de soins de longue durée (SLD) du Canada. Des lacunes ont été mises en évidence dans la prévention et le contrôle des infections, la dotation en personnel et l'infrastructure, lacunes qui ont eu des effets tragiques sur les résidents, les membres de leur famille et les personnes travaillant dans ces milieux.

C'est pourquoi, dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser jusqu'à 1 milliard de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections afin d'aider les provinces et les territoires à améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de SLD, notamment en embauchant du personnel supplémentaire et en améliorant les salaires, en construisant et en rénovant des infrastructures, et en menant des évaluations de l'état de préparation.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé une entente avec les Territoires du Nord-Ouest (TNO) visant à fournir plus de 3,1 millions de dollars destinés aux soins de longue durée. Ces fonds financeront l'acquisition de matériel mobile supplémentaire (c.-à-d., techniques diagnostiques et thérapeutiques) et d'appareils de transfert et de manutention des résidents afin de réduire le risque de transmission associé au déplacement du matériel entre les salles. Ils permettront également d'embaucher un coordonnateur de la prévention et du contrôle des infections qui sera chargé d'élaborer des politiques et des procédures de prévention et de contrôle des infections, et de les normaliser dans l'ensemble des établissements de soins de longue durée des TNO. Des infirmières et infirmiers auxiliaires ainsi que des aides en soins à domicile supplémentaires ont également été embauchés pour répondre à l'augmentation des besoins en raison de la COVID.

« C'est notre devoir à l'égard des personnes qui ont été touchées par les tragédies occasionnées par la COVID-19 d'agir et d'améliorer les choses, et le financement accordé aujourd'hui aux Territoires du Nord-Ouest témoigne de notre engagement à faire en sorte que tous les résidents et résidentes des établissements de soins de longue durée reçoivent des soins de qualité en toute sécurité, et soient traités avec dignité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé du Canada

« Les résidents et les résidentes des établissements de soins de longue durée méritent de vivre dans un milieu sécuritaire où ils sont traités avec dignité et respect. Le financement annoncé aujourd'hui renforcera la prévention des infections, les effectifs et l'infrastructure des résidences de soins de longue durée aux Territoires du Nord-Ouest. La collaboration établie entre les provinces et les territoires et le gouvernement du Canada améliore la qualité de vie des aînés. »

L'honorable Deb Schulte

Ministre des Aînés

« La COVID-19 a montré quels ont été les manquements de notre pays dans la protection des personnes les plus vulnérables de notre société. Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest se réjouit de travailler avec le gouvernement fédéral dans le cadre de cette entente pour le Fonds pour la sécurité des soins de longue durée, car nous savons que nous devons collaborer pour mieux servir nos aînés. »

Michael McLeod, député

Territoires du Nord-Ouest

« Au début de la pandémie, les personnes qui résidaient dans les établissements de soins de longue durée étaient les plus susceptibles de contracter la COVID-19. Aujourd'hui, grâce au financement fédéral reçu et aux précautions additionnelles mises en œuvre, ces établissements sont parmi les plus endroits les plus sûrs où vivre dans les Territoires du Nord-Ouest. L'annonce de financement souligne la collaboration établie entre nos gouvernements pour nous assurer que nous respectons notre engagement à protéger les résidents contre la COVID-19. »

L'honorable Julie Green

Ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés

Faits en bref

Pour assurer la transparence auprès de la population canadienne par rapport au financement fourni par l'entremise du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections, les provinces et les territoires élaboreront et publieront des plans d'action dans lesquels ils indiquent leurs investissements et leurs paramètres de rendement.

En plus du Fonds pour la prévention et le contrôle des infections, le gouvernement du Canada a également réalisé des investissements visant à combler les lacunes relevées pendant la pandémie :

a également réalisé des investissements visant à combler les lacunes relevées pendant la pandémie : en investissant 740 millions de dollars dans l'Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires à s'occuper des besoins immédiats au sein du secteur des soins de longue durée;



en fournissant plus de trois milliards de dollars de financement fédéral pour aider les provinces et les territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, une catégorie qui peut inclure les travailleurs de première ligne des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée;



en versant 9,6 millions de dollars de plus à Excellence en santé Canada pour soutenir les établissements de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 500 établissements prennent part au programme.

pour soutenir les établissements de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 500 établissements prennent part au programme. Le budget de 2021 prévoit également un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour garantir que les provinces et les territoires offrent des soins de grande qualité dans leurs établissements de soins de longue durée.

